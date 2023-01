Acxiom

Acxiom und Treasure Data launchen HCP Engage

HCP Engage ist eine Marketingplattform, die Pharmaunternehmen dabei hilft, Fachkräfte des Gesundheitswesens zu informieren.Durch die daraus entstehende engere Zusammenarbeit können bessere Ergebnisse für die Patienten erzielt werden.

Das Customer Intelligence Unternehmen Acxiom ermöglicht relevantere Customer Experiences und steigert den Erfolg von Unternehmen durch ein breites Angebot an Data-Driven Marketing Solutions nachhaltig. Heute gibt Acxiom gemeinsam mit Treasure Data, einem Anbieter von Customer Data Plattformen (CDPs), die Einführung von HCP Engage bekannt.

Die Pandemie schränkte die regelmäßigen und wichtigen persönlichen Kontakte der Pharmareferenten mit den Fachkräften des Gesundheitswesens (HCPs) massiv ein. Dies führte zu einer raschen Verlagerung auf alternative Kommunikationskanäle, die zuweilen weniger attraktiv, weniger organisiert und oftmals auch weniger erfolgreich für das Pharmamarketing waren.

Wenn Mitarbeiter des Gesundheitswesens nicht gerade ihre Patienten behandeln, verbringen sie in der Regel Zeit damit, sich über neue Erkenntnisse innerhalb der Branche und neue Medikamente zu informieren. Allerdings ist das medizinische Personal zunehmend frustriert über die ihrer Meinung nach zu häufigen und auch oftmals irrelevanten Informationen, die sie tagtäglich erhalten - dies führt sogar zur Nutzung von fiktiven E-Mail-Adressen.

Als Folge kommt es zu einer geringeren Bindung des medizinischen Fachpersonals an die pharmazeutischen Unternehmen und damit letztlich auch zu einem Rückgang der Conversion Rate, wie eine Umfrage* unter 984 Ärzten ergab.

Vor diesem Hintergrund haben Acxiom und Treasure Data HCP Engage, eine Plattform zur Einbindung von Fachkräften aus dem Gesundheitswesen, entwickelt. HCP Engage kombiniert die einheitliche Data Intelligence, Fach- und Implementierungsdienstleistungen sowie Beratungsfähigkeiten von Acxiom mit der marktführenden Technologie von Treasure Data. Die Plattform wurde entwickelt, um Pharmamarketingexperten bestmöglich bei ihren Marketingaktivitäten zu unterstützen: Indem Daten aus unterschiedlichen Quellen miteinander verbunden und an einem Ort zusammenführt werden, wird Pharmamarketingexperten eine einfache Möglichkeit zur Personalisierung ihrer Marketingaktivitäten geboten, während medizinisches Personal bessere Experiences erhalten.

Pharmamarketingexperten können eine einheitliche Ansicht erstellen, die auf dem Engagementverlauf, den demografischen Daten und Interaktionen mit Inhalten basiert. Mithilfe dieser einheitlichen Kundensicht kann die Customer Data Cloud von Treasure Data Marketingexperten dabei helfen, Zielgruppen aus dem Gesundheitswesen zu identifizieren, die auf Produkt-, Verhaltens- und Brancheneinblicken basieren. Anschließend werden diese Daten über Marketingplattformen - einschließlich Websites, Apps, Social Media- und CRM-Plattformen - hinweg aktiviert. Diese Kombination von Kundendaten und Erkenntnissen sorgt dafür, dass Fachkräfte aus dem Gesundheitswesen eine relevante Kommunikation über Marketingplattformen und -kanäle hinweg erhalten.

"Die Pharmabranche hat die Wichtigkeit der Digitalisierung erkannt, auch wenn die Umsetzung in vielen Unternehmen lange Zeit eher ein recht vager Plan für die Zukunft war. Durch COVID-19 wurde es zur unmittelbaren Priorität", so Michelle Teuscher, Industry Principal, Life Sciences bei Treasure Data. "HCP Engage birgt weitreichende Vorteile und das nicht nur für Pharmaunternehmen. Mit der Zeit wird die Digitalisierung im Pharmamarketing den Anbietern mehr Einblicke und die Möglichkeit geben, schnell und weit im Voraus auf potenzielle Gesundheitstrends zu reagieren".

"Eine gute Beziehung zwischen Industriepartnern und Fachkräften des Gesundheitswesens kommt letztlich vor allem den Patienten zugute", so Mike Menzer, Executive Vice Presidentund General Managervon Acxiom. "Diese Beziehungen beruhen auf dem Austausch von Informationen. Marketingexperten gehen neue Wege, um mit medizinischem Personal in Kontakt zu treten, und investieren in Engagement-Plattformen, durch die Partnerschaften im gesamten Ökosystem der Gesundheitsbranche ermöglicht werden. Wir sind stolz, dass wir Pharmaunternehmen, Industriepartnern und Gesundheitsdienstleistern durch die Partnerschaft von Acxiom und Treasure Data eine bessere Zusammenarbeit ermöglichen können".

Weitere Informationen über HCP Engage finden Sie hier: https://www.acxiom.de/hcp-engagement-solution/

*Indegene befragte 984 Ärzte in den USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Indien und China. 70 Prozent des medizinischen Personals gab an, dass die Pharmavertreter ihre Bedürfnisse nicht vollständig verstehen. Darüber hinaus gab 62 Prozent des medizinischen Personals an, dass Pharmareferenten einen Mehrwert schaffen könnten, indem sie die Bedürfnisse des medizinischen Personals verstehen und nur relevante Inhalte mit ihnen teilen, um die Interaktionen aufschlussreicher zu gestalten.

Über Acxiom

Acxiom ist ein Customer Intelligence Unternehmen, das People-Based Marketing über alle relevanten On- und Offlinekanäle und den Single Customer View anbietet. Acxiom macht Daten und Insights einfach und sicher nutzbar, überall dort, wo sie benötigt werden. Sein breites Angebot an Data-Driven Marketing Solutions ermöglicht Marketern weltweit, die Bedürfnisse ihrer Kunden besser zu verstehen, um für eine ansprechende und relevante Customer Experience zu sorgen und so den Erfolg ihres Businesses nachhaltig zu steigern. Seit mehr als 55 Jahren ist Acxiom führend in den Bereichen Customer Data Management, Identity und der verantwortungsvollen Nutzung von Daten. Heute unterstützt Acxiom weltweit zahlreiche namhafte Unternehmen dabei, täglich außergewöhnliche Customer Experiences zu verwirklichen Acxiom gehört zur Interpublic Group of Companies (IPG). Weitere Informationen finden Sie unter acxiom.de

Über Treasure Data

Treasure Data ist die einzige Enterprise Customer Data Platform (CDP), die relevante Kundenerlebnisse schafft, indem sie Daten, Insights und Engagement perfekt aufeinander abstimmt. Treasure Data befähigt Unternehmen, Millionen ihrer Kunden und potenziellen Kunden das Gefühl zu geben, dass jeder einzelne der Einzigartige ist. Mit seiner Fähigkeit, ein umfassendes Bild des Kunden und potenziellen Kunden zu erstellen, ermöglicht es Treasure Data Unternehmen nicht nur zu wissen, wer kaufbereit ist, sondern auch, was, wann und wie sie ihn in Echtzeit zur Konvertierung bewegen können. Ausgestattet mit diesen handlungsrelevanten Indikatoren können CX-Teams, einschließlich Marketing, Vertrieb und Kundenservice, effektiv ihre Ausgaben optimieren und Omni-Channel-Interaktionen über die gesamte Customer Journey hinweg personalisieren. Treasure Data hat mehr als 400 Kunden, darunter viele Fortune 500 und Global 2000 Unternehmen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie http://www.treasuredata.com.

