WLAN Mesh von FRITZ! - Zu Hause bis in den letzten Winkel superschnell surfen und streamen

Berlin (ots) - Anmoderationsvorschlag:

Was braucht man, um sich zuhause so richtig wohl zu fühlen? Klar: Strom, Wasser, Heizung - und viele werden bestimmt auch spontan sagen: ein gut funktionierendes WLAN. So eins, mit dem man überall in der Wohnung oder im ganzen Haus problemlos und superschnell im Internet surfen und streamen kann. Jessica Martin verrät Ihnen, wie Sie das hinkriegen.

Sprecherin: Wenn das Internet zu Hause mal wieder langsam ist, liegt das meistens daran, dass wir unser WLAN überfordern:

O-Ton 1 (Gordon Priebe, 15 Sek.): "Früher haben wir mit dem Notebook über WLAN im Wohnzimmer gesurft. Heute schauen wir darüber Internet-TV, spielen online und gucken YouTube auf dem Smartphone. Da kann es aber auch schon mal sein, dass ein WLAN-Zugangspunkt nicht mehr ausreicht, denn letztendlich hat jede Funktechnik physikalische Grenzen. Was ja auch jeder merkt, der beim Radiohören mit dem Auto in einen Tunnel fährt."

Sprecherin: Sagt Gordon Priebe vom FRITZ!-Box Hersteller AVM und erklärt, wie man trotzdem ein sicheres, stabiles und superschnelles WLAN bis in den letzten Winkel des Hauses oder der Wohnung hinbekommt.

O-Ton 2 (Gordon Priebe, 26 Sek.): "Die Lösung heißt WLAN Mesh. Das ist ein Funksystem aus mehreren WLAN-Zugangspunkten oder Maschen - daher auch der Begriff 'Mesh'. Mesh braucht zunächst eine Zentrale, die das mit verwaltet. Im Falle einer FRITZ!Box kann das auch der vorhandene Router sein, denn die hat Mesh bereits integriert. Für die Erweiterung gibt es sogenannte Repeater oder Sie nehmen Powerline-Geräte: Die werden einfach in die Steckdose gesteckt, nutzen dann die Stromleitung sozusagen als Datenautobahn und verteilen das Signal später über WLAN wieder weiter."

Sprecherin: So ein Funksystem können selbst Technikmuffel kinderleicht installieren:

O-Ton 3 (Gordon Priebe, 14 Sek.): "Einfach jeweils an der FRITZ!Box und den Geräten, die Sie einbinden wollen, einen Knopf drücken - fertig! Mehr braucht man gar nicht machen: Sie können aber, wenn Sie möchten, jederzeit über Ihren Router als Zentrale das gesamte Netz im Blick behalten und auch Änderungen vornehmen, also zum Beispiel einen neuen WLAN-Namen vergeben."

Sprecherin: Weiterer Vorteil ist: WLAN Mesh ist auch mit einer älteren FRITZ!Box möglich, denn:

O-Ton 4 (Gordon Priebe, 16 Sek.): "Wir versorgen unsere Geräte sehr lange mit Updates, um sie auf den neuesten Stand der Technik zu halten. Wir haben jetzt zum Beispiel in den letzten Monaten für insgesamt rund 20 Modelle ein großes Update zur Verfügung gestellt, das diese neuen MESH-Funktionen enthält. Mehr dazu und alle anderen Infos finden Sie auch auf unserer Webseite unter AVM.de/mesh."

Abmoderationsvorschlag:

Falls Ihnen das zu schnell ging: Hier noch mal die Webseite zum Mitschreiben, wo sie mehr Infos zu den Vorteilen des WLAN Mesh von FRITZ! finden: http://AVM.de/mesh.

