Edel-Optics

Als Sehhilfe oder Sonnenschutz: 92 Prozent der Deutschen tragen Brille

Aktuelle Studie "Optics 2021" belegt den Trend zur Zweit- oder Drittbrille

Hamburg (ots)

Neun von zehn Bundesbürgern setzen sich regelmäßig eine Brille auf. Dabei geht es laut der aktuellen Studie "Optics 2021 - So ticken die Deutschen beim Thema Brille" nicht mehr nur um das bessere Sehen, sondern auch um das bessere Aussehen. Gelten Brillenträger doch mittlerweile als modern, schick und cool. Ein weiteres Studienergebnis ist der klare Trend zur Zweit- oder Drittbrille. Neben der erwünschten ständigen Verfügbarkeit legen die Deutschen verstärkt darauf Wert, die zum entsprechenden Anlass oder Outfit passende Brille zu besitzen. Für die vom Omnichannel-Optiker Edel-Optics durchgeführte Studie wurden mehr als 1.000 Bundesbürger bevölkerungsrepräsentativ befragt.

Ob im Office, vor dem Fernseher, beim Sport oder in der Sonne: "Es gibt unendlich viele Gelegenheiten, eine Brille zu tragen", sagt Edel-Optics-Geschäftsführer Michael Busch. Schon jeder zweite Deutsche nutzt mittlerweile sogar eine Brille zum Surfen am Smartphone, wie die Umfrage zeigt. Dabei sind die Modelle längst mehr als nur eine notwendige Sehhilfe: "Brillen sind heute Eyecatcher und unterstreichen die eigene Persönlichkeit und den Style des Trägers", so Busch.

Als modisches i-Tüpfelchen für den eigenen Look reicht den Deutschen laut Studie ein Modell dabei häufig nicht aus. "Der Trend geht hier deutlich zu zwei oder mehr Brillen", erläutert Edel-Optics-Geschäftsführer Busch. So ist beispielsweise für knapp die Hälfte der Befragten eine Sonnenbrille mit Sehstärke ein wichtiger Grund für die Anschaffung einer Zweitbrille. Neben dem guten Sehen und gesehen werden in der Sonne wünschen sich zudem viele eine Brille für den Business-Look und eine für die Freizeit; oder unterschiedlich wertvolle Brillen, wenn die Gefahr besteht, dass ein Modell Schaden nehmen könnte. Auch spezielle Brillen für den Sport oder mehrere Brillen in verschiedenen Farben je nach Outfit sind gefragt.

Welche Brille passt zu mir?

Doch beim Kauf haben Brillenträger die Qual der Wahl. Ob sportlich, lässig, klassisch oder extravagant - zu jedem Style gibt es eine große Auswahl von Modellen bekannter Hersteller. "Deshalb ist es wichtig, dass sich der Kunde einen Moment Zeit lässt und herausfindet, welches Modell zur eigenen Gesichtsform passt", rät Michael Busch. Die Online-Anprobe bei Edel-Optics gibt einen ersten Anhaltspunkt, wie sich der eigene Style mit einem neuen Modell verändert und ob die Brille auch farblich zum Outfit passt. "Einen Großteil der Modelle kann man sich via 3D-Anprobe im Virtual Mirror auf die Nase setzen und so in Echtzeit herausfinden, ob der Style passt. Dazu braucht man nur eine Webcam oder ein Foto zum Hochladen." Gefällt ein Modell, kann der Kunde es sich direkt nach Hause schicken lassen, zur Ansicht in einen Edel-Optics-Store bestellen oder auch direkt im Laden reservieren.

Ist die Wahl getroffen und die Brille passend zum Look ausgewählt, verglast Edel Optics diese auf Wunsch. Zur Auswahl steht hier eine Vielzahl von Premium Gläsern und Herstellern für das optimale Seh-Erlebnis. Einmal entschieden, fertigt Edel Optics in seiner Meisterwerkstatt ein individuelles Premium Produkt für seine Kunden und sorgt so für das "See and be Seen".

Über Edel-Optics - www.edel-optics.de

Die Edeloptics GmbH startete 2009 als reiner Online-Optiker für Markenbrillen. 2013 eröffnete das Unternehmen den ersten von mittlerweile fünf stationären Stores in Hamburg. Mit eigenen Webshops in 53 Ländern und einem Warensortiment von rund 35.000 Markenbrillen ist Edel-Optics heute einer der führenden Online-Optiker in Europa. Die Auswahl an Brillen für Damen, Herren und Kinder reicht von Ray-Ban, Persol und Oakley über Michael Kors, Porsche Design Eyewear und Polaroid bis hin zu den Boutique Marken wie Gucci, Prada und Linda Farrow.

Das Hamburger Unternehmen setzt in Sachen Brillendesign und Etablierung eigener Brands bereits seit 2016 auf die Unterstützung von Celebrities.

Original-Content von: Edel-Optics, übermittelt durch news aktuell