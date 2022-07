ERGO Reiseversicherung

Urlaub mit der Familie - Expertin gibt Tipps für die erste große Reise nach Corona

München (ots)

Anmoderationsvorschlag: Die Urlaubssaison ist in vollem Gange. Für die meisten Familien ist es die schönste Zeit des Jahres, ganz besonders in diesem Sommer: Denn nach den pandemiebedingten Einschränkungen, weshalb viele in den letzten Jahren lieber im eigenen Land geblieben sind oder sogar ganz auf Urlaub verzichtet haben, kann es endlich wieder mal weiter weg gehen. Manchmal auch noch ganz kurzfristig. Besonders beliebt sind Reisen nach Spanien, Portugal, Italien oder auch Griechenland. Und da sollte man ein paar Dinge vor und während der Reise beachten, damit der wohlverdiente Familienurlaub auch reibungslos klappt. Mehr von Mario Hattwig.

Sprecher: Kinder und länger Stillsitzen sind keine gute Kombination. Bei Reisen im Auto gehören deshalb regelmäßige Pausen dazu; Ein Flug sollte nicht länger als vier Stunden dauern, was Europa zum perfekten Reiseziel macht. Auch um die Hygienestandards muss man sich kaum Sorgen machen, erklärt Birgit Dreyer von der ERGO Reiseversicherung, ERV.

O-Ton 1 (Birgit Dreyer, 32 Sek.): "Spätestens seit Corona gibt es doch einheitliche Regeln was die Hygiene angeht, vor allen Dingen auch in den Hotels und offiziellen Unterbringungen. Das gilt für alle beliebten europäischen Regionen wie Spanien, Portugal und Italien. Dort müssen sich die Betreiber an entsprechende Vorgaben halten. Häufig können Sie das Hygienekonzept in den einzelnen Unterbringungen auch im Vorwege nachlesen. Und was ansonsten die medizinischen Standards angeht, ist das ansonsten im europäischen Ausland eigentlich kein Problem, im Krankheitsfall einen Arzt zu finden."

Sprecher: Braucht man tatsächlich mal einen Arzt, kann man sich beim Hotelurlaub an die Rezeption wenden. Manche Reiseversicherer haben auch eine eigene Notfallzentrale, die man als Kunde anrufen kann. Oder man schaut mal in der Versicherer-App.

O-Ton 2 (Birgit Dreyer, 27 Sek.): "Da bieten wir aktuell gerade einen neuen Service an: Air Doctor. Sie können direkt Termine vereinbaren mit entsprechenden Ärzten vor Ort; Also wenn Ihr Kind krank ist, können Sie gezielt nach einem Kinderarzt ausschauen und können dann ggf. sogar einen Onlinetermin vereinbaren, oder dass er ins Hotel kommt. Der Vorteil für unsere Kunden in diesem Fall ist, dass sie nicht in Vorleistung gehen müssen, weil wir direkt über Air Doctor dann mit dem Arzt abrechnen."

Sprecher: Ansonsten schützen eine private Reisekrankenversicherung sowie eine Reiserücktritts- inklusive Reiseabbruchversicherung vor größeren finanziellen Einbußen und zusätzlichem Ärger. Außerdem deckt ein entsprechender Covid-19-Ergänzungsschutz die Kosten im Falle einer Coronaerkrankung oder Quarantäne ab. Davon abgesehen gilt im Urlaub grundsätzlich:

O-Ton 3 (Birgit Dreyer, 32 Sek.): "Langfristig planen, weniger Spontaneität. Dazu gehört: ausführlich informieren, welche Einreiseregeln im Reiseland gelten, sowohl für Ein-, als auch für Ausreise und das kann sich kontinuierlich ändern. Intensive Reisevorbereitungen treffen - sich zum Beispiel überlegen, welche App wäre hilfreich? Und zum Reisebudget noch ein Tipp: Vielleicht macht es Sinn, das ein wenig aufzustocken und nicht die Preise von früher mit den aktuellen vergleichen. Das ist, glaube ich, ganz gut fürs Urlaubsgefühl, darauf zu verzichten."

Abmoderationsvorschlag: Gut vorbereitet, steht dem vielleicht ersten großen Familienurlaub seit Ausbruch der Pandemie nichts mehr im Wege. Mehr Infos zum Thema und zu den verschiedenen Reiseschutz-Angeboten finden Sie unter www.reiseversicherung.de. Hier können Sie Ihre nächste Reise auch direkt online absichern.

