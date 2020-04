HelpingHand

#HelpingHand: Bundesweites Online-Portal bietet Vorteilsangebote für systemrelevante Berufe und sagt Danke

Menschen, die in systemrelevanten Berufen arbeiten, erhalten im Rahmen der Initiative exklusiven Zugang zu vergünstigten Einkaufsangeboten.

Marken- und Dienstleistungspartner der Initiative und die Plattform-Betreiber wollen auf diese Weise Danke sagen - durch weitgehende Rabatte sowie die kostenlose Bereitstellung der Infrastruktur.

Plattform startet mit Partner-Angeboten u.a. von Vodafone, HelloFresh, JBL, McFit, Douglas, Glossybox und Under Armour.

Einfache und schnelle Akkreditierung für alle Helfenden und Unternehmen.

Auf der Plattform http://www.helping-hand.me der Initiative HelpingHand stehen Menschen, die in systemrelevanten Berufen arbeiten, ab sofort und exklusiv umfassende Sonderkonditionen für den Einkauf von Produkten und Dienstleistungen zur Verfügung. Der Zugang ist ausschließlich dieser Zielgruppe vorbehalten. Die Angebote werden von ausgewählten Marken- und Dienstleistungspartnern der Initiative zur Verfügung gestellt. Das Portal startet unter anderem mit Angeboten von Vodafone, HelloFresh, JBL, McFit, Douglas, Glossybox und Under Armour und wird kontinuierlich ausgebaut.

Wer die Angebote auf HelpingHand nutzen möchte und die beruflichen Kriterien erfüllt oder auf der Plattform Angebote für diese Zielgruppe zugänglich machen will, kann sich auf der Website kostenlos anmelden. Neben einem Marktplatz und dem Angebot von Vorteilsaktionen können regional tätige Unternehmen ihre Angebote kostenlos bewerben.

Betreiber des Portals sind mit der INCENT Corporate Services GmbH, Berlin, und der SBS Communication AG, Herisau (CH), zwei führende Anbieter von Mitarbeiter-Vorteilsprogrammen und der Reichweiten-Vermarktung. Im Rahmen von HelpingHand verzichten beide Unternehmen auf die sonst üblichen Provisionen in diesem Geschäft. Damit kommen die Vorteile den Alltagsheld*innen direkt und umfassend zu Gute. Die Unternehmen gehören zur SBSCOM-Gruppe des Unternehmers Uwe Brugger.

Uwe Brugger, Gründer und CEO der SBSCOM: "Seit über 10 Jahren sind wir ein führender Anbieter von Mitarbeiter-Vorteilsprogrammen, an die sich über 1.350 Unternehmen angeschlossen haben. Uns bewegt sehr, was Einzelne aktuell leisten. Wir verfügen über die Infrastruktur, die Erfahrung und die Partner. Deshalb haben wir uns entschlossen, mit HelpingHand unseren Beitrag zur Unterstützung unserer Helferinnen und Helfern zu leisten und jetzt eine entsprechende Vorteilsplattform kostenlos zur Verfügung zu stellen. Mit dieser Initiative möchten wir allen denjenigen ein Dankeschön sagen, die dafür sorgen, dass unser Gemeinwesen und viele Dienstleistungen auch in dieser schwierigen Zeit verlässlich zur Verfügung stehen. Wir bieten eine Plattform, die Alltagsheldinnen und -helden mit den unterstützenden Unternehmen zusammenbringt."

Zur Anmeldung steht den Alltagsheld*innen ein einfaches Formular auf der Website zur Verfügung. Die Prüfung der Zugangsvoraussetzungen erfolgt anhand eines, während des Anmeldeprozesses hochzuladenden, Fotos mit Personalausweis und der Kopfzeile der letzten Gehaltsabrechnung. Aus dieser muss der Arbeitgeber ersichtlich sein. Die Daten werden DSGVO-konform behandelt.

Zu den systemrelevanten Branchen gehören beispielsweise das Gesundheitswesen, Behörden, Polizei Feuerwehr oder Transport und Verkehr. Um zu prüfen, ob jemand die beruflichen Zugangsvoraussetzungen erfüllt, zieht HelpingHand die Definition des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen heran (http://ots.de/vCLLxl).

Unternehmen, die die Aktion unterstützen möchten und noch nicht Partner der Plattform sind, können sich über die Website von HelpingHand melden. Neben der Möglichkeit bestehende Webshops anzubinden, können auch andere vorhandene Infrastrukturen, wie etwa Websites, verlinkt werden.

Über die Plattform-Betreiber SBS Communication AG, Herisau (CH) und INCENT Corporate Services GmbH, Berlin.

Die 2005 gegründete SBS Communication AG mit Sitz in der Schweiz ist in der deutschsprachigen Region ein führender Anbieter von produkt- und service-basierten Mitarbeiter-Vorteilsprogrammen für Unternehmen. "SBS" steht für Smart Benefits und Services.

Die INCENT Corporate Services GmbH, gegründet 2012, mit Sitz in Berlin, ist ebenfalls im Bereich der Mitarbeiter-Vorteilsprogramme tätig. Sie ist Vermittler zwischen Unternehmen, die ihren Mitarbeitern vergünstigte Einkaufsvorteile zur Verfügung stellen wollen und Unternehmen und Marken, die solche Leistungen exklusiv anbieten. Ersteren verhilft INCENT dazu, ohne organisatorischen Aufwand ihre Arbeitgeberattraktivität zu steigern und die Mitarbeiterzufriedenheit zu verbessern. Zweiteren stellt INCENT eine hohe Reichweite in Form von kaufkräftigen, potenziellen Kunden mit guter Bonität zur Verfügung.

Beide Unternehmen gehören zur SBSCOM-Gruppe des Allgäuer Unternehmers Uwe Brugger. Diese stellt bei rund 1.350 Unternehmen - vom KMU bis hin zum börsennotierten Großkonzern - den Mitarbeitenden Vorteilsplattformen zum exklusiven Einkauf zur Verfügung.

Die SBSCOM-Gruppe verfügt aktuell über den Zugang zu rund 1,8 Mio. Nutzern. Diese können aus über 12.000 vergünstigten Produkten namhafter Marken in den Bereichen Technik, Lifestyle Kosmetik, Fashion und Sport auswählen, sonst nicht erhältliche Angebote im Bereich der Telekommunikation nutzen und von rund 700 namhaften Marken- und Dienstleistungspartnern zu Sonderkonditionen einkaufen.

Die SBSCOM-Gruppe beschäftigt an den Standorten Berlin, Hamburg, Herisau (CH) und Germaringen (Allgäu) derzeit rund 130 Mitarbeitende, rund 40 davon im eigenen Call Center.

http://www.helping-hand.me

