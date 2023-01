AVM GmbH

Die besten WLAN-Router und das beste Mesh-WLAN kommen auch 2023 von FRITZ!

Berlin (ots)

AVM fünfmal an der Spitze bei Stiftung Warentest:

Testsiege für FRITZ!Box für DSL- und Kabelanschluss

Bestnoten für FRITZ!Repeater bei Mesh-WLAN

Bewertung "sehr gut" bei Sicherheit, Handhabung und Stromverbrauch

FRITZ!Box seit 10 Jahren Testsieger

Fünf FRITZ!-Produkte stehen an der Spitze der aktuellen Vergleichstests von Stiftung Warentest. Unter den WLAN-Routern belegt AVM mit drei FRITZ!Box-Modellen die ersten Plätze, bei Mesh-WLAN erhalten zwei FRITZ!Repeater die Bestnote im Panel. Beim Router-Vergleichstest wurden acht Geräte geprüft, sieben für den DSL- und eines für den Kabelanschluss. Alle drei getesteten FRITZ!Box-Modelle, FRITZ!Box 7590 AX, 7530 AX und die FRITZ!Box 6690 Cable, erhalten das Qualitätsurteil "gut" mit der Note 1,9. Außerdem hat die Stiftung Warentest zehn Mesh-WLAN-Systeme getestet. FRITZ!Repeater 6000 und FRITZ!Repeater 1200 AX erhalten jeweils das Qualitätsurteil "gut" und mit der Note 2,0 die beste Bewertung im gesamten Mesh-WLAN-Testfeld. Die Stiftung Warentest schreibt, "im Test sind diese beiden Erweiterungslösungen von AVM sogar am besten". Und im Gegensatz zu anderen Systemen bieten die FRITZ!Repeater eine automatische Update-Funktion für die Sicherheit.

Die drei FRITZ!Box-Modelle knüpfen an vorherige Testsiege an: Nach den Vergleichstests von 2012, 2017 und 2020 ist es jetzt der vierte Dreifach-Erfolg bei der Stiftung Warentest für AVM. Alle drei FRITZ!Box-Modelle erhalten als einzige Produkte dreimal "sehr gut" in den Kategorien Handhabung, Sicherheit und Telefonieren. Alle drei verfügen gleichermaßen über "sehr gute Sicherheitsfunktionen". Herausragend ist auch der Stromverbrauch: Sowohl die FRITZ!Box 7530 AX als auch der FRITZ!Repeater 1200 AX sind laut Stiftung Warentest "besonders sparsam". Der ausführliche Bericht ist in der aktuellen "test"-Ausgabe (2/2023) und online unter www.test.de nachzulesen.

Zur Presseinformation: avm.de/pi-stiwa-2023

