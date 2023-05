Clinaris

CLINARIS unterzeichnet Kooperationsvereinbarung mit Roche Diagnostics und tritt dem Point-of-Care-Ökosystem cobas® pulse bei

Garching bei München (ots)

CLINARIS signs collaboration agreement with Roche Diagnostics to join the point-of-care ecosystem (English press release)

Die intelligente Digitalisierungslösung HPM® von CLINARIS wird künftig auf cobas® pulse verfügbar sein. Die digitale Lösung von Roche für das professionelle Blutzuckermanagement vereint mehrere Gesundheitsanwendungen in einem Gerät. Der Einsatz von HPM® auf cobas® pulse vereinfacht Arbeitsabläufe und verbessert die Zusammenarbeit zwischen Pflege, Hygiene, Medizintechnik und Reinigung.

Die CLINARIS GmbH, das Softwareunternehmen, das die Hygiene-, Prozessmanagement- und Echtzeitlokalisierungslösung HPM® für das Gesundheitswesen entwickelt, gab heute die Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung mit Roche Diagnostics bekannt. CLINARIS wird sich mit der intelligenten Digitalisierungslösung HPM® dem von cobas® pulse geschaffenen Point-of-Care-Ökosystem anschließen.

HPM® zeigt den genauen Standort, den hygienischen- und technischen Status von Betten und anderen werthaltigen Medizinprodukten sowie deren tatsächliche Nutzungsdauer in Echtzeit an. HPM® ist eine Software-as-a-Service-Lösung ("Plug and Play"), die über bidirektionale Schnittstellen Daten mit gängigen CAFM- (Computer-Aided Facility Management) und digitalen Logistik-Lösungen austauschen kann. HPM® kann innerhalb weniger Wochen installiert werden. Voraussetzung für den Betrieb ist gute WLAN-Ausleuchtung in den eingebundenen Bereichen.

Das Pflegepersonal kann mit dem cobas® pulse Gerät bequem auf die digitale Hygiene-, Prozessmanagement- und Echtzeit-Lokalisierungslösung HPM® von CLINARIS zugreifen und diese bedienen. HPM® zeigt den genauen Standort sowie den hygienischen- und technischen Status von benötigten Medizinprodukten an und führt das Pflegepersonal gezielt zum nächsten verfügbaren Bett/Gerät. HPM® führt auch Reinigungskräfte zu Medizinprodukten, die aufbereitet werden müssen, und hilft dem technischen Personal, Medizinprodukte zu finden, die zur Reparatur, Wartung oder Prüfung anstehen.

Defekte an Medizinprodukten lassen sich mit HPM® einfach melden und kontaminierte Produkte, beispielsweise mit Keimen bzw. Nosokomialinfektionen, können eindeutig gekennzeichnet werden, um eine fachgerechte Reinigung zu gewährleisten. Das Auftreten von kontaminierten Medizinprodukten wird in HPM® in Echtzeit für alle sichtbar gemacht und über Push-Nachrichten an die Hygieneverantwortlichen gemeldet. HPM® erstellt automatisch eine detaillierte digitale Dokumentation der Reinigungszyklen von Medizinprodukten, was die Rechtsposition eines Krankenhauses im Falle einer Klage verbessern kann (Beweislastumkehr).

HPM® kann dazu beitragen, die Effizienz und die Sicherheit von Patienten, Besuchern und Mitarbeitern zu verbessern, erklärt Thorsten Amann, Geschäftsführer von CLINARIS. "Wir sehen einen großen Wert darin, Teil des von cobas® pulse geschaffenen Point-of-Care-Ökosystems zu sein, und freuen uns darauf, viele Einrichtungen des Gesundheitswesens bei der Verbesserung ihrer Prozesse und bei der Bekämpfung von nosokomialen Keimen zu unterstützen. Die Aufnahme von HPM® in das Point-of-Care-Ökosystem wird den Zugang zu unserer digitalen Lösung für Pflegekräfte weiter vereinfachen", fügte Amann hinzu.

Gemeinsam bilden cobas® pulse und cobas® infinity edge ein offenes digitales Ökosystem, das die Einbindung weiterer Innovationen in das Point-of-Care-Ökosystem ermöglicht. cobas® pulse ist die neueste Generation der vernetzten, professionellen Blutzuckermanagementlösung von Roche, die Arbeitsabläufe verbessert und eine bessere Patientenversorgung ermöglicht. Die cobas® infinity edge Software stattet den cobas® pulse mit digitalen Gesundheitsdiensten und Vorteilen aus, die helfen, Zeit zu sparen und Störungen des Patienten- und Workflow-Managements zu reduzieren. Weitere Informationen finden Sie auf den Websites von cobas® infinity edge und cobas® pulse.

Über CLINARIS

Die CLINARIS GmbH wurde im Jahr 2014 gegründet. Der Hauptsitz befindet sich in Garching bei München. HPM® ist eine intelligente digitale Lösung für die sichere und effiziente Zusammenarbeit zwischen Pflege, Hygiene, Medizintechnik, Reinigung und Controlling. HPM® dokumentiert den Aufbereitungsprozess von Medizinprodukten in Echtzeit und zeigt deren genauen Standort, den Hygiene- und Technikstatus sowie die tatsächliche Nutzungsdauer an. Mehr Informationen unter www.clinaris.com

