Italiens Fujitsu-Partner Finix setzt auf KI-Dialogsoftware von Spitch

Jüngste Kooperation steht in einer ganzen Reihe internationaler Erfolge von Spitch im Jahr 2022

Rom/Zürich (ots)

Der nationale Vertriebspartner von Fujitsu in Italien, Finix Technology Solutions, und der Schweizer Sprachspezialist Spitch sind eine weitreichende Allianz für den italienischen Markt eingegangen. Demnach wird Finix die KI-basierte Sprach- und Textdialogsoftware von Spitch in seine "Finix Artificial Intelligence Suite" (FAIS) integrieren.

Für Spitch steht die jüngste Kooperation in einer Reihe von internationalen Erfolgen in letzter Zeit. So entschieden sich 2022 beispielsweise die Fluggesellschaft Etihad aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, der spanisch-italienische Versicherungskonzern Groupe Reale und Omantel, die führende Telekommunikationsgesellschaft im Oman, für Spitch. Im deutschsprachigen Raum konnte Spitch 2022 unter anderem Großaufträge von der Basler Versicherung, der Versicherungskammer Bayern (VKB) und der Volksbank Mittelhessen verbuchen.

In allen Fällen geht es um den Einsatz von Sprach- und Textdialogsystemen mit Künstlicher Intelligenz, die in der Lage sind, Kundenanfragen automatisch zu bearbeiten und Dialoge mit Kunden zu analysieren sowie um Sicherheitsmaßnahmen mittels Sprachbiometrie. Finix wird die Spitch-Software laut Angaben bei seinen Kunden auf allen drei Gebieten zum Einsatz bringen. Dabei setzen die Italiener sowohl auf Ready-to-implement-Fertiglösungen als auch auf firmenspezifische Systementwicklungen im Projektgeschäft.

Finix ist der erste Innovative & Cloud Service Provider Italiens. Das Unternehmen ist der exklusive landesweite Repräsentant von Fujitsu in Italien. Finix bietet Cloud- und Onpremise-IT-Infrastrukturen, Services und Anwendungen. Mit der Finix Artificial Intelligence Suite (FAIS) wird zudem eine Palette an Services für die Anwendung Künstlicher Intelligenz bereitgestellt, von der Beratung über die Systemintegration bis hin zur Kaufberatung.

Die Spitch AG mit Präsenz in zahlreichen europäischen Ländern und Nordamerika ist ein führender Entwickler und Anbieter von Sprach- und Textdialogsystemen für Unternehmen und Behörden. Spitch-Systeme verstehen nicht nur Wörter und Sätze, sondern insbesondere auch den Sinn des Gesagten. Hierzu setzt Spitch auf durchgängig eigenentwickelte Software, die Natural Language Processing (NLP), Artificial Intelligence (AI) und Machine Learning (ML) kombiniert. Je nach Anforderungen werden unterschiedliche Module auf Grundlage einer einheitlichen Omnichannel-Plattform zu einer kundenspezifischen Lösung zusammengeführt. Spitch-Systeme arbeiten in namhaften Call- und Contact-Centern, Banken und Versicherungen, Telekommunikationsfirmen, der Automobil- und Transportbranche, dem Gesundheitswesen und im öffentlichen Dienst. Mehr als 50 Millionen Interaktionen wurden 2021 über Spitch-Systeme abgewickelt und das Wachstum geht weiter.

