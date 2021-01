Canvayo

Für Outdoor-Fans: kostenfreier Corona-15km-Radius-Rechner - mit Touren-Check

Nürnberg (ots)

- Corona-Hotspots: Online-Tool berechnet den 15-km-Radius wie staatlich vorgeschrieben ab jeweiliger Gemeinde- oder Stadtgrenze. - sportlicher Ausgleich im Freien - Corona-konform mit Touren-Check auf www.canvayo.com/corona-15-km-rechner/. - einfache und schnelle Orientierungshilfe via GPX-Datenabgleich zeigt, ob Wander-Strecken, Rad-Touren etc. innerhalb des erlaubten Radius liegen.

Seit Montag, 11. Januar 2021, gilt in bestimmten Bundesländern in Deutschland, darunter Bayern, die verschärfte 15-Kilometer-Regel für Corona-Hotspots mit einer 7-Tages-Inzidenz über 200.

Einfache Orientierungshilfe für Wanderer, Jogger, Radfahrer, Spaziergänger

Der sportliche Ausgleich und die Bewegung an der frischen Luft sind besonders in diesen herausfordernden Zeiten wichtig! Sport im Freien, Spaziergänge und Wanderungen unter Einhaltung der vorgeschriebenen Corona-Maßnahmen sind - vorbehaltlich lokal abweichender Regeln - daher binnen dieser 15 Kilometer auch weiterhin erlaubt.

Besonders Outdoor-Fans fragen sich: Liegt meine geplante Wander-Tour oder Fahrrad-Route noch im erlaubten Umkreis rund um meine Gemeinde oder Stadt?

Und so einfach funktioniert die Online-Anwendung auf Canvayo.com:

1. Wohnort ins Suchfeld eingeben 2. aus den vorgeschlagenen Suchergebnissen den gewünschten Ort auswählen und Enter drücken - der 15-km-Radius erscheint. 3. Für den Touren-Abgleich : GPX-Daten hinzufügen. Das Tool gleicht geplante Strecke mit dem Radius ab. Auf der Karte erscheint dann neben dem Radius noch in Rot der Streckenverlauf der geplanten Tour.

Man sieht sofort, ob die Route innerhalb des Radius verläuft oder nicht.

Die Daten werden nicht gespeichert oder weiterverwendet, sondern ausschließlich im Browser hinzugefügt und angezeigt.

Über uns

LottaLeben Media GmbH ist eine Digitalagentur aus Nürnberg in Mittelfranken mit rund 15 Mitarbeiter*innen in Deutschland und Brasilien. Geschäftsführung: Andreas Ochs und Daniel Kreiss. Wir sind spezialisiert auf die Branchen des Mittelstandes. Mehr als 10 Jahre Erfahrung & Expertise in Web-Development, Design und Marketing zeichnen uns aus.

Canvayo ist das Start-up, das LottaLeben Media GmbH im Sommer 2020 gegründet hat. Mit Canvayo erhalten unsere Kunden - Gewerbetreibende, Geschäftskunden oder auch Kommunen - sehr schnell, professionelle Website-Lösungen mit allen bewährten und relevanten Funktionen für ihre Außenkommunikation.

