Bietigheimer Frust nach Augsburg-Klatsche: "Es ist nicht meine Aufgabe, das zu erklären."

München feiert 4. Sieg in dieser Saison gegen Berlin

Die PENNY DEL live bei MagentaSport - Der 49. Spieltag

Die Eisbären Berlin kommen nach einem 0:2 gegen München zurück, müssen sich am Ende aber dennoch mit 3:4 geschlagen geben. Dennoch gab es Lob München-Goalie Matthias Niederberger für seinen Ex-Club: "Die haben sehr gut gespielt und wir mussten wirklich alles versuchen." Nach 3 Niederlagen am Stück war der Sieg für München wie eine Befreiung: "Wir haben viele Sachen nicht richtig gemacht und wir waren sehr fahrlässig. Das wollten wir heute besser machen und das ist uns gelungen." Die Augsburger Panther überrennen Bietigheim im Abstiegskracher mit 8:2. Während Bietigheims Tim Schüle im Interview kaum was sagen wollte, war Augsburgs Adam Payerl glücklich: "Das war wichtig für alle, die Stadt, die Fans, den Verein, das Team. Es ist ein gutes Gefühl und wir wollen es am Sonntag mitnehmen. Wir müssen am Rollen bleiben." Die Kölner Haie müssen nach dem 0:2 in Wolfsburg Platz 6 wieder abgeben. "Schlecht war es nicht, gut aber auch nicht", so Goalie Mirko Pantkowski.

Nachfolgend die wichtigsten Aussagen des Tags - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Am Sonntag stehen wieder 6 Spiele in der PENNY DEL an. Unter anderem gibt es das Topspiel zwischen dem ERC Ingolstadt und den Adler Mannheim - ab 15.00 Uhr live bei MagentaSport.

Eisbären Berlin - EHC Red Bull München 3:4

Die Eisbären Berlin kämpfen sich nach einem 0:2 zurück ins Spielen, kassieren aber direkt nach dem Ausgleich wieder ein Gegentor und müssen am Ende einen weiteren Rückschlag im Playoff-Rennen hinnehmen.

Berlins Kevin Clarke: "Ich denke, wir waren phasenweise okay. Wir waren einfach nicht gut genug für diese Zeit im Jahr. 0 Punkte aus den letzten 3 Spielen, das hilft uns gar nicht." Wir frustrierend es ist: "Es ist immer schwer, wenn man keine Siege holt. Wir haben noch 10 Spiele und müssen in diesem Moment bleiben, präsent sein. Wir müssen daran denken, was wir gut gemacht haben und was nicht. Am Sonntag kommt das nächste wichtige Spiel."

Der EHC Red Bull München kann nach zuletzt 3 Niederlagen am Stück wieder einen Erfolg feiern und sichert sich somit den 4. Sieg gegen Berlin in dieser Saison.

Münchens Goalie Matthias Niederberger: "Ich glaube, wir haben Eisbären vorgefunden, die sich deutlich gesteigert haben. Das hat man auch in den letzten Wochen gesehen. Die haben sehr gut gespielt und wir mussten wirklich alles versuchen. Wir haben zu den richtigen Zeitpunkten die Tore geschossen und das hat uns zu dem Sieg heute verholfen." Was der Erfolg für München bedeutet: "Das war sehr wichtig für uns. Wir waren nicht zufrieden mit unseren letzten Spielen. Wir haben viele Sachen nicht richtig gemacht und wir waren sehr fahrlässig. Das wollten wir heute besser machen und das ist uns gelungen."

Augsburger Panther - Bietigheim Steelers 8:2

Die Augsburger Panther gewinnen das Kellerduell deutlich und vergrößern damit den Abstand auf den sicheren Abstiegsplatz, wollen gegen Berlin am Sonntag das rettende Ufer wieder angreifen.

Augsburgs Adam Payerl: "Das war definitiv ein gutes Gefühl heute, dass wir es so gewonnen haben... Das war wichtig für alle, die Stadt, die Fans, den Verein, das Team. Es ist ein gutes Gefühl und wir wollen es am Sonntag mitnehmen. Wir müssen am Rollen bleiben." Wieviel Selbstbewusstsein er jetzt für das Spiel am Sonntag gegen Berlin gesammelt hat: "Wir wissen, dass es ein wichtiges Spiel ist. Wir versuchen, dass die guten Dinge von heute auch am Sonntag laufen."

Für die Steelers sieht es jetzt ganz düster aus, der Rückstand auf Augsburg beträgt jetzt schon 13 Punkte.

Bietigheims Tim Schüle war nach der heftigen Niederlage bedient und antwortete nur ganz knapp, ob es das jetzt mit Platz 14 war: "Ich befürchte, bei so vielen verbleibenden Spielen noch nicht, nein." Auch zur Thematik um die Trennung von Geschäftsführer Volker Schoch wollte er nichts sagen: "Es ist nicht meine Aufgabe, das zu erklären."

Schwenninger Wild Wings - ERC Ingolstadt 3:5

Die Schwenninger Wild Wings holen innerhalb von 65 Sekunden ein 0:3 auf, stehen am Ende aber dennoch mit leeren Händen da.

Schwenningens Florian Elias: "Wir haben einfach 2 Minuten geschlafen. Im 1. Drittel und im letzten Drittel wurden wir dann bestraft. Wir haben da nicht wirklich gegenhalten könnten. Schade, es hätte auch anders ausgehen können. Egal, jetzt gucken wir aufs nächste Spiel."

Der FC Ingolstadt klettert dank des Sieges wieder auf Platz 2 an Mannheim vorbei.

Ingolstadts Justin Feser: "Das Spiel hatte seine 2 Seiten. Wir hatten einen guten Start. Dann hatten wir in der Mitte einen Durchhänger und da kamen die zurück. Am Ende haben wir das stark zu Ende gebracht."

Iserlohn Roosters - Düsseldorfer EG 1:2

Die Iserlohn Roosters verlieren das NRW-Duell und kassieren einen Dämpfer im Playoff-Kampf.

Iserlohns Goalie Andreas Jenike: "Wir hätten heute gut 3 Punkte gebrauchen können. Das ist ärgerlich, denn es war ein ausgeglichenes Spiel von 2 guten Mannschaften. Beide hätten das Spiel gewinnen können. Wir hatten unsere Chancen. Düsseldorf hatte heute im Abschluss das Quäntchen Glück mehr. Das sind wichtige Punkte, die wir verlieren... Mundabwischen und hoffentlich Sonntag punkten."

Die DEG feiert den 5. Sieg aus den letzten 6 Spielen und setzt ein Ausrufezeichen im Kampf um Rang 6.

Düsseldorfs Matchwinner Luca Zitterbart: "Die Spiele gegen Iserlohn sind meistens hart umkämpft und die Stimmung war sehr intensiv. Das bringt die Emotionen auf beiden Seiten in Wallung. Das hat Spaß gemacht und ich bin froh, dass wir die 3 Punkte mitnehmen."

Grizzlys Wolfsburg - Kölner Haie 2:0

Die Grizzlys Wolfsburg gewinnen das direkte Duell um Platz 6 und erklimmen genau diesen.

Wolfsburgs Goalie Dustin Strahlmeier: "Köln stand direkt vor uns und es geht einfach um die Top 6. Da war es wichtig, heute dieses Spiel zu gewinnen... Wir haben zum Schluss gar nicht viel zugelassen. Das war eine sehr gute Teamleistung heute gewesen."

Die Kölner Haie rutschen durch die Niederlage auf Platz 8 ab.

Kölns Goalie Mirko Pantkowski: "Schlecht war es nicht, gut aber auch nicht. Wir hatten ein bisschen Probleme, vorne was zu kreieren und in deren Drittel zu kommen. Letztendlich waren die Wolfsburger einfach effizienter und haben zum Schluss noch ein dreckiges Tor gemacht."

Pinguins Bremerhaven - Löwen Frankfurt 2:1

Bremerhaven und Frankfurt liefern sich ein Duell auf Augenhöhe welches das Heimteam am Ende für sich entscheidet.

Bremerhavens Philipp Bruggisser: "Es war ein hart umkämpftes Spiel von beiden Teams. Wir hatten einen guten Start und haben es dann nach Hause gebracht. Wir sind sehr glücklich mit diesem Heimsieg."

Frankfurts Goalie Jake Hildebrand: "Es war von Anfang an ein enges Spiel. Wir haben durchgehend gekämpft... Wir hatten unsere Chancen. Es ist eine harte Niederlage."

Eishockey live bei MagentaSport

Die PENNY DEL - Der 50. Spieltag

Sonntag, 05.02.2023

Ab 13.45 Uhr: Eisbären Berlin - Augsburger Panther, Löwen Frankfurt - Grizzlys Wolfsburg

Ab 15.00 Uhr: ERC Ingolstadt - Adler Mannheim

Ab 16.15 Uhr: Düsseldorfer EG - Nürnberg Ice Tigers, EHC Red Bull München - Pinguins Bremerhaven

Ab 18.45 Uhr: Bietigheim Steelers - Iserlohn Roosters

