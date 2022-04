OkCupid

OkCupid ermutigt Singles mittels neuer Kampagne, offen zu sagen, was sie wollen - Neue OOH Kampagne in Berlin, Hamburg und München

Berlin (ots)

Die neueste Markenkampagne der Dating App OkCupid, "Date jemanden, der:die genauso ____ ist wie du", ermutigt die Singles von heute, offen und selbstbewusst dazu zu stehen, was sie sich von einem/einer potenziellen Partner:in wünschen. Inspiriert von dem auf Fragen basierenden Algorithmus von OkCupid und dem Fokus auf tiefergehende zwischenmenschliche Beziehungen, hebt diese Kampagne die Ähnlichkeiten sowie die Werte und Eigenschaften ganz nach dem Motto "Gleich und Gleich gesellt sich gern" hervor, nach denen sich Menschen bei potenziellen Partner:innen sehnen. Aus dem umfangreichen Fragenkatalog wurden in diesem Jahr bis heute mehr als 13.4 Millionen Fragen von den deutschen App Nutzer:innen beantwortet. OkCupid nutzt die Antworten auf die gestellten Fragen und liefert darauf basierend die perfekten Matches - und das sogar mit einer Prozentangabe, welche die Match-Wahrscheinlichkeit der potenziell Datenden beschreibt. So ist es nicht allein besonders wichtig, das Gegenüber durch ein attraktives Äußeres zu überzeugen, sondern vor allem durch ähnliche Vorstellungen was die nächste Beziehung angeht, persönliche Eigenschaften und geteilte Leidenschaften. Von Schüchternheit bis Spontaneität - OkCupid zelebriert mit dieser Kampagne Individualitäten und macht aus ihren Gemeinsamkeiten einzigartige Matches!

"Wir freuen uns darauf, unsere Marke in diesem Frühjahr in mehreren deutschen Städten zum Leben zu erwecken", sagt Danique Bruggeman, Senior Marketing Manager bei OkCupid. "In dieser Kampagne geht es darum, wie OkCupid auf einzigartige Weise bessere Verbindungen für alle schafft, unabhängig davon, wie sie sich identifizieren und was sie in einem/einer Partner:in suchen."

Die farbenfrohe Out of Home-Kampagne besteht aus zehn Bildern, die von der OkCupid-Kreativagentur Mekanism mit Unterstützung von Sabio und Toilet Paper kreiert wurden und in Berlin, Hamburg und München auf Straßenbahnen, Bussen, Plakatwänden, Litfaßsäulen und auf Plakaten in der ganzen Stadt und in U-Bahn-Stationen zu sehen sind. Begleitet wird der Launch von einer Guerilla-Marketing-Aktion - ausgeführt von AMBERMEDIA - vor Restaurants, Fitnessstudios und Buchläden mit den modifizierten Creatives aus Kreide sowie Projektionen von Powerbeamern in der Nähe von Clubs und Bars und auf Tour mit LED-Bikes:

"Date jemanden, der:die genauso ein Foodie ist wie du"

"Date jemanden, der:die genauso sportlich ist wie du"

"Date jemanden, der:die genauso eine Nachteule ist wie du"

Über OkCupid: OkCupid legt Wert darauf, in Nutzer:innen mehr als nur ihr Profilbild zu sehen und verbindet sie mit Menschen, die so individuell sind wie sie selbst. Dank 60 Optionen, aus denen Suchende ihre sexuelle Orientierung und ihr Geschlecht auswählen können, steht OkCupid für Vielfalt, Inklusion und Individualität im Dating und ist die erste Dating App in genderneutraler Sprache. Als eine der bekanntesten Dating-Apps der Welt verwendet OkCupid einen auf Machine Learning basierenden Algorithmus, um Menschen auf der Grundlage profunderer Werte wie Überzeugungen und Interessen miteinander zu verbinden, welche auf der Beantwortung eines Fragenkatalogs basieren. Seit der Gründung von OkCupid im Jahr 2004 haben über 57.000.000 Dates stattgefunden und heute erstrecken sich die Logins über 113 Länder auf der ganzen Welt. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in New York City. Weitere Informationen finden Sie unter www.okcupid.com oder @OkCupid auf Facebook,Twitter und Instagram.

Original-Content von: OkCupid, übermittelt durch news aktuell