3. Liga live bei MagentaSport: Trainerbeben bei TSV 1860, Ingolstadt und Halle, 3 Rauswürfe an einem Tag! Gorenzel zum Köllner-Aus: "Die Überzeugung habe ich bei den Jungs wieder nicht gesehen"

München (ots)

Michael Köllner war nach dem 1:2 gegen Dresden im MagentaSport-Interview konsterniert - es schien, als habe er die Tragweite und das Zustandekommen der überflüssigen Niederlage im Aufstiegskampf da schon begriffen. Heute Vormittag wurde Köllner, der 3 Jahre als Trainer beim TSV 1860 München arbeitete, beurlaubt. Neben ihm übrigens auch noch Andre Meyer in Halle und Rüdiger Rehm in Ingolstadt- der 31. Januar 2023 geht als trauriger Rekord-Tag in die Geschichte der 3. Liga ein. Beim TSV 1860 ergriff Günther Gorenzel, künftig Interimstrainer und Sportchef, das Wort, legte die Gründe für Köllners Demission dar. Nur 4 Punkte aus den letzten 7 Spielen und trotz gutem Start die Pleite gegen Dresden: "Die Überzeugung habe ich bei den Jungs wieder nicht gesehen. Und aufgrund dessen, ist die Überzeugung auch bei mir nicht mehr." Das Ziel Aufstieg haben die Löwen, mit 33 Punkten 3 Zähler vom Aufstiegsplatz und 7 Zähler vom 2. Platz entfernt, wohl erstmal über den Haufen geschmissen. "Unabhängig von unseren Zielsetzungen, geht es jetzt darum, die sportliche Situation zu stabilisieren." Namen der Nachfolger werden öffentlich gehandelt, aber nicht jeder ist wohl finanziell realisierbar, so Gorenzel: "Ich muss mit meinen Kollegen jetzt mal schauen: was für Mittel stehen zur Verfügung, wie können wir Mittel freischaufeln. Auf Grundlage dessen, werde ich dann mit Kandidaten Gespräche führen."

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen aus dem Presse-Gespräch mit Günther Gorenzel.

Auszüge aus dem Gespräch mit Günther Gorenzel, Sportchef und jetzt auch Interimstrainer beim TSV 1860 München. Zu den Gründen für die Demission von Michael Köllner: "Bis gestern haben wir geglaubt, dass wir in der Konstellation den Turnaround schaffen können. Gestern hat mir dann nach 25 Minuten wieder die Überzeugung gefehlt. Wie so oft: wie starten gut in ein Spiel, gehen 1:0 in Führung, was der Mannschaft eigentlich Selbstvertrauen, Überzeugung geben müsste. Die Überzeugung habe ich bei den Jungs wieder nicht gesehen. Und aufgrund dessen, ist die Überzeugung auch bei mir nicht mehr."

Zum neuen Duo Gorenzel/Reisinger: "Bei mir ist über Nacht der Gedanke gereift, dass wir es in der Konstellation schaffen können." Reisinger ist, weil er aktuell seinen Fußball-Lehrerschein beim DFB macht, aktuell nicht verfügbar.

Gorenzel wird also deshalb allein das Training leiten: "Unabhängig von unseren Zielsetzungen, geht es jetzt darum, die sportliche Situation zu stabilisieren. Meine Lebensplanung war es und ist es sicher nicht, die nächsten Jahre an der Linie zu verbringen. Aber in dieser Situation sehe ich nur diese Möglichkeit. Das Ziel ist, sicher auch im Rahmen unserer wirtschaftlichen Möglichkeiten, eine Dauerlösung zu finden."

Der neue Trainer ist also auch eine Kostenfrage: "Ich muss mit meinen Kollegen jetzt mal schauen: was für Mittel stehen zur Verfügung, wie können wir Mittel freischaufeln. Auf Grundlage dessen, werde ich dann mit Kandidaten Gespräche führen."

Was jetzt wichtig sein wird: "Die Jungs müssen jetzt wieder an ihre Fähigkeiten glauben. Das ist im Moment ein mentales Problem, ein Problem der Psyche."

Zum ausgewählten Ziel, in dieser Saison aufzusteigen: "Es ist meine volle Überzeugung - wir müssen uns auf das nächste Spiel konzentrieren. Und nicht darüber nachdenken oder philosophieren: was ist im 3 oder 4 Monaten."

