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Owl Labs stellt Owl 360 Services vor: Enterprise-Intelligenz für hybride Kollaboration

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Frankfurt am Main (ots)

Owl Labs, führender Anbieter von KI-gestützten 360-Grad-Videokonferenz- und Hybrid-Collaboration-Lösungen, präsentiert heute mit Owl 360 Services sein erstes Abo-Modell, das speziell auf die Anforderungen von IT-Administratoren zugeschnitten ist.

Immer mehr Unternehmen statten zusätzliche Meetingräume mit Videotechnik für hybrides Arbeiten aus. Mit Owl 360 Services stehen drei Abo-Stufen zur Wahl, die dedizierten Support, zentrales Geräte-Management, proaktive Insights und Garantieleistungen im passenden Umfang für jede Rollout-Größe bündeln.

Mit dem Launch der neuen 360 Services wird jedes Owl-Labs-Gerät weltweit - unabhängig davon, ob neu gekauft oder bereits vorhanden - automatisch und ohne Aufpreis in die erste Core-Stufe aufgenommen. Damit erhalten alle Kunden von Anfang an integrierte Analysefunktionen. Die Enhanced-Stufe ist ab diesem Sommer weltweit erhältlich und ergänzt das Angebot um erweiterte Analysen, Dashboards, Meeting-Verlaufshistorien und API-Integrationen. Die dritte Enterprise-Stufe wird exklusiv über autorisierte Owl-Labs-Vertriebspartner vertrieben und ist ab sofort in Nordamerika verfügbar. Sie umfasst erweiterte Analysen, eine individuelle Kundenbetreuung sowie eine vierjährige Garantie.

Alle drei Service-Stufen liefern aufschlussreiche Auswertungen: Redeanteile, Meeting-Dauer, eine Übersicht über die am häufigsten genutzten Geräte und Räume, Funktionen für flächendeckende Rollouts, ein zuverlässiges Update-Management sowie ein verbessertes Geräte-Tracking.

"Mit Owl 360 Services gehen wir einen großen Schritt nach vorn, wenn es um die Unterstützung und Skalierung hybrider Arbeit mit Owl Labs geht", sagt Frank Weishaupt, CEO von Owl Labs. Wenn Organisationen unsere Technologie in immer mehr Meeting-Räumen einsetzen, brauchen sie tiefergehende Analysen und mehr zentrale Steuerung, damit jeder Raum reibungslos funktioniert. Owl 360 Services vereint diese Funktionen und unterstützt IT-Teams dabei, größere Gerätebestände zu verwalten, Geräte in großem Umfang auszurollen und in jedem Raum ein konsistentes, hochwertiges Meeting-Erlebnis zu gewährleisten."

Dank der einfachen Bereitstellung durch Owl Labs und der Echtzeit-Transparenz über Gerätezustand, Nutzung und Performance können Unternehmen Ausfallzeiten minimieren, technischen Problemen vorbeugen und fundiertere Kaufentscheidungen treffen. Für die Channel-Partner von Owl Labs bedeutet Owl 360 Services: Kunden holen mehr aus jedem Rollout heraus, während gleichzeitig langfristiges Wachstum gefördert wird. Mit der Enhanced-Stufe führt Owl Labs zudem API-Integrationen ein, die eine Anbindung an Drittsysteme und Dashboards ermöglichen und unternehmensweit umfassendere Datenflüsse erschließen.

Die Abo-Stufen von 360 Services im Überblick:

Core : Ohne Aufpreis bei jedem Owl-Labs-Gerät weltweit enthalten, egal ob neu gekauft oder bereits vorhanden. Core bietet Remote-Management, Standard-Support und eine zweijährige Garantie.

: Ohne Aufpreis bei jedem Owl-Labs-Gerät weltweit enthalten, egal ob neu gekauft oder bereits vorhanden. Core bietet Remote-Management, Standard-Support und eine zweijährige Garantie. Enhanced : Ab diesem Sommer weltweit erhältlich. Enhanced ergänzt das Angebot um erweiterte Analysen, Dashboards, Meeting-Verlaufshistorie und API-Integrationen. Die Preise beginnen bei 79 US-Dollar pro Gerät und Jahr, mit skalierbaren Optionen für größere Rollouts.

: Ab diesem Sommer weltweit erhältlich. Enhanced ergänzt das Angebot um erweiterte Analysen, Dashboards, Meeting-Verlaufshistorie und API-Integrationen. Die Preise beginnen bei 79 US-Dollar pro Gerät und Jahr, mit skalierbaren Optionen für größere Rollouts. Enterprise: Konzipiert für größere, geschäftskritische Bereitstellungen. Diese Stufe umfasst eine vierjährige Garantie, beschleunigten Hardware-Ersatz, Ersatzgeräte vor Ort, einen eigenen Account-Manager, erweiterte Analysen, Dashboards, Meeting-Verlaufshistorien und Support mit Priorität. Sie ist ab sofort über autorisierte Owl-Labs-Vertriebspartner in Nordamerika verfügbar. Die Preise beginnen bei 149 US-Dollar pro Gerät und Jahr, zahlbar als Vorauszahlung für eine vierjährige Vertragslaufzeit.

Mit dem Launch knüpft Owl Labs an sein wachsendes Momentum als Enterprise-taugliche Plattform an. Dazu zählt unter anderem die kürzlich erfolgte Microsoft-Teams-Zertifizierung der für den Enterprise-Einsatz konzipierten Meeting Owl 5 Pro. Damit ist das Portfolio an zertifizierten Peripheriegeräten von Owl Labs komplett. Neben der Meeting Owl 5 Pro umfasst es die Meeting Owl 4+, Meeting Owl 3 und Owl Bar. IT-Teams erhalten damit die Sicherheit, dass das gesamte Geräte-Ökosystem von Owl Labs den höchsten Rollout-Standards entspricht.

Mehr Informationen zu Owl Labs 360 Services erfahren Sie unter owllabs.com. Um den passenden lokalen Reseller zu finden, wenden Sie sich an sales@owllabs.com.

Über Owl Labs

Owl Labs ist ein Technologieunternehmen mit Sitz in Boston, das KI-gestützte 360-Grad-Videokonferenzlösungen für hybrid arbeitende Organisationen entwickelt. Die Produktreihe von Owl Labs und die Owl Intelligence System(TM)-Software machen Meetings inklusiver und kollaborativer, indem sie das Distanzgefühl zwischen Teilnehmenden aus der Ferne und aus dem Raum ausgleicht. Die Meeting Owl® 5 Pro ist die neueste Generation der ersten WiFi-fähigen 360-Grad-Kamera mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher, die automatisch an den Sprecher heranzoomt.

Owl Labs hat eine Finanzierung in Höhe von 47 Millionen Dollar erreicht und sich das Ziel gesetzt, digitale Zusammenarbeit zu revolutionieren. Daran arbeiten Mitarbeitende auf der ganzen Welt, sowohl remote als auch hybrid.

Mehr über Owl Labs erfahren Sie unter www.owllabs.de

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