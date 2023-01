Luoro GmbH

Kleiner Tab, große Wirkung! WingGuard präsentiert den leistungsstärksten Putzmittel-Tab aller Zeiten

Köln (ots)

Putzmittel-Tabs sind nachhaltig und praktisch. Das Problem? Mit der Reinigungskraft herkömmlicher Reinigungsmittel konnte bislang keiner mithalten. Das Kölner Unternehmen WingGuard, das auf seiner Plattform www.wingguard.de mittlerweile rund 500 nachhaltige Produkte anbietet, hat nun einen eigenen Putzmittel-Tab entwickelt. Mit diesem Tab soll nicht nur mehr Nachhaltigkeit in deutschen Haushalten Einzug halten, sondern auch absolute Sauberkeit. Untersuchungen des unabhängigen IRFAQ-Instituts haben gezeigt, dass die WingGuard Tabs besser reinigen als andere Tabs und als einzige an die Leistungsfähigkeit herkömmlicher Flüssig-Putzmittel heranreichen - ohne die Umwelt mit vermeidbarem Plastik und CO2 zu belasten, das anfällt, wenn Wasser von A nach B transportiert wird.

Die WingGuard Putzmittel-Tabs werden zunächst als Allzweck- und Glasreiniger verfügbar sein. Sie bestehen aus rein natürlichen und mineralischen Inhaltsstoffen und kommen in einer recycelbaren Papier-Verpackung. Die Produktion der Tabs, die mit den sinnlichen Düften von Aloe Vera bzw. Blumen versehen sind, findet in Frankreich statt.

Aufgelöst werden die Tabs in einer eigens entwickelten, hochwertigen und multifunktionalen Glasflasche. Dank der wiederverwendbaren Flasche, die mit einem stilvollen Bambusverschluss versehen ist, wird Plastik eingespart, das bei herkömmlichen Flaschen zum Einsatz kommt. Am Boden der Flasche befindet sich zudem ein drehbarer Silikonring, der je nach Belieben verstellt werden kann, um zu markieren, welches Reinigungsmittel sich gerade in der Flasche befindet. Der Flaschenhals ist so groß, dass die Tabs bequem eingefüllt werden können.

Die wirkliche Revolution liegt allerdings in der Leistungsfähigkeit der kleinen Zauber-Tabs. Wie das unabhängige IRFAQ Institut getestet hat, haben bspw. die Allzweckreiniger-Tabs von WingGuard eine fast 30-fach bessere Performance bei der Entfettung von Oberflächen gezeigt, als vergleichbare Putzmittel-Tabs. Die Glasreiniger-Tabs sorgen ebenfalls, dank ihrer Anti-Schlieren und Anti-Tropf-Formel, für ein deutlich besseres und sparsameres Putzergebnis.

Die WingGuard-Tabs werden zu einem Einzelpreis von nur 0,99 EUR angeboten und sind, ebenso wie die Glas-Reinigungsflasche, exklusiv auf https://wingguard.de/pages/wingguard-home-putzmittel-tabs erhältlich.

Nachhaltigkeit: WingGuard ist, dank der Unterstützung von Climate Extender und Cleanhub, sowohl klima- als auch plastikneutral. Wir engagieren und als "Leader for Climate Action" und versenden unsere Pakete ausschließlich klimaneutral mit DHL GoGreen. Unsere Kunden haben die Möglichkeit, mit Ihrem Einkauf Projekte von Treellionaire zu unterstützen, wodurch mittlerweile schon 1.174 Bäume gepflanzt werden konnten.

