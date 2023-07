ERGO Reiseversicherung

Urlaub in Deutschland? - Aber sicher!

München (ots)

Anmoderationsvorschlag: Sommerzeit ist Reisezeit. Aber nicht jeden zieht es ins Ausland. Immerhin hat Deutschland reichlich zu bieten. Es gibt so viel zu sehen und zu erleben - vom Wanderurlaub in den Bergen, über Badeurlaub an den zahlreichen Seen und den Küsten von Nord- und Ostsee bis hin zu Städtereisen, Campingurlaub, Bahnreisen oder Roadtrips ist alles möglich. Oder wie es Goethe schon sehr treffend formuliert hat: Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Aber auch auf den Urlaub in Deutschland sollte man sich gut vorbereiten und sich über eventuelle Tücken und Gefahren vorab informieren. Denn gut vorbereitet entspannt man am besten, wie mein Kollege Oliver Heinze weiß.

Sprecher: "Andere Länder, andere Sitten" fällt beim Urlaub in Deutschland zwar weg. Die Natur sollte man aber auch hier nicht unterschätzen. Wasser zum Beispiel hat überall eine ungeheure Kraft, so Birgit Dreyer von der ERGO Reiseversicherung.

O-Ton 1 (Birgit Dreyer, 28 Sek.): "Baden gehen sollten Sie deshalb am besten nur an bewachten Stränden. Ganz besonders an der Nord- und Ostsee sollten Sie auf die Fahnen der Rettungstürme achten. Ist die Flagge rot, ist das Baden verboten, auch wenn die Sonne so schön scheinen mag. Dann stellen sehr wahrscheinlich unsichtbare Strömungen ein und bilden eine große Gefahr für die ganzen Badenden. An der Nordsee sollten Sie zudem auf die Gezeiten achten und Wattwanderungen niemals bei Dämmerung, Dunkelheit, Sturm oder Nebel unternehmen."

Sprecher: Außerdem warnt die Reiseexpertin vor Baden bei Gewitter. Auch das Fahrrad sollte dann stehenbleiben und eben erklommene Berggipfel verlassen werden, wenn man nicht zum Blitzableiter werden will. Grundsätzlich gilt:

O-Ton 2 (Birgit Dreyer, 32 Sek.): "Wenn ein Gewitter aufzieht, sollten Sie sich immer in Sicherheit bringen. Das muss nicht unbedingt ein Häuschen sein. Auch das Auto geht, ein Haltestellenhäuschen oder eine Höhle bzw. eine Grotte bieten auch guten Schutz. Wenn Sie dann nichts dergleichen finden sollten, machen Sie sich klein: Legen Sie auf jeden Fall alle Metallgegenstände weit weg, also unbedingt beiseite, und gehen Sie möglichst weit entfernt von Bäumen oder Kuppen in die Hocke. Und ganz wichtig: Niemals unter einem Baum Schutz vor Gewitter suchen! Und übrigens: Ein Zelt bietet auch keine Sicherheit."

Sprecher: Schlau machen sollte man sich außerdem, ob in der Urlaubsregion Zecken das FSME-Virus übertragen, das eine Hirnhautentzündung auslösen kann. Gegebenenfalls sollte man sich vorab impfen lassen. Und was man bei Deutschlandreisen ebenfalls nicht vergessen darf: Wie wichtig eine gute Reiseversicherung ist.

O-Ton 3 (Birgit Dreyer, 26 Sek.): "Die gesetzlichen Krankenkassen zahlen beispielsweise grundsätzlich keinen Krankenrücktransport, auch nicht innerhalb Deutschlands. Es kann also sein, dass, wenn Sie im Norden erkranken, Sie nicht in den Süden zurückkommen, ohne Reiseversicherung. Davon abgesehen, kann auch vor der Reise etwas passieren. Eine Reiserücktrittsversicherung sollten Sie daher immer abschließen. So ein Schutz kostet nicht viel und es verreist sich gleich viel entspannter."

Abmoderationsvorschlag: Gut vorbereitet lässt es sich gleich viel besser entspannen: Deshalb: Schlau machen, den Waldknigge lesen, Sonnencreme und Zeckenschutz einpacken, genau wie eine Wander- und Radwanderkarte Ihrer Urlaubsregion, und natürlich die Reise richtig absichern! Weitere Infos dazu und viele spannende Tipps zum Thema Urlaub finden Sie unter www.ergo-reiseversicherung.de in der Rubrik "Rund ums Reisen".

