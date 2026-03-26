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Die Schweizer Cloud Infomaniak lanciert automatisiertes Radio mit ihrer Streaming-Radio-Lösung

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Zürich (ots)

Infomaniak, Schweizer Cloud-Anbieter, der bereits mehr als 6 000 Radio- und Fernsehsender in Europa und Afrika versorgt, ermöglicht es ab sofort, ein Online-Radio rund um die Uhr zu betreiben - direkt über einen Webbrowser, ohne Software, ohne Encoder und ohne technische Vorkenntnisse.

Ein Umfeld, das Radiosender nach Alternativen suchen lässt

In Europa stehen Radiosender unter wachsendem Druck hinsichtlich ihrer Verbreitungskosten und ihres technischen Personals. Gleichzeitig stellt die Abhängigkeit von aussereuropäischen Verbreitungsplattformen ein konkretes Kontrollproblem dar: Auf kostenlosen Plattformen werden Inhalte durch Drittanbieter-Werbung monetarisiert und Hörerdaten zu Werbe-Profiling-Zwecken ausgewertet.

In diesem Kontext bietet Infomaniak eine souveräne Lösung an, die ausschliesslich in der Schweiz, in den eigenen Rechenzentren, entwickelt und gehostet wird. Inhalte und Hörerdaten gehören vollständig den Sendern. Sie werden von Infomaniak weder monetarisiert noch für andere Zwecke als den Betrieb des Dienstes verwendet. Die Sender behalten die volle Kontrolle über ihre Verbreitung und Monetarisierung.

Zu den Radio- und Fernsehsendern, die bereits die Streaming-Infrastruktur von Infomaniak nutzen, gehören: France TV, RFI (Radio France Internationale), Bel RTL, Fun Radio (Belgien), Hit Radio (Marokko), Radio Algérie sowie Energy und One FM in der Schweiz. Mehr als die Hälfte der Top 100 der Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias (ACPM) in Frankreich sendet über Infomaniak.

Ein automatisiertes Radio, einfach einzurichten

Mit dem neuen Auto DJ, der in die Streaming-Radio-Lösung von Infomaniak integriert ist, kann ein Sender rund um die Uhr ohne menschliches Eingreifen betrieben werden. Die Musikprogrammierung basiert auf automatischen Playlists, die mehrere Kriterien kombinieren (Genre, Künstler, Jahr, benutzerdefinierte Tags), sodass das Programm variiert werden kann, ohne jeden Titel manuell auswählen zu müssen. Sendungen, Jingles und Werbung werden in einem visuellen Programmraster mit vollständig anpassbaren Wiederholungsintervallen geplant.

Bei einer Lücke in der Programmierung übernimmt automatisch eine Füll-Playlist. Wenn ein Moderator seine Live-Sendung startet, schaltet das Radio automatisch um - ohne technischen Eingriff.

Das Ganze funktioniert direkt über einen Webbrowser, ohne Encoder, ohne Drittsoftware und ohne technische Kenntnisse.

Kompatibel mit DAB+-Verbreitung und Monetarisierung

Radiosender können ihr Webradio ohne zusätzlichen Bandbreitenverbrauch an den digitalen Verbreitungsanbieter ihrer Wahl übermitteln. Zudem können sie ihre Streams über zertifizierte Werbevermarkter monetarisieren und einen Audio-Player anpassen, der sich in ihre Website oder mobile App einbetten lässt. Der gesamte Dienst ist per API zugänglich.

Tarife für unabhängige Radiosender und grosse Mediengruppen

Die Funktion des automatisierten Radios ist in allen Streaming-Radio-Angeboten ohne Aufpreis enthalten. Der Tarif beginnt bei 8,10 EUR/CHF pro Monat für ein erstes Online-Radio und reicht bis hin zu massgeschneiderten Lösungen für professionelle Sender mit Hunderttausenden von Hörern. Die Anzahl gleichzeitiger Hörer ist unabhängig vom gewählten Tarif unbegrenzt. Eine kostenlose 30-tägige Testphase ermöglicht es, alle Funktionen unverbindlich zu entdecken.

Ein komplettes Ökosystem für Radio- und Fernsehsender

"Der Streaming-Radio-Dienst von Infomaniak ist robust und langfristig stabil. Was wir bei Infomaniak ebenfalls sehr schätzen, ist der menschliche Kontakt; wir wissen, dass wir mit den Teams sprechen können und die nötige Unterstützung erhalten, was sehr wertvoll ist." - Stefano Allocco, Technischer Direktor der Media One Group, die unter anderem One FM, LFM, Radio LAC und Carac TV verbreitet

Diese Neuheit ergänzt das Ökosystem an Lösungen, das Infomaniak Radio- und Fernsehsendern zur Verfügung stellt. Das Video-Streaming ermöglicht die Live-Übertragung von Veranstaltungen und Online-Fernsehsendern. Das hochverfügbare Video- und Audio-Hosting deckt Wiederholungen, Podcasts sowie Audio- und Videoarchive ab. Diese Dienste sind miteinander integriert: Radio- und Fernsehsender können ihre Live-Sendungen im Hosting-Bereich archivieren, der Funktionen der künstlichen Intelligenz wie automatische Untertitelung sowie die Generierung von Titeln und Beschreibungen für wiederholte Inhalte umfasst.

Infomaniak: Seit über 25 Jahren im Dienst der Mediengruppen

Infomaniak ist das Schweizer Unternehmen hinter SwissTransfer, dem kostenlosen Dateiübertragungsdienst. Das Unternehmen war seit 1998 Pionier bei der Verbreitung von Audioinhalten im Internet und gründete das erste Webradio des Landes. Was als Win-win-Vereinbarung mit lokalen UKW-Sendern begann, hat sich zu einer Streaming-Lösung entwickelt, die heute von mehr als 6 000 Radio- und Fernsehsendern in ganz Europa und auf dem afrikanischen Kontinent genutzt wird.

Infomaniak entwickelt und betreibt ein umfassendes Ökosystem souveräner digitaler Dienste für die Zusammenarbeit in Unternehmen, das Hosting von Cloud-Diensten und die Nutzung künstlicher Intelligenz. Als B-Corp-zertifiziertes Unternehmen setzt sich Infomaniak für den Schutz der Privatsphäre, die Reduktion des ökologischen Fussabdrucks und die Unterstützung der lokalen Wirtschaft ein. Im Besitz seiner Mitarbeitenden beschäftigt Infomaniak über 300 Angestellte in Genf und Zürich. Durch die Kontrolle über die gesamte Wertschöpfungskette in der Schweiz - Software, Infrastruktur und Rechenzentren - gewährleistet das Unternehmen vollständige Souveränität über die von ihm betriebenen Dienste.

Technische Details

Technologien: Icecast-Master/Relay-Infrastruktur, Kubernetes für kritische Dienste, Cloud-Transcodierung, HLS Multi-Bitrate.

Icecast-Master/Relay-Infrastruktur, Kubernetes für kritische Dienste, Cloud-Transcodierung, HLS Multi-Bitrate. Hauptformate: MP3, AAC-LC, HLS Multi-Bitrate, DAB+-kompatibel.

MP3, AAC-LC, HLS Multi-Bitrate, DAB+-kompatibel. ACPM-Zertifizierung (Frankreich) und Mediapulse (Schweiz) für die Prüfung und Zertifizierung der Hörerschaftsmessung.

für die Prüfung und Zertifizierung der Hörerschaftsmessung. Rechenzentren in der Schweiz, zertifiziert nach ISO 14001, ISO 50001, ISO 9001 und ISO 27001, zu 100 % mit zertifizierter lokaler erneuerbarer Energie betrieben, davon rund 30 % aus Eigenproduktion über Solaranlagen mit in Deutschland hergestellten Modulen.

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