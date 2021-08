Acxiom

E-Bikes, Pedelecs und E-Scooter: Acxiom analysiert die Zielgruppe der E-Fahrer

Aktuell sieht man sie an jeder Ecke: E-Bikes und E-Scooter. Besonders die Varianten zum Mieten haben in den letzten Jahren aufgrund ihrer Flexibilität deutlich an Beliebtheit gewonnen, doch auch in den deutschen Privathaushalten steigt die Anzahl der Elektro-Roller und -Fahrräder kontinuierlich an.

Doch wer besitzt E-Bikes oder E-Scooter und was macht den klassischen Besitzer aus? Das Customer Intelligence-Unternehmen Acxiom hat sich mit Hilfe der Markt-Media-Studie Best for Planning* die Zielgruppe einmal genauer angeschaut und einige wichtige Merkmale analysiert.

Über 60-Jährige sind die häufigsten Nutzer

Laut Statistischem Bundesamt** besaßen im Jahr 2020 4,3 Millionen Haushalte in Deutschland mindestens ein Elektrofahrrad oder Pedelec - damit ist die Zahl 3-mal so hoch wie noch 2015.

Ein Geschlecht, das bevorzugt Wege mit den Elektrofahrzeugen zurücklegt, gibt es aber nicht: 49 Prozent der Besitzer sind Männer und 51 Prozent Frauen.

Ein weitaus auffälligerer Faktor ist jedoch das Alter. Besonders häufig werden E-Fahrzeuge von den 60- bis 64-Jährigen erworben - der Anteil an E-Bike- bzw. E-Scooter-Besitzern liegt in dieser Altersgruppe bei knapp 12 Prozent. Hier finden sich meist Paare ohne oder mit bereits erwachsenen Kindern, die einen hohen Lebensstandard genießen und ein starkes Interesse für Kultur, Technik und sportliche Aktivitäten hegen.

Bei den unter 25-Jährigen ist der Anteil an Elektrofahrzeug-Besitzern hingegen mit nur 5 Prozent am geringsten - ein Grund hierfür könnte zum Beispiel ein generell geringeres Haushaltseinkommen sein, weshalb diese Altersgruppe lieber auf Mietstationen zurückgreift.

Auch die Schul- und Berufsausbildung spielt bei den Fahrern von Elektrofahrzeugen eine große Rolle, denn mit steigendem Bildungsgrad erhöht sich auch die Bereitschaft, die umweltbewussteren Verkehrsmittel zu nutzen - vor allem Studierte sind überdurchschnittlich häufig E-Bike- bzw. E-Scooter-Besitzer.

Fahrer von E-Fahrzeugen haben außerdem eine hohe Gesundheitsaffinität und sind äußerst ökologiebewusst. So achten sie beispielsweise überdurchschnittlich häufig bewusst auf gesunde, ausgewogene Ernährung und kaufen fast doppelt so häufig Natur- und Bioprodukte wie der Bundesdurchschnitt. Auch auf regionale und aus "fairem Handel" stammende Produkte legen sie besonders viel Wert.

Es ist Elektrofahrzeug-Besitzern sehr wichtig, auch aktiv etwas für ihre Gesundheit zu tun. Deshalb nutzen sie das Fahrrad nicht nur an mindestens mehreren Tagen pro Woche, sondern nehmen es sogar mit in den Urlaub. Im Vergleich zum Bundesdurchschnitt, entscheiden sich Besitzer von E-Bikes oder Pedelecs knapp 4,5-mal häufiger für den geführten oder individuellen Fahrrad-Urlaub.

In Städten unbeliebt

Besonders beliebt sind E-Bikes und -Scooter im Westen und Süden Deutschlands, im Osten gibt es hingegen deutlich weniger Besitzer der Elektro-Fahrzeuge. Auffallend ist, dass vor allem in Großstädten der Besitz von E-Fahrrädern und -Rollern kaum bis gar nicht vorhanden ist. So sind beispielsweise nur zwei Prozent der Berliner Besitzer von E-Fahrrädern oder -Rollern - dies ist ein deutlich unterdurchschnittlicher Wert, der vermutlich daran liegt, dass dort das große Angebot an Leihmöglichkeiten eine eigene Anschaffung unnötig macht.

Lediglich die E-Bike- bzw. Pedelec-Besitzer, in deren Haushalt kleine Kinder unter fünf Jahren leben, wohnen überdurchschnittlich häufig in Städten mit über 500.000 Einwohnern. Hier liegt die Vermutung nahe, dass junge Familien die motorisierten Verkehrsmittel zum Beispiel zum Einkaufen einsetzen, aber auch, um mit ihren Kindern flexibler in der Stadt unterwegs sein zu können.

Für den Weg zur Arbeit oder auf Ausflügen mit E-Scootern oder E-Bikes greifen die Fahrer außerdem gern auf Audiomedien wie Hörbuch- oder Podcast-Dienste zurück: So nutzen beispielsweise nur ca. zwei Prozent der deutschen Bundesbürger mehrmals im Monat Podcast-Dienste wie Podimo, bei Fahrern von E-Bikes oder E-Scootern sind es hingegen sogar acht Prozent. Auch Hörbuch-Dienste wie Audible werden von Elektrofahrzeug-Besitzern 3-mal so häufig genutzt wie vom Bundesdurchschnitt.

Aktuell noch keine alleinige Alternative zum (eigenen) Auto

Als umweltfreundlicher Ersatz, um gänzlich auf das Autofahren zu verzichten, wird die Nutzung von E-Fahrrädern und -Rollern beim Großteil der Besitzer aktuell noch nicht angesehen: In den meisten Fällen sind die motorisierten Verkehrsmittel lediglich eine Ergänzung zum PKW.

So haben 52 Prozent der Haushalte ihr E-Fahrrad bzw. ihren E-Scooter zusätzlich zu einem Auto in der Garage stehen, 35 Prozent haben zwei PKWs und bei fünf Prozent sind sogar drei oder mehr Autos im Haushalt vorhanden. Als Alternative zum eigenen Auto kommt für die meisten Besitzer von E-Fahrzeugen auch Carsharing in Frage - im Vergleich zum Bundesdurchschnitt nutzen Fahrer von E-Bikes oder E-Scootern diese Dienste 3,5-mal häufiger für tägliche Besorgungen.

Dennoch stimmen bei der Frage, ob das Autofahren generell weitgehend eingeschränkt werden sollte, um die Umwelt zu schonen, die Nutzer von E-Fahrzeugen im Gegensatz zum bundesdeutschen Durchschnitt überdurchschnittlich häufig zu. Aus diesem Grund können sie sich auch sehr gut vorstellen, zumindest auf die umweltfreundlicheren Elektroautos umzusteigen.

Genaue Einblicke in verschiedene Zielgruppen, in diesem Fall die E-Bike- und E-Scooter-Fahrer, sind äußerst nützlich für Unternehmen und ihre Marketingaktivitäten.

Die Kaufentscheidung ist hier bereits der erste Schritt in der Customer Journey: Für Unternehmen ist es ab dem Moment, in dem sich ein potenzieller Kunde für den Kauf entscheidet, vor allem wichtig, sich im Wettbewerbsmarkt abzuheben.

"Durch die Anreicherung von Acxioms Datenspektrum an First-Party-Data wird es möglich, noch tiefer in die verschiedenen Kundengruppen einzutauchen, um beispielsweise den regelmäßigen Pendler vom saisonalen Nutzer, der die E-Fahrzeuge vorwiegend in den Sommermonaten für die Freizeit nutzt, abzugrenzen", so Christian Kanhäußer, Team Leader Analytics bei Acxiom. "Die Ermittlung solcher Kundensegmente ermöglicht präzise Kundenprofile, sodass sowohl die Ansprache dieser als auch das Angebot individuell angepasst werden können."

Durch die Nutzung detaillierter Customer Insights wird es Unternehmen ermöglicht, die Conversion Rate zu verbessern und mittels einer zufriedenstellenden Customer Experience den Kunden langfristig an das Unternehmen zu binden.

Über Acxiom

Acxiom ist ein Customer Intelligence Unternehmen, das People-Based Marketing über alle relevanten On- und Offlinekanäle und den Single Customer View anbietet.

