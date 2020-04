Initiative Vernetzt Digital

Startschuss für branchenweite Hilfsaktion im Rahmen der Corona-Krise: Vernetzt Digital bringt kleine Betriebe der Bauwirtschaft online

Berlin (ots)

Die Initiative Vernetzt Digital stellt ab sofort Handwerks- und Fachhändlerbetrieben umfassende Digitalisierungsmaßnahmen für ihre Kundenkommunikation kostenfrei zur Verfügung. Initial unterstützt wird die Hilfsaktion von etablierten Partnern der Bauwirtschaft. Weitere Unternehmen aus der Branche sind aufgerufen, sich ebenfalls zu beteiligen.

Die durch das Coronavirus bedingten Einschränkungen machen deutlich: Kommunikation findet vor allem online statt. Wer online nicht präsent ist, verliert den Kontakt zu seinen Kunden. Dabei ist die Website die wichtigste Schnittstelle. Einer von Vernetzt Digital durchgeführten Analyse(1) von über 68.000 Kleinbetrieben zufolge betreiben lediglich 76% eine Unternehmenswebsite. Ist sie vorhanden, so bestehen massive Defizite in Hinblick auf die Funktionalität, Sicherheit und Auffindbarkeit dieser Website.

Online besser durch die Krise

Hier setzt die Initiative an und stattet Handwerks- und Fachhändlerbetriebe mit bis zu 25 Mitarbeitern kostenfrei mit einem digitalen Auftritt aus. In nur 48 Stunden werden alle relevanten Informationen und Funktionen auf der Website eingebunden, passende Inhalte und Online Marketing mitgeliefert sowie die technische Infrastruktur bereitgestellt. So entsteht ein Hub, mit dem kleine Betriebe auch in Zeiten von Corona digital gut aufgestellt sind. Das kostenfreie Angebot gilt vorerst für die ersten 1.000 Betriebe und ist bis zum 31.12.2020 gültig.

Die Hilfsaktion wird in Kooperation mit einem starken Partnernetzwerk aus der Bauwirtschaft gestartet und ausgebaut. Die Würth-Gruppe, STRABAG SE, die ZEG Zentraleinkauf Holz + Kunststoff eG, die KANN GmbH Baustoffwerke, Rathscheck Schiefer und Dach-Systeme, die PRÜM-Türenwerk GmbH und GARANT Türen u. Zargen GmbH sowie die Wertbau GmbH zählen bereits zu den Unterstützern.

"Die Stärkung der kleinen Betriebe durch Digitalisierung führt zur Stärkung des gesamten mehrstufigen Vertriebssystems der Bauwirtschaft. Und damit auch zur Stärkung eines jeden einzelnen Teilnehmers", sagt Robert Schovenberg, Gründer der Initiative Vernetzt Digital. Weitere Unternehmen aus dem Bauhauptgewerbe, dem Ausbaugewerbe, der Energie- und Gebäudetechnik sowie dem Großhandel sind daher ausdrücklich eingeladen, sich an der Hilfsaktion zu beteiligen.

Ausführliche Informationen und Kontaktmöglichkeiten sind auf der Website zu finden: www.vernetzt-digital.de

Über die Websitewww.vernetzt-digital.de/hilftkönnen sich Kleinbetriebe ab sofort über das Hilfsangebot informieren und sich direkt registrieren.

Über Vernetzt Digital

Die offene Initiative Vernetzt Digital ist ein Zusammenschluss aus Wissenschaft und Praxis und fördert die digitale Transformation in der Bauwirtschaft in den Bereichen Marketing und Vertrieb. Ziel ist es, gemeinsam mit Branchenkennern und Digitalisierungsexperten durch kontinuierlichen Austausch nachhaltige Digitalisierungsstrategien für den mehrstufigen Vertrieb zu entwickeln. Gegründet wurde die Initiative im Jahr 2019 von Robert Schovenberg, CEO des Softwareunternehmens we22 AG, und von Prof. Dr. Jens Böcker der Hochschule Rhein-Bonn-Sieg.

(1)Eine von Vernetzt Digital im Januar 2020 durchgeführte Analyse von 68.941 Handwerksbetrieben, deren Websites und deren Einträge auf Google My Business und weiteren 35 Branchen- und Vergleichsportalen.

