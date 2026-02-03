Owl Labs

Owl Labs launcht nächste Generation der Meeting Owl 5 Pro für hybride Zusammenarbeit in Unternehmen

Frankfurt am Main (ots)

Das Unternehmen treibt seine Enterprise-Strategie mit BYOD-Flexibilität, der Ausrichtung an der Microsoft Device Ecosystem Platform (MDEP) und einem erweiterten Channel-Partner-Programm voran

Owl Labs, ein weltweitführender Anbieter von KI-gestützter 360-Grad-Videokonferenz- und Hybrid-Kollaborationstechnologie, präsentiert heute die Meeting Owl 5 Pro, sein neuestes Produkt mit 360-Grad-Kamera, Lautsprecher und Mikrofon. Die Meeting Owl 5 Pro definiert das Meeting-Erlebnis am Konferenztisch für hybride Besprechungen neu. Speziell für große Unternehmen entwickelt, ermöglicht die neue Meeting Owl 5 Pro eine nahtlose Bring-Your-Own-Device-Erfahrung (BYOD) mit nur einem Kabel.

Das auf Flexibilität ausgelegte Design der Meeting Owl 5 Pro unterstützt nahezu jede Raumkonfiguration, von einfachen Setups mit eigenen Endgeräten bis zur Integration als Peripheriegerät in vollständig ausgestattete Raumsysteme. Die BYOD-Nutzung ist per USB-Anbindung mit einem Kabel mit dem Audio- und Videosystem sofort möglich, die Raumkonfiguration wird einfacher und das Nutzererlebnis bleibt für Teilnehmende im Raum und remote konsistent.

Zu den wichtigsten Funktionen und Performance-Optimierungen der Meeting Owl 5 Pro gehören:

Kabelgebundene Kopplung mehrerer Geräte: Sichere, zuverlässige Abdeckung für größere Räume durch einfache Ethernet-Verbindung mit einem einzigen Kabel.

Sichere, zuverlässige Abdeckung für größere Räume durch einfache Ethernet-Verbindung mit einem einzigen Kabel. Direkte Ethernet-Verbindung: Kabelgebundenes Netzwerk und zentralisierte Geräteverwaltung für die Unternehmens-IT.

Kabelgebundenes Netzwerk und zentralisierte Geräteverwaltung für die Unternehmens-IT. Integriertes Port-Design: Eingebaute HDMI-, USB-C- und Ethernet-Ports für stabile Verbindungen und übersichtliche Kabelführung.

Eingebaute HDMI-, USB-C- und Ethernet-Ports für stabile Verbindungen und übersichtliche Kabelführung. MDEP-fähige Architektur: Entwickelt zur Unterstützung zukünftiger Anforderungen der Microsoft Device Ecosystem Platform (MDEP).

Entwickelt zur Unterstützung zukünftiger Anforderungen der Microsoft Device Ecosystem Platform (MDEP). Fünf anpassbare Videokonferenzmodi: Einfache Anpassung von Konferenzlayouts und -erlebnissen über die Multifunktionstaste am Gerät.

Einfache Anpassung von Konferenzlayouts und -erlebnissen über die Multifunktionstaste am Gerät. Flexible drahtlose oder kabelgebundene Kopplung: Individuelle Auswahl der Verbindungsmethode, die zum jeweiligen Raumdesign, den Netzwerkanforderungen und den IT-Präferenzen passt.

"Die Meeting Owl 5 Pro ist ein bedeutender Schritt nach vorn in unserer Mission, wirklich gleichberechtigte hybride Meetings für Unternehmen zu ermöglichen, mit klarem Fokus auf den Enterprise-Bereich", sagt Frank Weishaupt, CEO von Owl Labs. "Mit einer optimierten Inbetriebnahme, Weiterentwicklungen für Enterprise-Niveau, dem unternehmensweiten Commitment zur MDEP-Bereitschaft und einer gestärkten Channel-Strategie bieten wir eine Lösung, der moderne Organisationen heute vertrauen können und die wir mit zukünftigen Weiterentwicklungen kontinuierlich voranbringen."

Zur weiteren Stärkung der Zusammenarbeit mit Vertriebspartnern startet Owl Labs parallel zum neuen Produktlaunch ein erweitertes Channel-Partner-Programm. Die Meeting Owl 5 Pro gehört zu den ersten Produkten, die konsequent nach einem Channel-first-Ansatz angeboten werden. Das Programm umfasst unter anderem flexiblere Margen, erweiterte Schulungs- und Trainingsangebote, Deal-Registrierung, Incentives sowie dedizierten Support. Bestandteil ist zudem ein Abonnement für Owl 360 Services, die Serviceplattform von Owl Labs für Enterprise-IT-Administratoren. Diese bietet Funktionen für das Remote-Management von Geräten, erweiterte Analysen, priorisiertes Onboarding und technischen Support sowie zusätzlichen Geräteschutz.

Im Rahmen seiner übergeordneten Enterprise-Strategie richtet sich Owl Labs weiterhin als Partner innerhalb der Microsoft Device Ecosystem Platform (MDEP) aus. Damit unterstreicht das Unternehmen sein langfristiges Engagement für Sicherheit, zentrale Verwaltung und IT-Standards auf Enterprise-Niveau über das gesamte Portfolio hinweg. Diese unternehmensweite Initiative bildet die Grundlage für ein skalierbares, zukunftssicheres Enterprise-Ökosystem. Das bestehende Produktportfolio von Owl Labs, darunter Meeting Owl 4+ und Owl Bar, ist für Microsoft Teams zertifiziert und bietet IT-Verantwortlichen eine umfassende und vertrauenswürdige Plattform für den großflächigen Einsatz und die Verwaltung hybrider Zusammenarbeit.

Die Meeting Owl 5 Pro kann ab sofort für 2699 EUR vorbestellt werden. Die Auslieferung ist für das erste Quartal vorgesehen. Der Marktstart erfolgt zunächst in den USA, Kanada, Großbritannien und Europa, eine weitere internationale Expansion ist vorgesehen.

Um das Gerät zu erwerben, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Händler oder kontaktieren Sie sales@owllabs.com. Weitere Informationen zu allen Produkten von Owl Labs finden Sie unter owllabs.de.

Über Owl Labs

Owl Labs ist ein Technologieunternehmen mit Sitz in Boston, das KI-gestützte 360-Grad-Videokonferenzlösungen für hybrid arbeitende Organisationen entwickelt. Die Produktreihe von Owl Labs und die Owl Intelligence System(TM)-Software machen Meetings inklusiver und kollaborativer, indem sie das Distanzgefühl zwischen Teilnehmenden aus der Ferne und aus dem Raum ausgleicht. Die für Microsoft Teams zertifizierte Meeting Owl® 4+ ist die neueste Generation der ersten WiFi-fähigen 360-Grad-Kamera mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher, die automatisch an den Sprecher heranzoomt. Owl Labs hat eine Finanzierung in Höhe von 47 Millionen Dollar erreicht und sich das Ziel gesetzt, digitale Zusammenarbeit zu revolutionieren. Daran arbeiten Mitarbeitende auf der ganzen Welt, sowohl remote als auch hybrid. Mehr über Owl Labs erfahren Sie unter www.owllabs.de

