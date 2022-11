Acxiom

Media Data Plattform: Acxiom, Kinesso und Treasure Data läuten mit First-Party-Daten eine neue Ära des Marketings ein

Frankfurt am Main (ots)

Das Customer Intelligence Unternehmen Acxiom ermöglicht relevantere Customer Experiences und steigert den Erfolg von Unternehmen durch ein breites Angebot an Data-Driven Marketing Solutions nachhaltig. Nun gibt Acxiom die Einführung seiner Media Data Plattform (MDP) bekannt, entstanden aus einer Partnerschaft zwischen Acxiom, Kinesso und Treasure Data.

Durch die Abschaffung der Third-Party-Cookies, die Meinung zum Datenschutz und die strengeren Marktregulierungen haben Marketingexperten und Werbetreibende aktuell einen Wendepunkt erreicht. Dieser wird zukünftig die Art und Weise bestimmen, wie Unternehmen mit Menschen in Verbindung treten und mit ihnen interagieren. Als Reaktion auf die anhaltenden Veränderungen ist ein erfolgreicher Übergang zu einer First-Party-Datenstrategie für Unternehmen, die Kunden gewinnen möchten, nun von entscheidender Bedeutung und wird die bereits vorhandenen Lösungen von Drittanbietern ergänzen. Dies erfordert jedoch eine vollständige Überarbeitung der Verwendung von Daten für die Kundenakquise im Marketing.

Acxioms neue Media Data Plattform (MDP) ermöglicht es B2C-Marketingexperten weiterhin - trotz der geplanten Abschaffung der Third-Party-Cookies - potenzielle Kunden in relevanten Kanälen zu erreichen. Die MDP nutzt die First-Party-Daten eines Unternehmens sicher und zuverlässig und verringert Stück für Stück die Abhängigkeit von Third-Party-Cookies. Werbetreibende erhalten die Möglichkeit, hochwertige Zielgruppen durch einzigartige Match-Rates zu schaffen und so die Leistung ihrer durch Werbe- und Marketingtechnologie unterstützten Programme zu steigern.

Die MDP-Lösung kombiniert:

Acxioms InfoBase(R) zur Anreicherung unternehmenseigener First-Party-Kundendaten und Acxioms Services - branchenführende Prinzipien und Best Practices, die Acxiom nutzt, um den gesamten Umfang der datengesteuerten MDP-Lösung zu konzipieren, aufzubauen und zu verwalten. Treasure Datas Customer Data Plattform (CDP) - eine Technologie, die es Unternehmen ermöglicht, vernetzte Customer Experiences zu schaffen, indem sie unterschiedliche Daten analysiert und interpretiert, um effiziente Insights und Personalisierung zu ermöglichen. Kinessos Medienexpertise - der Zugang zu einem umfangreichen digitalen Medien-Ökosystem für die Aktivierung.

Die Media Data Plattform kann in Verbindung mit oder außerhalb der "Walled Gardens" sowie mit oder ohne Customer Data Plattformen verwendet werden. Aufgrund dieser Flexibilität können sich Unternehmen von der Abhängigkeit von Third-Party-Cookies und "Walled Gardens" in den Medien befreien. Mit einer Vielzahl von technischen Konnektoren haben Unternehmen die Möglichkeit, mit denjenigen zusammenzuarbeiten, die am besten zu ihren Anforderungen passen, und sind nicht an einen bestimmten Anbieter oder Partner gebunden. Durch den Aufbau eigener First-Party-Datenbanken können Unternehmen in Eigenregie Daten-Assets und Brand Experiences unter Berücksichtigung des Datenschutzes durch Technikgestaltung erstellen, mit weit mehr Kontrolle als je zuvor.

Die MDP ermöglicht Unternehmen:

Die Verbindung und Integration von Kundendaten zum Aufbau präziser Zielgruppen : Das Zusammenstellen von Daten aus First-, Second- und Third-Party-Datenquellen, online und offline, das Herausfiltern von Überschneidungen sowie das Erstellen von Zielgruppen-Stacks, aufgeteilt nach Verhaltens- und geodemografischen Merkmalen für bestimmte Kampagnen und Aufgaben.

: Das Zusammenstellen von Daten aus First-, Second- und Third-Party-Datenquellen, online und offline, das Herausfiltern von Überschneidungen sowie das Erstellen von Zielgruppen-Stacks, aufgeteilt nach Verhaltens- und geodemografischen Merkmalen für bestimmte Kampagnen und Aufgaben. Die Erweiterung und Durchführung: Die MDP baut auf den erstellten Zielgruppen auf und sorgt für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Genauigkeit und Reichweite, indem sowohl Seed Audiences als auch Zielgruppenmerkmale genutzt werden, um die Ausführung und den ausgewählten Medienmix zu optimieren. Auf diese Weise wird der ROI der Medienausgaben optimiert.

"Effektives Marketing ist heutzutage ohne relevante Kundendaten nicht mehr möglich", so Mike Menzer, Head of International bei Acxiom. "Unsere MDP-Lösung vereint die besten Fähigkeiten dreier marktführender Experten und verschafft Unternehmen so den Vorteil, den sie benötigen, um die Abhängigkeit von Third-Party-Daten und -Cookies für Akquisitionsstrategien zu verringern und stattdessen auf wachsende und leistungsstarke First-Party-Daten und -Lösungen zurückgreifen zu können."

"Die MDP wird Unternehmen dabei helfen, die Risiken auf dem Weg zur Abschaffung von Third-Party-Cookies zu überwinden, indem sie ihnen ermöglicht, First-Party-Daten auf eine leistungsfähigere und effektivere, aber dennoch sichere Weise zu nutzen," so Jonathan von Abo, Head of Strategic Alliances bei Treasure Data. "Wir freuen uns sehr, dass wir die Partnerschaft mit zwei führenden Unternehmen wie Acxiom und Kinesso, die die Bereiche Daten, Medien und Technologie zusammenbringen, um Unternehmen bei der Umstellung von Third- auf First-Party-Datenstrategien zu unterstützen, weiter ausbauen können."

Geoff Copps, Managing Partner Audience und Identity EMEA bei Kinesso, ergänzt: "Um unseren Kunden innovative Marketinglösungen anbieten zu können, ist es wichtig, mit vielen marktführenden Partnern zu kooperieren. Da wir an der Schwelle zur Post-Cookie-Ära stehen, baut diese neue Partnerschaft unsere gemeinsame Fähigkeit aus, den vollen Wert der First-Party-Daten unserer Kunden zu erschließen. Von den strategischen Insights bis hin zur Medienaktivierung werden die First-Party-Daten der Werbetreibenden ihr volles Potenzial entfalten."

Über Acxiom

Acxiom ist ein Customer Intelligence Unternehmen, das People-Based Marketing über alle relevanten On- und Offlinekanäle und den Single Customer View anbietet. Acxiom macht Daten und Insights einfach und sicher nutzbar, überall dort, wo sie benötigt werden. Sein breites Angebot an Data-Driven Marketing Solutions ermöglicht Marketern weltweit, die Bedürfnisse ihrer Kunden besser zu verstehen, um für eine ansprechende und relevante Customer Experience zu sorgen und so den Erfolg ihres Businesses nachhaltig zu steigern. Seit mehr als 55 Jahren ist Acxiom führend in den Bereichen Customer Data Management, Identity und der verantwortungsvollen Nutzung von Daten. Heute unterstützt Acxiom weltweit zahlreiche namhafte Unternehmen dabei, täglich außergewöhnliche Customer Experiences zu verwirklichen Acxiom gehört zur Interpublic Group of Companies (IPG). Weitere Informationen finden Sie unter acxiom.de

Über Kinesso

Kinesso ist ein Marketing Intelligence Technologieunternehmen, welches zu IPG gehört. Es hilft mit seiner datengetriebenen Marketing-Lösung Brands dabei, die passenden Zielgruppen bzw. Personen zu erreichen und gute Ergebnisse zu erzielen. Als Technologie-Enabler unterstützt Kinesso Marketing Systeme durch seine proprietäre Suite von Anwendungen, die sich nahtlos in die jeweilige Adtech und Martech integriert. Das Angebot erstreckt sich hierbei von Anwendungen in den Bereichen Audience, Mediaplanung und Aktivierung bis hin zur Lieferung von Insights und Geschäftsergebnissen für führende globale Brands. Erfahren Sie mehr unter http://www.kinesso.com

Über Treasure Data

Treasure Data ist die einzige Enterprise Customer Data Platform (CDP), die relevante Kundenerlebnisse schafft, indem sie Daten, Insights und Engagement perfekt aufeinander abstimmt. Treasure Data befähigt Unternehmen, Millionen ihrer Kunden und potenziellen Kunden das Gefühl zu geben, dass jeder einzelne der Einzigartige ist. Mit seiner Fähigkeit, ein umfassendes Bild des Kunden und potenziellen Kunden zu erstellen, ermöglicht es Treasure Data Unternehmen nicht nur zu wissen, wer kaufbereit ist, sondern auch, was, wann und wie sie ihn in Echtzeit zur Konvertierung bewegen können. Ausgestattet mit diesen handlungsrelevanten Indikatoren können CX-Teams, einschließlich Marketing, Vertrieb und Kundenservice, effektiv ihre Ausgaben optimieren und Omni-Channel-Interaktionen über die gesamte Customer Journey hinweg personalisieren. Treasure Data hat mehr als 400 Kunden, darunter viele Fortune 500 und Global 2000 Unternehmen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie http://www.treasuredata.com.

