Neue Real-World-Daten belegen klare gesundheitliche Vorteile durch die FreeStyle Libre®-Technologie von Abbott für Menschen mit Typ-2-Diabetes

Eine vergleichende Real-World-Studie in Schweden zeigt, dass die Verwendung des FreeStyle Libre-Systems bei Menschen mit insulinpflichtigem Typ-2-Diabetes mit niedrigeren HbA1c-Werten assoziiert ist[i]

Der Rückgang des HbA1c-Wertes wurde sowohl bei Menschen mit Diabetes mit mehreren täglichen Insulin-Injektionen als auch bei Menschen mit Diabetes mit nur einer täglichen Insulindosis verzeichnet

Die Verwendung von FreeStyle Libre ist außerdem mit einer geringeren Rate diabetes-bedingter Krankenhausaufenthalte assoziiert

Abbott gab gestern neue Daten einer schwedischen Real-World-Evidenzstudie bekannt. Die Daten belegen, dass die Verwendung des FreeStyle Libre-Systems zur kontinuierlichen Glukosemessung (CGM) bei Menschen mit Typ-2-Diabetes mit einem signifikanten Rückgang des HbA1c-Wertes (durchschnittlicher Glukosewert über einen Zeitraum von 3 Monaten) sowie mit einem Rückgang der Krankenhausaufenthalte einhergeht, und zwar sowohl bei einer intensivierten Insulintherapie (ICT) als auch bei einmaliger täglicher Insulindosis (Basaltherapie).[i] Die Daten wurden am 3. Oktober bei der 59. Jahreskonferenz der European Association for the Study of Diabetes (EASD) in Hamburg präsentiert.

Die kontinuierliche Glukosemessung ist als technologische Standardtherapie für Menschen mit Typ-1-Diabetes bereits weithin anerkannt[ii] und gewinnt zunehmend an Konsens auch bezüglich des Einsatzes bei Typ-2-Diabetes. Die vergleichende Studie basiert auf Daten des nationalen schwedischen Diabetesregisters und liefert erneut die Evidenz, dass die CGM-Technologie für Menschen mit Typ-2-Diabetes eine wirksame Unterstützung leisten und das Management ihrer Erkrankung verbessern kann. Ohne angemessenes Monitoring und entsprechende Therapie kann unkontrollierter Typ-2-Diabetes schwere Komplikationen nach sich ziehen, die zur Schädigung von Herz, Blutgefäßen, Augen, Nieren und des Nervensystems führen können.[iii]

Laut der nationalen schwedischen Studie war bei 2.876 Menschen mit mehrfachen täglichen Insulin-Injektionen durch die Verwendung des FreeStyle Libre Systems ein Rückgang des HbA1c-Wertes um 0,34 % zu verzeichnen im Vergleich zu Menschen mit traditioneller Blutzuckermessung. Bei 2.292 Menschen mit Basaltherapie betrug die Senkung des HbA1c-Wertes durch das FreeStyle Libre System 0,32 %, unabhängig von der Verwendung anderer blutzuckersenkender Medikamente. Alle Ergebnisse blieben über 24 Monaten bestehen. Die Studie zeigte außerdem bei Patient:innen mit mehrfachen täglichen Insulin-Injektionen einen signifikanten Rückgang der Hospitalisierungsrate aufgrund schwerer Hypoglykämien um 49 % im Vergleich zur konventionellen Blutzuckermessung (BGM).[i]

"Die Ergebnisse dieser Studie mit Real-World-Daten untermauern die Vorteile des FreeStyle Libre-Systems bei der Senkung des Hb1Ac-Wertes, von schweren diabetesbedingten Ereignissen und bei Hospitalisierungen von Menschen mit Typ-2-Diabetes", sagt Dr. David Nathanson, Associate Professor am Universitätsklinikum des Karolinska-Instituts in Huddinge (Schweden). "Besonders ermutigend ist die Tatsache, dass die HbA1c-Senkung durchweg sowohl bei mehrfachen täglichen Insulingaben als auch bei der Basaltherapie zu verzeichnen war. Somit wirkt sich dieser Vorteil bei einer Vielzahl von Diabetespatient:innen aus."

Die Ergebnisse bestätigen ähnliche Resultate der Real World Evidence of FreeStyle Libre (RELIEF) Studie[iv], die bereits im Journal of Diabetes Technology & Therapeuticsveröffentlicht und im letzten Jahr auf dem EASD präsentiert wurde. Damals hatte eine retrospektive Studie der französischen Datenbank für Gesundheitsleistungen belegt, dass die Verwendung des FreeStyle Libre-Systems die Hospitalisierungsrate aufgrund akuter diabetesbedingter Komplikationen bei Menschen mit Typ-2-Diabetes und basaler Insulintherapie signifikant verringert.[iii] "Wir sehen bei unseren Patientinnen und Patienten mit Typ 2-Diabetes, dass sie in vergleichbarem Maße von den umfangreichen zur Verfügung gestellten Daten im Rahmen der kontinuierlichen Glukosemessung profitieren, wie Menschen mit Typ 1-Diabetes, und zwar unabhängig davon, wie oft sie Insulin zuführen", berichtet Prof. Dr. med. Thomas Haak, Chefarzt vom Diabetes Zentrum Mergentheim aus der Praxis und ergänzt: "Gerade Patientinnen und Patienten mit Basaltherapie erleben eine unglaubliche Lernkurve, wenn sie den Zusammenhang von ihrem Lebensstil und den Glukosewerten sehen und nachvollziehen können, und zeigen dann eine völlig neue Adhärenz."

Infolge der RELIEF-Studie ist das FreeStyle Libre 2-System das erste und einzige von der staatlichen französischen Krankenkasse erstattete System zur kontinuierlichen Glukosemessung für Menschen mit Basaltherapie.[v] Bis dahin wurde FreeStyle Libre 2 nur für Menschen mit Typ-1- oder Typ-2-Diabetes übernommen, die eine intensivierte Insulintherapie benötigen. Die Ausweitung der Kostenübernahme, der bereits eine ähnliche erweiterte Erstattung in Japan und in den USA vorausgegangen war, bedeutet, dass jetzt insgesamt 3 Millionen mehr Menschen mit Diabetes ihre Erkrankung mit dem FreeStyle Libre-System managen können.[vi]

"Die überzeugende Evidenz bestätigt, was wir bereits wissen, nämlich dass die FreeStyle Libre-Technologie für die Menschen, die mit Diabetes leben, einen erheblichen Unterschied macht. Sie liefert den Betroffenen handlungsorientierte Einblicke als Grundlage für bewusste Entscheidungen im Hinblick auf ihre Ernährung, ihre Medikation und ihr Verhalten - Entscheidungen, die sich auf den Glukosespiegel auswirken", sagt Dr. Alexander Seibold,

Senior Medical Director bei Abbott Diabetes Care. "Die jüngsten Entscheidungen lokaler Gesundheitsbehörden zur Erweiterung der Kostenübernahme für CGMs wie das FreeStyle Libre-System für Menschen mit Typ-2-Diabetes und Basalinsulin-Therapie sind ein wichtiger Schritt nach vorn. Wir werden weiterhin mit anderen Ländern zusammenarbeiten, um uns für einen breiteren Zugang zu dieser Sensortechnologie für die Millionen von Menschen mit Diabetes einzusetzen, die von FreeStyle Libre profitieren könnten."

Die folgenden Abstracts wurden ebenfalls diese Woche auf dem EASD präsentiert:

Real-World-Studie des FreeStyle Libre Systems bei Erwachsenen mit Typ-1-Diabetes im Rahmen des nationalen schwedischen Diabetes- und Patientenregister

Eine retrospektive kontrollierte Studie, die zeigt, dass Menschen mit Typ-1-Diabetes in Schweden nach 24-monatiger Verwendung des FreeStyle Libre-Systems einen signifikanten Rückgang des HbA1c-Wertes erzielten. Dies belegt die nachhaltige Wirksamkeit von FreeStyle Libre über einen beträchtlichen Zeitraum. Nach 6 Monaten wurde eine Senkung des HbA1c-Wertes um 0,30 % verzeichnet; nach 12 Monaten betrug der Rückgang 0,25 % und nach 24 Monaten 0.24 % im Vergleich zu Menschen mit traditioneller Blutzuckermessung (BGM).[vi]

Neuer Glukoseparameter und der HbA1C-Wert sind auf ähnliche Weise mit der Progression von Diabeteskomplikationen assoziiert

In dieser von Abbott finanzierten klinischen Studie, einer Neuanalyse des bahnbrechenden Diabetes Control Complication Trial (DCCT), wird gezeigt dass beim Vergleich der HbA1c-Werte und des Glukose-Management-Indikators (GMI) von Patienten mit diabetischer Retinopathie eine große Ähnlichkeit zwischen HbA1c und GMI hinsichtlich des Fortschreitens der Retinopathie besteht.[viii] Dieses Ergebnis deutet darauf hin, dass neue Messwerte wie z. B. der GMI, den Ärzt:innen zusätzliche Informationen liefern können, die bei der Beurteilung und Behandlung der Patient:innen mit Diabetes hilfreich sein können.

Über das FreeStyle Libre-System

Das FreeStyle Libre-System zur kontinuierlichen Glukosemessung (CGM) umfasst einen Sensor, der auf der Rückseite des Oberarms platziert wird und bis zu 14 Tage lang getragen werden kann, sowie ein Lesegerät oder eine kompatible Smartphone-App[ix] zur Anzeige der Glukosemesswerte. FreeStyle Libre ist das meistverwendete CGM-System weltweit[ix] und unterstützt mehr als 5 Millionen Menschen in über 60 Ländern bei der einfachen Überwachung ihrer Glukosespiegel.[v]

Über die schwedische Typ-2-Diabetes-Studie

Die von Abbott gesponserte Real-World-Evidenzstudie untersuchte die Wirkung des FreeStyle Libre-Systems für insulinpflichtige Erwachsene mit Typ-2-Diabetes in Schweden. Die Studie basiert auf Daten des nationalen schwedischen Diabetesregisters (NDR) und des schwedischen Registers für rezeptpflichtige Medikamente (SPDR), das individualisierte Daten zu den verschriebenen Arzneimitteln enthält, sowie auf Hospitalisierungsdaten aus dem nationalen schwedischen Patientenregister (NPR).

Die Studie untersuchte die Effekte der Verwendung des Freestyle Libre-Systems im Vergleich zur konventionellen Blutzuckermessung im Hinblick auf die Veränderung der HbA1c-Werte bei Erwachsenen mit Typ-2-Diabetes, die Hospitalisierungsraten infolge von Hypoglykämien sowie die Hospitalisierungsraten allgemein.

Diese Studie wurde anhand gesammelter Daten von in Schweden lebenden Personen mit Typ-2-Diabetes durchgeführt, die entweder mehrere Insulin-Injektionen pro Tag erhalten (ICT) oder Basalinsulin mit oder ohne sonstige blutzuckersenkenden Medikamente verwenden und für die eine erstmalige Kostenübernahme für das FreeStyle Libre System zwischen 30. Juni 2017 und 22. August 2022 erfolgte; es handelte sich dabei um 2.876 Erwachsene mit Typ-2-Diabetes und ICT-Therapie sowie um 2.292 Erwachsene mit Basaltherapie. Demgegenüber standen 33.584 bzw. 43.424 Kontrollpersonen mit traditioneller Blutzuckermessung.

Über Abbott

Abbott ist ein weltweit führendes Gesundheitsunternehmen, das Menschen in allen Lebensphasen zu einem vitaleren, gesünderen Leben verhilft. Daran arbeiten täglich mehr als 115.000 Mitarbeitende in 160 Ländern. Das Portfolio umfasst lebensverändernde Technologien aus den Bereichen Diagnostik, Medizinprodukte, Ernährung und Markengenerika.

In Deutschland ist Abbott seit über 50 Jahren mit einer breiten Palette an Healthtechnology-Produkten und -Dienstleistungen vertreten, unter anderem in den Bereichen Diagnostika und Medizinprodukte. Das Unternehmen beschäftigt in der Bundesrepublik knapp 4.000 Mitarbeitende an acht Standorten. Unter anderem verfügt Abbott über Produktionsstätten in Wiesbaden und Neustadt am Rübenberge. Am Hauptstandort in Wiesbaden befindet sich darüber hinaus das European Distribution Center.

FreeStyle, Libre und damit verbundene Markennamen sind eingetragene Marken von Abbott.

