Banijay Germany

Partyschlager-Stars Marc Eggers, Mia Julia, Rumbombe und Musikmanager Markus Krampe casten den "Malle Megastar 2026"

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Köln (ots)

Banijay Productions Germany bringt ein neues Entertainment-Format an den Start: Mit "Malle Megastar 2026" entsteht gemeinsam mit OGP-Artist Marc Eggers eine digital getriebene Casting-Show, die den nächsten großen Star der Partyschlager-Szene sucht. Dabei setzt die Kölner Produktionsfirma konsequent auf die Verbindung von Social Media, Creator und Live-Entertainment.

Im Zentrum des Formats steht ein mehrstufiger Wettbewerb: Über die Malle Megastar Plattform können sich Talente bewerben, aus denen eine Vorauswahl getroffen wird. Die besten 50 Kandidatinnen und Kandidaten treten anschließend in mehreren Castingshows vor einer hochkarätigen Jury in Köln auf, bevor das Format in einer großen Live-Show im Megapark auf Mallorca gipfelt. Dort entscheidet die Community in Echtzeit über den Malle Megastar 2026.

Bewerben kann man sich ab sofort auf der Malle Megastar Casting-Plattform, die in Zusammenarbeit mit MyShow Talents entstanden ist: Malle Megastar 2026 - Jetzt bewerben

Moderiert wird "Malle Megastar 2026" von Marc Eggers, der zugleich als Jurymitglied fungiert. Unterstützt wird er von einer festen Jury durch die erfolgreichste Partyschlager-Sängerin Mia Julia und Shootingstar Rumbombe. Als Experte aus der Produzenten- und Veranstaltungs-Szene wird Unternehmer und Musikmanager Markus Krampe der Jury beiwohnen.

Die Ausspielung erfolgt plattformübergreifend, unter anderem über Twitch, YouTube, Instagram, TikTok und Facebook, und wird durch Creator-Kooperationen ergänzt. Mit "Malle Megastar 2026" etabliert Banijay Productions nicht nur ein neues Format, sondern baut auch eine eigenständige Marke, die digitale Reichweite mit Live-Erlebnis verbindet. Asbach Uralt und PITÚ begleiten "Malle Megastar 2026" als Hauptmedienpartner, der Megapark auf Mallorca fungiert zudem als zentraler Eventpartner.

Alle Neuigkeiten und weitere Updates werden hier bekannt gegeben:

TikTok: https://www.tiktok.com/@mallemegastar

YouTube: https://www.youtube.com/@MalleMegastar

Instagram: https://www.instagram.com/mallemegastar/

Twitch: https://www.twitch.tv/mallemegastar

Marc Eggers, Entertainer und Moderator: "Mallorca ist für mich wie ein zweites Zuhause und die Bühne im Megapark ist für viele Künstler ein absoluter Traum. Wir wollen neuen Talenten genau diese Chance geben. Ich freue mich riesig darauf, die Kandidatinnen und Kandidaten auf ihrem Weg zu begleiten und gemeinsam mit der Community den nächsten Schlagerstar zu entdecken."

Arno Schneppenheim, Managing Director Banijay Productions: "Mallorca elektrisiert jedes Jahr Millionen von Menschen jeden Alters und aus allen Gesellschaftsklassen. Dabei hat sich die Playa de Palma in den vergangenen Jahren zu einer der wichtigsten Bühnen für neue Partyschlager-Stars entwickelt. Mit 'Malle Megastar' greifen wir diese Dynamik auf und entwickeln ein plattformübergreifendes Format, das wir gemeinsam mit der Community denken. Mit dem klaren Ziel, daraus eine eigenständige Marke zu formen."

Die Castingphase für die potenziellen Schlagerstars ist jetzt gestartet. Im Sommer 2026 werden die Castingshows produziert, die Live-Show ist für den Spätsommer geplant.

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