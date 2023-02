MagentaSport

Schiri-Ärger & Chancenwucher bei der SpVgg Bayeruth

Freiburg bezwingt Bayreuth dank Frühstart

München (ots)

3. Liga komplett live bei MagentaSport - Der 21. Spieltag

Freiburgs Frühstart legt den Grundstein! Die 2. Mannschaft des SC Freiburg gewinnt das Freitagsspiel gegen die SpVgg Bayreuth mit 2:0 und erklimmt vorerst Platz 3. Bereits in der 4. Minute gingen die Breisgauer in Führung. "Die Punkte nehmen wir mit", gab Trainer Thomas Stamm zu, der auch verriet: "Es sind auch gerade 2 Spieler auf mich zugekommen und haben gesagt: Scheißegal, 3 Punkte." Gerade die Defensive der Freiburger war laut Torschütze Fahrner ausschlaggebend: "Deshalb gewinnt man Spiele... Das ist ein Mannschaftsding." Das entscheidene Tor zum 2:0 erzielte Vermeij per zweifelhaftem Foulelfmeter. Auch sonst war Bayreuths-Trainer Kleine nicht zufrieden mit dem Schiedsrichter: "Wir haben das Spiel 0:2 verloren. Ob der Schiedsrichter aus meiner Sicht was richtig oder falsch gemacht hat, ist uninteressant. Die letzte Elfmeterszene sagt alles und mehr muss man dazu nicht sagen." Für seine Bayreuther war sonst "alles drin... Wir hatten riesige Chancen zum Ausgleich."

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen des Tages - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Morgen steht wieder die Konferenz mit 6 Spielen. Unter anderem kommt es im Saarland zum Derby und Spitzenspiel zwischen Saarbrücken und Elversberg - ab 13.45 Uhr live bei MagentaSport.

SC Freiburg II - SpVgg Bayreuth 2:0

Der SC Freiburg II erwischt einen Frühstart und geht bereits nach 4 Minuten durch Philip Fahrner in Führung. Die Breisgauer können über das gesamte Spiel hinten dichthalten und bleiben das 4. Spiel in Folge ohne Niederlage, springen vorerst auf Rang 3. Für Diskussionen sorgte unter anderem der fragwürdige Elfmeter vor dem 2:0 Siegtreffer.

Freiburgs Trainer Thomas Stamm: "Die Punkte nehmen wir mit. Es sind auch gerade 2 Spieler auf mich zugekommen und haben gesagt: "Scheißegal, 3 Punkte." Wir haben trotzdem zu viele Chancen zugelassen. Wir hatten aber auch viele Chancen für 2 oder 3 Tore... Hintenraus den Elfmeter muss man nicht geben, wenn ich ihn noch mal sehe. Trotzdem gleicht sich das auch aus über die gesamte Saison. In Summe ist es dann irgendwo okay, aber ich verstehe Bayreuth, dass die da mit dem Elfmeter nicht zufrieden sind."

Torschütze Philip Fahrner: "Es war schon extrem intensiv... Ich habe auch selbst alles reingeworfen... Wenn ich die Elfmeterszene sehe, muss man jetzt nicht unbedingt pfeifen." Über die Effizienz der Freiburger: "Heute war es im Torabschluss nicht so effizient, Ergebnistechnisch aber auf jeden Fall. Da gehört natürlich die Defensive dazu und wir stehen sehr gut da hinten. Deshalb gewinnt man Spiele. Durch die Arbeit die wir nicht nur hinten, sondern auch vorne leisten. Das ist ein Mannschaftsding."

Die Bayreuther verpassen es, die Abstiegsränge zu verlassen und verweilen durch die Niederlage auf dem 17. Platz.

Bayreuths Trainer Thomas Kleine über seinen Redebedarf mit dem Schiedsrichter: "Das ist jetzt uninteressant. Wir haben das Spiel 0:2 verloren. Ob der Schiedsrichter aus meiner Sicht was richtig oder falsch gemacht hat, ist uninteressant. Die letzte Elfmeterszene sagt alles und mehr muss man dazu nicht sagen. Ich finde es schwer, dass unser Co-Trainer eine Gelbe Karte bekommt, nachdem er vom Linienrichter angemacht wurde. Aber gut. Das hatten wir letzte Woche schon, aber wir haben das Spiel heute ganz klar selber verloren." Zum Spiel sagte er: "Ich glaube, es war alles drin. Das ärgerliche ist, dass wir schnell zurück liegen und dann ist es nie einfach für den Kopf. Das hatten wir jetzt schon öfters. Wir haben es dann aber weiter versucht und hatten riesige Chancen zum Ausgleich... Da ist es natürlich ärgerlich, dass wir ohne Punkte nach Hause fahren."

Neuzugang Agyemang Diawusie ergänzte: "Wir haben die Anfangsphase verschlafen... Wir haben nicht aufgepasst und liegen dann 0:1 hinten. Dann läuft man das ganze Spiel hinterher. Wir hatten viele Torchancen, um das 1:1 zu machen, aber am Ende hat es leider nicht gereicht. Dann bekommen wir noch das Gegentor in der 90. Auch wenn das kein Elfmeter war, aber sowas passiert. Wir müssen uns erstmal an die eigenen Nase fassen und die Dinger vorne reinmachen. Dann sieht es ganz anders aus."

