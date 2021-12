Acxiom

Legacy- vs. moderne RTIM-Lösungen: Acxiom gibt Tipps für eine erfolgreiche Customer Experience

Frankfurt am Main (ots)

Die aktuelle Erwartungshaltung von Konsumenten ist hoch: Eine personalisierte und dadurch nahtlose Customer Experience wird gewünscht - egal, ob bei Produktempfehlungen, Service-Mitteilungen oder der Beantwortung von Anfragen. Damit Unternehmen ihre Kunden in Echtzeit und über alle Touchpoints hinweg im Kontext erkennen und so das Ziel dieser optimierten Customer Journey erreichen können, müssen die richtige Marketing-Technologie sowie die richtigen Real-Time Daten und Prozesse vorhanden sein.

Das Customer Intelligence Unternehmen Acxiom zeigt, wie Unternehmen Lösungen finden können, die zu ihnen passen.

Alt gegen neu: Welche Lösung ist die richtige?

Mit den richtigen Datenquellen und der optimierten Integration in Marketing-Technologien, bilden Real-Time Interaction Management (RTIM)-Lösungen eine wichtige Basis für die Bereitstellung von Real-Time Insights, mit deren Hilfe intelligente Entscheidungen getroffen und außergewöhnliche Customer Experiences geschaffen werden können. Dennoch ist die Einführung einer neuen RTIM-Lösung nicht per se immer der optimale Ansatz: Jedes Unternehmen ist unterschiedlich, hat verschiedene Anforderungen und benötigt demnach auch einen spezifischen Ansatz, der gleichermaßen zu Wünschen und bestehender Infrastruktur passt. So kann auch die Optimierung der bereits vorhandenen Technologien am Ende der richtige Weg zu einer erfolgreichen Customer Journey sein.

Welche Variante favorisiert werden sollte, hängt von mehreren Aspekten ab, wie zum Beispiel den aktuellen und zukünftigen Geschäftsbedürfnissen, dem Budget, den Vorgaben für den Use Case, den vorhandenen technologischen Möglichkeiten oder der Integration in den vorhandenen MarTech-Stack. Auch das Know-how der analytischen, strategischen und operativen Teams spielt eine große Rolle - ebenso, wie ihre Fähigkeit, bestehende Daten in verwertbare Erkenntnisse umzuwandeln, zuverlässige Entscheidungsregeln zu entwickeln und Inhalte zu liefern, die bei der Zielgruppe ankommen.

Bei der Auswahl einer RTIM-Lösung sollten Unternehmen darauf achten, dass der jeweilige Anbieter die Unternehmensdaten und Entscheidungsfindung skalieren, kanalübergreifende Kundenerlebnisse anreichern und optimieren sowie an einer Markenstrategie ausgerichtete Erlebnisse orchestrieren kann.

Acxioms Tipps für einen gelungenen Start

Unternehmen, die noch nicht über die notwendige technologische Grundlage verfügen und daher über eine moderne Lösung nachdenken, sollten klein anfangen und sich schrittweise vorarbeiten. Der Grundstein wird mit einer soliden Datenbasis gelegt, auf der anschließend weiter aufgebaut wird. Besonders wichtig ist außerdem eine zuverlässige Identity Layer, um die aktuell noch unbekannten Kunden in Echtzeit und über alle Touchpoints hinweg im Kontext zu erkennen. Auch ein Decisioning Framework, also ein Reifegrad-Modell, das den Weg zu einer personalisierten Customer Experience beschreibt und auf intelligenten sowie automatisierten Produkt-, Inhalts- und Angebotsempfehlungen basiert, kann einen maßgeblichen Teil zum Erfolg beitragen.

Unternehmen, die bereits eine Lösung für eine personalisierte Customer Experience haben, sollten die bestehende Technologie auf dem Weg zu einer erfolgreichen Customer Journey optimieren. Für diesen Prozess ist es essenziell, Marketingexperten mit ins Boot zu holen, die bereits Erfahrungen mit Daten haben, das Unternehmen dabei unterstützen, bestehende Investitionen optimal zu nutzen, und sicherstellen, dass der beste Nutzen aus dem aktuellen System gezogen wird. Auch bei der Optimierung von bestehender Infrastruktur kann ein Decisioning Framework hilfreich sein.

Egal, welchen Ansatz Unternehmen verfolgen, für den erfolgreichen Einsatz von Marketing-Technologien sollten die folgenden Punkte immer im Blick behalten werden:

Das exakte und einheitliche Bild der Kunden: Um eine vollständige und richtige Intelligence zu sichern und so die Geschäftsabläufe zu unterstützen, sind maßgeschneiderte Omnichannel-Lösungen notwendig, die über alle Kanäle hinweg konsistent sind. Erkenntnisgewinn und die Berechnung des Mehrwerts: Durch personalisierte und relevante Customer Experiences, sowohl digital als auch offline, können das Engagement und der Impact gesteigert werden. Sicherung von Wettbewerbsvorteilen: Eine benutzerdefinierte Lösung, die an spezifische Anwendungsfälle angepasst werden und Kundendaten effektiv vereinheitlichen und integrieren kann, sorgt für einen Vorteil gegenüber anderen Wettbewerbern. Steigerung des ROI der Marketing-Ausgaben: Werden die richtigen Personen zur idealen Zeit über geeignete Kanäle mit der passenden Botschaft angesprochen, erhöht sich die Performance der Kampagne und damit auch der ROI der Marketing-Ausgaben. Verbesserung der langfristigen Kundenbindung: Wird eine Identity-Lösung eingesetzt, die eine besondere Customer Experience unterstützt, schafft das nicht nur Vertrauen, sondern steigert langfristig auch die Kundenbindung.

Um gleichermaßen der Kundenerwartung zu entsprechen wie sich im Wettbewerb behaupten zu können, sind die richtige Marketing-Technologie sowie Real-Time Daten und Prozesse essenziell. Unabhängig davon, ob eine RTIM-Lösung neu eingeführt oder bestehende Technologien optimiert werden, mit der individuell passenden Lösung für das eigene Unternehmen kann der Weg für zahlreiche Anwendungsfälle geebnet werden - von Marketing und Werbung über den Kunden-Support bis hin zu IT und Betrieb.

