Banijay Germany

Banijay Germany Weihnachtsfeier 2025

Banijay Germany Weihnachtsfeier 2025
  • Bild-Infos
  • Download

Köln (ots)

Gestern kam die gesamte Banijay Germany Gruppe mit allen Kolleginnen und Kollegen sowie Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern der verschiedenen Companies zusammen, um das Jahr 2025 auf der gemeinsamen Weihnachtsfeier ausklingen zu lassen. CEO Marcus Wolter begrüßte die Teams sowie anwesende Künstlerinnen und Künstler wie Amiaz Habtu, Julia Leischik, Tony Bauer, Matthias Opdenhövel und viele mehr im Bootshaus.

Eindrucksvolle Musikeinlagen gab es von den Grüngürtelrosen, Klinke Supreme, NICA und NICO GOMEZ. Banijay Germany dankt allen, die mitgefeiert haben!

HIER geht es zu den Red Carpet Bildern der gestrigen Banijay Germany Weihnachtsfeier.

Foto Credit: Timo Voss / 33Sieben & Nick Harwart

Pressekontakt:

Simone Lenzen
Director Communications
Banijay Germany
s.lenzen@banijay.de
T + 221 6509 5600

Original-Content von: Banijay Germany, übermittelt durch news aktuell

