Luoro GmbH

Papier-Verpackung revolutioniert den Einzelhandel

Köln (ots)

Plastikverpackungen stellen seit Jahrzehnten eine enorme Bedrohung für unsere Umwelt dar. Einmal kurz ausgepackt und achtlos weggeschmissen, können sie mehrere hundert Jahre in Wäldern und Ozeanen verbleiben und dort die Tier- und Pflanzenwelt nachhaltig schädigen - so wie uns selbst.

Das Kölner Unternehmen LUORO möchte, mit seiner neuen, nachhaltigen Zahnpflege-Marke Paperdent, Kunststoff im Einzelhandel den Kampf ansagen - indem man Plastik, wo es möglich ist, durch Papier ersetzt.

Insbesondere im Bereich der Mund- und Zahnpflege ist Plastik nach wie vor der meistgenutzte Rohstoff in Produkten und Verpackungen. Dabei handelt es sich gerade bei Dentalprodukten auch um FMCG (Fast Moving Consumer Goods), also Verbrauchsgegenstände des alltäglichen Bedarfs, die besonders schnell aufgebraucht werden. Dementsprechend hoch ist das Müll-Sparpotenzial in diesem Sektor!

Mundspülungen sind beispielsweise solche Produkte des alltäglichen Bedarfs, die innerhalb kürzester Zeit verbraucht werden. Üblicherweise werden sie in Hartplastikflaschen angeboten, die zwar billig in der Produktion sind, aber aufgrund ihrer hohen Lebensdauer von unserer Umwelt nachher teuer bezahlt werden.

Deshalb setzt Paperdent für seine Mundspülung "Milde Frische" auf die speziell für Non-Food Produkte entwickelte Verpackung von Elopak, einem der führenden Systemanbieter von Kartonverpackungen. Die neu entwickelte Verpackungslösung besteht zu großen Teilen aus FSC®-zertifiziertem Holz, einem natürlichen und erneuerbaren Rohstoff. Der Karton spart mehr als 80% Plastik gegenüber der sonst üblichen Kunststoffflasche ein und ist zu über 90% recycelbar.

Darüber hinaus hat die smarte Verpackung noch einen weiteren ökologischen Vorteil: Aufgrund der kompakten Form, können größere Produktmengen je Weg transportiert und somit CO2 eingespart werden.

Bei der Entwicklung der Paperdent Mundspülung wurde allerdings nicht nur auf die Verpackung, sondern auch auf die Inhaltsstoffe geachtet. Diese sind nämlich vegan und kommen ohne Alkohol aus. Dank ihrem 6-fach Schutz, sorgt die Paperdent Mundspülung außerdem für ein langanhaltendes Frischegefühl und schützt Zahnfleisch und Zähne vor Bakterien, Karies und Zahnstein.

Mithilfe von Produkt- und Verpackungsentwicklungen wie diesen, die auf nachwachsenden Rohstoffen und natürlichen Inhaltsstoffen basieren, stößt Paperdent einen nachhaltigen Wandel in der Zahnpflege an, denn... Paper is the new Plastic!

Die Paperdent Mundspülung Milde Frische ist ab sofort in Deutschland im Einzelhandel bei Müller Drogerien sowie bald auch bei EDEKA erhältlich. In Österreich sind die Produkte bei BIPA und zukünftig auch bei BILLA verfügbar. Paperdent-Produkte sind außerdem online auf www.wingguard.de und www.paperdent.de sowie bald auch in Apotheken erhältlich.

Über LUORO:

Die LUORO GmbH ist ein deutsches Handelsunternehmen und Hersteller von innovativen, nachhaltigen Produkten in den Bereichen Körperpflege & Beauty sowie Haushalt & Reinigung. Das Unternehmen möchte ein nachhaltigeres Konsumverhalten in der Gesellschaft etablieren.

Für die Eigenmarke plain b stellt LUORO natürliche und sinnliche Körperpflegeprodukte her. Die Marke Paperdent steht für umweltbewusste Zahnreinigung auf Papier-Basis. Für WingGuard Home werden nachhaltige und stylishe Produkte für den Haushalt verwirklicht.

Das Unternehmen vertreibt seine Produkte im Einzelhandel sowie online auf www.WingGuard.de. Im Onlineshop werden, neben den Eigenmarken, auch Produkte anderer namhafter & nachhaltiger Hersteller angeboten.

LUORO engagiert sich als Leader for Climate Action und ist sowohl klima-, als auch plastikneutralisiert.

