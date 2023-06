ERGO Reiseversicherung

Gut abgesichert in den Urlaub! - So steht einer sorgenfreien Auszeit nichts im Wege

München

Anmoderationsvorschlag: Der Urlaub ist für viele die schönste Zeit des Jahres. Idealerweise kommt man erholt und mit aufgeladenen Akkus zurück. Doch auch auf Reisen ist man nicht vor Problemen, Krankheit oder Unfällen gefeit. Egal ob man die Reise gar nicht antreten kann, das Gepäck abhandenkommt, man sich auf Reisen medizinisch behandeln lassen oder sogar die Reise abbrechen muss: Nahezu alles lässt sich absichern. Welcher Reiseschutz wirklich sinnvoll ist, weiß mein Kollege Oliver Heinze.

Sprecher: Egal, ob für Geschäftsreisen, Urlaubsreisen oder längere Aufenthalte im Ausland: Für alles gibt es den passenden Reiseschutz. Die wohl wichtigsten sind die Reiserücktrittsversicherung und die Auslandskrankenversicherung, sagt Birgit Dreyer, Reiseexpertin der ERGO Reiseversicherung.

O-Ton 1 (Birgit Dreyer, 37 Sek.): "Denn selbst im EU-Ausland kann es passieren, dass die gesetzliche Krankenkasse Behandlungskosten im Reiseland nicht vollständig übernimmt. Eine Gepäckversicherung ist dann sinnvoll, wenn man wertvolle Gegenstände, technische Ausrüstung, Sportgeräte - z.B. fürs Tauchen - eine hochwertige Kamera oder ähnliches mit auf Reisen nehmen möchte. Und Camping-Reisende profitieren von speziellen Angeboten für Camping und Caravaning. Diese spezielle Rücktrittsversicherung übernimmt beispielsweise bei Überbuchung des Campingplatzes bis zu einem bestimmten Rahmen die Kosten für eine Ersatzunterkunft."

Sprecher: Wer viel unterwegs ist, für den lohnt es sich direkt, eine Jahres-Reiseversicherung abzuschließen, denn mit der...

O-Ton 2 (Birgit Dreyer, 19 Sek.): "...sind alle Reisen weltweit abgedeckt, die innerhalb eines Versicherungsjahres unternommen werden. Und dabei ist die Anzahl der Reisen unbegrenzt und was noch hinzukommt, ist, dass auch Wochenend- und Tagesausflüge, die also nicht unmittelbar in der Nähe des Wohnortes sind, mit abgesichert werden durch die Jahres-Reiseversicherung."

Sprecher: Übrigens, auch die mitreisenden Vierbeiner lassen sich absichern.

O-Ton 3 (Birgit Dreyer, 15 Sek.): "In der Rücktrittsversicherung inklusive der Abbruch-Versicherung der ERGO-Reiseversicherung sind Hund und Katze, die mit auf Reisen genommen werden, abgesichert. So fallen keine Stornokosten an und der Urlaub mit Haustier kann problemlos verschoben werden."

Sprecher: Noch ein ganz wichtiger Tipp: Die Reiseversicherung am besten immer direkt nach der Reisebuchung abschließen.

O-Ton 4 (Birgit Dreyer, 31 Sek.): "Denn es muss eine gewisse Zeit zwischen dem Abschluss und dem geplanten Reiseantritt liegen. Das geht ganz bequem online. Wer wissen will, wie teuer es wird, der kann mit Hilfe des ERGO-Online-Rechners die zu erwartenden Kosten und die verschiedenen Pakete des jeweiligen Reiseschutzes leicht berechnen lassen. Wer Hilfe bei der Wahl des richtigen Reiseschutzes braucht kann sich von uns natürlich auch beraten lassen: Denn die Wahl der richtigen Reiseversicherung kann entscheidend dazu beitragen, den wohlverdienten Urlaub entspannt genießen zu können."

Abmoderationsvorschlag: Auch wenn man sich nicht gerne mit den Risiken auf Reisen beschäftigt, sollte man kurz darüber nachdenken und sich rechtzeitig absichern. Denn nur so geht es wirklich ganz entspannt in den Urlaub. Mehr Infos rund ums Thema "Reiseschutz" finden Sie unter www.ergo-reiseversicherung.de. Hier können Sie Ihre nächste Reise auch direkt online absichern.

