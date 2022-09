ZDF

Die Auslosung zur zweiten Runde des DFB-Pokals ist live im ZDF und in der ZDFmediathek zu sehen: Am Sonntag, 4. September 2022, 17.10 Uhr, meldet sich Moderator Sven Voss zur "sportstudio reportage" aus dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Neben DFB-Präsident Bernd Neuendorf ist an der Los-Trommel Para-Schwimmer Josia Topf im Einsatz und zieht die nächsten Paarungen im DFB-Pokal. Die "sportstudio reportage" begleitet Josia Topf in einer Langzeit-Dokumentation auf seinem Weg von den Paralympics in Tokio im vergangenen Jahr bis hin zu den Paralympics 2024 in Paris. Weitere Themen in der "sportstudio reportage" aus dem Fußballmuseum in Dortmund: das #Nachspiel zum fünften Spieltag der Fußball Bundesliga; ein Porträt von Nicole Kumpis, die seit März dieses Jahres Präsidentin von Eintracht Braunschweig ist – die einzige Frau auf einem solchen Posten im deutschen Profifußball; ein Bericht über die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen zwischen zwei WM-Qualifikationsspielen. Vom aktuellen Sport am Sonntag steht das dritte EM-Spiel der deutschen Basketball-Nationalmannschaft gegen Litauen im Fokus und der Große Preis der Niederlande in der Formel 1. Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 – 70-3802; Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sport "sportstudio reportage" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/sport/zdf-sportreportage https://zdf.de/sport/zdf-sportreportage/sportstudio-reportage-vom-4-september-2022-100.html ZDFmediathek: Langzeitdokumentation der "sportstudio reportage" über Josia Topf: Neue Herausforderungen für Josia Topf https://www.zdf.de/sport/zdf-sportreportage/josia-topf-para-schwimm-wm-100.html Josia Topf: Die Geschichte eines Kämpfers der Paralympics https://www.zdf.de/sport/zdf-sportreportage/josia-topf-schwimmen-parasportler-paralympics-tokio-doku-100.html

