Samstag, 10. September, und Samstag, 24. September2022

ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierte Programmtexte beachten!! Samstag, 10. September 2022, 20.15 Uhr Der Quiz-Champion – Das Spenden-Special Moderation: Johannes B. Kerner "Der Quiz-Champion" mit Johannes B. Kerner meldet sich mit einer Spezial-Ausgabe zurück. In einer Verbindung aus Quiz und Spendensendung setzen sich Promis für die Deutsche Krebshilfe ein. In Gesprächen und Einspielern wird die vielfältige Arbeit der Deutschen Krebshilfe vorgestellt. Johannes B. Kerner begrüßt verschiedene Gäste im Studio und würdigt besondere Initiativen aus dem sozialen Miteinander und aus der Forschung. Die gesamte Sendung über erwartet ein prominent besetztes Panel, unter anderen mit Jens Riewa, Ilka Bessin, Pascal Hens, Joachim Llambi, Jule Nagel und Frank Zander, die Anrufe der Zuschauerinnen und Zuschauer, die zugunsten der Deutschen Krebshilfe spenden möchten. Während die Anrufe eingehen, wird wie gewohnt gequizzt: Johann Lafer (Ernährung), Wigald Boning (Erdkunde), Katarina Witt (Sport), Michael "Bully" Herbig (Film und Fernsehen) und Barbara Hahlweg (Zeitgeschehen) stellen in unterhaltsamen und spannenden Quizrunden drei Prominente, Paul Panzer, Anna Loos und Mike Krüger, auf die harte Probe. Diese müssen versuchen, sich gegen die Experten durchzusetzen, um neuer "Promi-Quiz-Champion" zu werden. Am Ende erspielt der siegreiche Prominente eine weitere Summe für die Deutsche Krebshilfe. Auch die Präsidentin der Deutschen Krebshilfe, Anne-Sophie Mutter, ist live dabei. Samstag, 24. September 2022, 20.15 Uhr Der Quiz-Champion Das härteste Quiz Deutschlands mit Johannes B. Kerner "Der Quiz-Champion" mit Johannes B. Kerner geht weiter. Es geht um alles oder nichts: Ein Kandidat stellt sich in spannenden Duellen fünf klugen Köpfen, um "Der Quiz-Champion" zu werden. Nur wer Axel Milberg (Literatur und Sprache), Andrea Kiewel (Musik), Katrin Müller-Hohenstein (Sport), Bastian Pastewka (Film und Fernsehen) und Prof. Guido Knopp (Zeitgeschichte) besiegt, kann 100.000 Euro gewinnen.

