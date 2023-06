Luoro GmbH

Paperdent gewinnt Doppel-Gold in der Nachhaltigkeit: Zwei Awards für den Einsatz gegen Plastikmüll!

Köln (ots)

Die Reduktion und Beseitigung von Verpackungsmüll ist eines der vorherrschenden Themen im (Einzel-)Handel und darüber hinaus. Insbesondere Einmalplastikverpackungen bzw. Produkte, die aus dem erdölbasierten Rohstoff hergestellt werden, stellen einen enorme Bedrohung für Tier- und Umwelt dar.

Ein Bewusstsein für diese Bedrohung wirkt sich auch auf die Kaufinteressen von Verbraucher*innen aus, die immer größeren Wert auf nachhaltige Produkt- bzw. Verpackungslösungen legen.

LUORO bietet mit seinem neuartigen und Papier-basierten Paperdent-Zahnpflegesortiment nun gleich vier Produkte an, die Verbraucher*innen helfen, nachhaltiger zu leben. Diese Innovationskraft wurde nun mit gleich zwei Awards belohnt. Paperdent hat sowohl beim DISQ-Award, als auch beim European Green Award, jeweils den 1. Platz in seiner Kategorie belegt.

DISQ-Award

Mit dem Deutschen Award für Nachhaltigkeitsprojekte liefert das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) einen Gradmesser, inwiefern Produkte nachhaltig und qualitativ hochwertig sind. Das "DISQ verfolgt damit das Ziel, den Service in Deutschland zu verbessern. Das DISQ führt seit 2006 im Auftrag von Medien Wettbewerbsanalysen durch. Diese zeigen aus Kundensicht, wer in Sachen Service führend ist. So sorgen wir für mehr Transparenz bei der Auswahl der Besten - bei Banken oder Versicherungen, Baumärkten oder Gastronomie, Telekommunikationsanbietern oder Internet-Shops."

Das Paperdent-Sortiment, das aus vier innovativen Zahn- bzw. Mundpflegeprodukten auf Basis von FSC-Papier besteht, hat nun den 1. Platz in der Kategorie "Produkt - Haushalt/Drogerie" belegt!

Nicht nur die Mundspülung im neuartigen Papier-Verbund-Karton, sondern auch die patentierten Papier-Interdentalbürsten, die vegane Zahnseide im Papierkarton sowie die Zahnputz-Tabs in der Papiertüte, haben die 25-köpfige Jury, die sich aus Nachhaltigkeitsexpert*innen aus Wissenschaft & Wirtschaft zusammensetzt, schließlich überzeugt.

European Green Award

Der European Green Award steht wiederum für nachhaltige, innovative und faire Entwicklungen. Dabei werden besondere Leistungen von Unternehmen durch eine internationale Jury aus Expert*innen ausgezeichnet. Gekürt werden grüne, faire und innovative Produkte, nachhaltiges Design, grünes Marketing sowie Change Maker, die in Europa einen besonderen Beitrag für eine nachhaltige Entwicklung geleistet haben.

Das Engagement und die Kreativität von Paperdent, Plastikmüll durch Produktinnovationen zu bekämpfen, wurde nun von der internationalen Jury des European Green Award belohnt. Paperdent wurde zum Gewinner in der Kategorie "Consumer Goods - Dental Care" gekürt!

LUORO Mitgründer Dr. Louis Bahlmann: "Wir sind besonders stolz auf diese Preise, da sie von Expert*innen und Entscheidungsträger*innen vergeben werden, die genau wissen, auf welche Produktionsbedingungen und Produkteigenschaften es ankommt, wenn man nachhaltige, also ökologisch verantwortungsvolle Produkte entwickeln will. Unsere Mission lautet, Nachhaltigkeit in die Mitte der Gesellschaft zu bringen. Dementsprechend fühlen wir uns durch diese Auszeichnungen betätigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, nachhaltige Produkte endgültig im Alltag der Gesellschaft zu etablieren."

Paperdent-Produkte sind ab sofort in Deutschland und Österreich im Einzelhandel bei Müller, Denn`s Biomärkten, BIPA, BILLA und bald bei Edeka erhältlich. Online sind die Produkte auf www.wingguard.de und www.rossmann.de verfügbar.

Über LUORO:

Die LUORO GmbH ist ein deutsches Handelsunternehmen und Hersteller von innovativen, nachhaltigen Produkten in den Bereichen Körperpflege & Beauty sowie Haushalt & Reinigung. Das Unternehmen möchte ein nachhaltigeres Konsumverhalten in der Gesellschaft etablieren.

Für die Eigenmarke plain b stellt LUORO natürliche und sinnliche Körperpflegeprodukte her. Die Marke Paperdent steht für umweltbewusste Zahnreinigung auf Papier-Basis. Für WingGuard Home werden nachhaltige und stylishe Produkte für den Haushalt verwirklicht.

Das Unternehmen vertreibt seine Produkte im Einzelhandel sowie online auf www.WingGuard.de. Im Onlineshop werden, neben den Eigenmarken, auch Produkte anderer namhafter & nachhaltiger Hersteller angeboten.

LUORO engagiert sich als Leader for Climate Action und ist klimaneutralisiert und plastikneutralisiert.

Original-Content von: Luoro GmbH, übermittelt durch news aktuell