Banijay Germany

Banijay Germany bündelt Live-Entertainment-Geschäft unter Banijay Germany Live

Köln (ots)

Die Banijay Germany GmbH baut das Live-Geschäft aus: Unter dem Dach der neu gegründeten Banijay Germany Live GmbH wird künftig das gesamte Live-Entertainment der Gruppe gebündelt.

MTS Live GmbH und Brainpool Live GmbH werden in der Banijay Germany Live zusammengeführt. Das neue Unternehmen bündelt seine Live-Aktivitäten in die drei Geschäftsbereiche Comedy Live-Brands, Tour-Booking sowie die Entwicklung neuartiger Live-Formate.

In das Portfolio fließen die etablierten Comedy Live-Brands wie das Cologne Comedy Festival, Die besten Comedians Deutschlands, NightWash oder der 1LIVE Comedy-Nacht XXL ein, sowie der neue "NightWash club" - ein eigener Club in Köln, der seit Oktober nahezu ganzjährig eine Bühne für Comedy, Entertainment und TV-Produktionen bietet. Brainpool Live bleibt als Label innerhalb der Banijay Germany Live GmbH bestehen.

Zum Bereich Tour-Booking gehört sowohl das Booking der oben genannten Live-Brands als auch von Solo-Künstlern. Hierzu gehören dann auch die bisherigen MTS Live Tour-Veranstaltungen renommierter Künstlerinnen und Künstler wie Atze Schröder, Osan Yaran, Lisa Feller, "Die drei ???", Tony Bauer sowie die Touren des Schweizer Stand-Up-Comedian Alain Frei und Sebastian Lege, die kürzlich gesigned wurden.

Der dritte Geschäftsbereich Entwicklung neuartiger Live-Formate beinhaltet unter anderem LUMINISCENCE - produziert in Partnerschaft mit Creator LOTCHI (einer Banijay Live Company) - das multimediale 360°-Illuminations-Erlebnis im St.-Paulus-Dom in Münster, das Geschichte, Videomapping, Live-Chor, Orgelmusik und Live-Erzählung zu einer fesselnden Zeitreise durch die letzten 800 Jahre vereint. Ab dem 6. Februar wird LUMINISCENCE dann auch die Lorenzkirche in Nürnberg erstrahlen lassen.

Den Vorsitz der Geschäftsführung der neuen Banijay Germany Live GmbH übernimmt Ingrid Langheld mit Fokus auf Strategie und New Business. Godehard Wolpers wird als Geschäftsführer den Bereich Live Brands & TV Produktion verantworten und Lara Aupke wird Geschäftsführerin Booking & Veranstaltungsmanagement. Wolpers bleibt zudem weiterhin Geschäftsführer der Brainpool TV. Die MTS Management GmbH in Münster mit den Geschäftsführern Töne Stallmeyer und Katharina Bok bleibt bestehen.

Das erste Signing der Banijay Germany Live ist die Verlängerung des Vertrages mit dem Künstler Osan Yaran.

Marcus Wolter, CEO und Co-Founder Banijay Germany:

"Wir sind überzeugt, dass Live-Entertainment ein wachstumsstarker und strategisch wichtiger Teil unserer Zukunft ist, deshalb investieren wir in den Ausbau und bündeln Live-Events unter einer Flagge in unserem Haus. Unser Ziel ist es Künstler, Marken und Publikum auf neuen Bühnen miteinander zu verbinden. Ingrid wird zusammen mit Lara und Godehard gemeinsam mit ihrem starken Team das Live-Business von Banijay nachhaltig und mit all unserer Unterstützung weiterentwickeln."

Ingrid Langheld, Geschäftsführerin Banijay Germany Live GmbH:

"Wir sehen uns als verlässlicher Partner und Full-Service-Live Agentur für Künstlerinnen, Künstler und Kreative. Unser Ziel ist es, ihnen die besten Bedingungen zu bieten, um ihre Ideen auf die Bühne zu bringen und gemeinsam unvergessliche Live-Erlebnisse zu schaffen. Mit dieser Haltung wollen wir uns als Home of Live Entertainment positionieren und gleichzeitig neue Geschäftsfelder erschließen."

Zur Website der Banijay Germany Live geht es hier: Banjijaygermanylive.de

Über Banijay Germany

Im Jahr 2018 von Marcus Wolter und der Banijay Group gegründet, ist die Banijay Germany GmbH mittlerweile das führende Entertainment-Haus Deutschlands. Zu den bekanntesten Marken zählen "Tatort Dresden", "Höhle der Löwen", "Schlag den Star", "TV total", "Wer wird Millionär?", "Kitchen Impossible", "The Masked Singer", "Promi Big Brother", "Villa der Versuchung" oder "Kampf der Realitystars" - aber auch namhafte Künstlerinnen und Künstler, Live-Marken wie die "1Live Comedy-Nacht XXL", "Nightwash", das Cologne Comedy Festival, zahlreiche Podcasts sowie MySpass.de gehören ins Portfolio. Banijay Germany ist ein Verbund von über 25 unabhängigen Entertainment-Produzenten und Unternehmen. Zur Gruppe gehören unter anderem Banijay Productions Germany, Endemol Shine Germany, MadeFor, SR Management, Only Good People, Banijay Media Germany, Good Humor, die Influencer Marketing Agentur influence.vision und Brainpool samt Tochterfirmen wie unter anderem MTS und Cape Cross. Mehr Infos unter www.banijay.de

