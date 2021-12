Mach 1

CRAZY FROG: Der Meister der viralen Hits kehrt zurück!

Berlin (ots)

Die neue Single TRICKY erscheint am 10. Dezember hier überall online. Der offizielle NFT-Release METABEATS folgt am 23. Dezember.

Prachtvoll strahlend und in seinem feinsten Geburtstagsanzug – genauso wie es sein Publikum liebt, – kehrt Crazy Frog jetzt mit einem Knaller zurück: Die typisch anarchisch klingende Single „Tricky“ erscheint am 10. Dezember 2021 auf Mach 1/Sony Music.

Dass Millennials, die sich mit Freude und Nostalgie an die Zeit schriller Klingeltöne und Downloads zurückerinnern, Crazy Frog immer noch lieben, zeigen die Aufrufe in Milliardenhöhe und geradezu flehenden Kommentare bei YouTube: „Wo bist du?“, „Bitte komm zurück!“, „Mach mehr Videos!“. Seit Anfang dieses Jahres hat nun auch die Generation TikTok Gefallen an seinem eigenwilligen Sound gefunden und empfängt Crazy Frog mit offenen Armen und Millionen von Followern in der neuen wilden Socialwelt.

Crazy Frog wäre nicht Crazy Frog, wenn sein Comeback nicht mit kuriosen, den Zeitgeist hinterfragenden Überraschungen daherkäme. Die größte ist wohl die Rakete, die er unter die klassische Single "Tricky" von RUN DMC legt und über die Träume der reichsten privaten Weltraumreisenden hinweg startet. In dem von Sigfrid Söderberg und Andreas Wicklund inszenierten Video schleudert der verrückte Amphibienfreund eine Handgranate über die Tore eines "superreichen Raumfahrtprojekts", die in der Startzone des Bezos-Musk-Ego-Trips landet und als virale Bombe inmitten des absurden Milliardärs-Spielplatzes knallt.

ÜBER CRAZY FROG

Das Projekt Crazy Frog entstand in den frühen Nullerjahren aus dem kreativen Bienenstock einer Industrie an der Schwelle zu einer kühnen, aber zerstörerischen digitalen Revolution. Künstliche Intelligenz, Streaming, Blockchains und Kryptowährungen lagen noch in einer ungewissen digitalen Zukunft, als Wolfgang Boss (heute EVP A&R bei Sony Music) zusammen mit dem Produktionsteam VooDoo Music und dem Animator Erik Wernquist von Kaktus Films den unwahrscheinlichsten aller Pop-Superstars erschuf. Im Jahr 2005 brachte "The Frog" mit einer Kombination aus High-DefinitionAnimation und einer nervenzehrenden Power-Dance-Produktion mit einem Übermaß an Hooks die etablierte alte Garde der Branche zu Fall. Fünf Top-20-Hits später, Nummer 1 in über 30 Ländern, die meistverkaufte Single des Jahres 2005, über eine Million verkaufte Alben und mehr als 6 Milliarden YouTube-Views bleibt Crazy Frog ein kulturelles Phänomen.

Der ursprüngliche virale Superstar Crazy Frog wurde bekannt, indem er das kurzlebige Klingeltonformat dominierte, ist aber dank Tik Tok und seiner YouTube-Präsenz, die täglich über 1 Million YouTube-Aufrufe verzeichnet, nach wie vor allgegenwärtig. Anfang 2021 wurde Crazy Frog aus seinem jahrzehntelangen Wellness-Rückzug - also der kollektiven Amnesie der Millennials - gerissen und in den Armen einer neuen Generation von TikTok-Einflüssen wiedergeboren. Im letzten Frühjahr führten eine Reihe von TikTokern mit Millionen von Followern, darunter Kimberly Loaiza (55,2 Mio.) und Karla Bustillos (20 Mio.), choreografierte Tänze zu dem Track auf, der Frosch war zurück. Erfrischt und verjüngt von seinem Sabbatical in der Mitte seiner Karriere auf den Seerosenblättern, residiert The Frog jetzt bei Crazy Frog Entertainment, einer Tochtergesellschaft von Söderbergs Kaktus Film und dem ursprünglichen Produzententeam Reinhard Raith, Henning Reith und Wolfgang Boss. Unter ihrer kreativen Führung ist für 2022 ein neues Album geplant, zusammen mit regelmäßigen Singles, Videos, einer Live-Performance und sogar einer TV-Serie.

Und auch den NFT-Markt ist Crazy Frog bereit zu erobern: Sein eigener, nicht fungibler Token wird am 23. Dezember 2021 über METABEATS – www.metabeats.io veröffentlicht.

Original-Content von: Mach 1, übermittelt durch news aktuell