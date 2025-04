Changan Automobile

ChangAn Automobile stellt auf der Auto Shanghai 2025 drei strategische Aktionspläne vor und liefert damit ein neues globales Leitbild

ChangAn Automobile („ChangAn" oder „das Unternehmen"), ein Unternehmen für intelligente, kohlenstoffarme Mobilitätstechnologie, hat auf der Auto Shanghai 2025, die vom 23. April bis zum 2. Mai im National Exhibition and Convention Center in Shanghai stattfindet, seine zukunftsorientierte Roadmap unter dem Motto „Together for a Smarter World" – Gemeinsam für eine intelligentere Welt – vorgestellt. Die drei Strategien des Unternehmens – die Shangri-La-Mission für neue Energie, der Dubhe-Plan für Intelligenz und der Vast-Ocean-Plan für globale Expansion – leiten ein neues Kapitel strategischer Verbesserungen und Innovationen für ChangAn ein. Zu den wichtigsten Durchbrüchen für das Unternehmen gehören die Einführung mehrerer neuer Energiemodelle, der Einsatz intelligenter Fahrtechnologie, die Steigerung des internationalen Absatzes und der Aufbau einer Produktionsstätte in Thailand.

Die Shangri-La-Mission von ChangAn zielt darauf ab, das Produktportfolio in den nächsten fünf Jahren kontinuierlich zu erweitern und wird weltweit 45 völlig neue Modelle einführen, darunter 37 neue Energiemodelle. Allein im Jahr 2025 sollen 20 neue Modelle auf den Markt kommen, darunter 12 neue Energiefahrzeuge wie der AVATR 06, der DEEPAL S09 und der CHANG-AN Q07. In Zusammenarbeit mit CATL treibt ChangAn die Entwicklung von Schlüsselelektrolyttechnologien voran und beschleunigt die Entwicklung von Festkörperbatterien. Ein Prototyp wird Ende 2025 auf den Markt kommen, Installationstests sind für 2026 und die Massenproduktion für 2027 geplant. Außerdem stellte das Unternehmen sein intelligentes System zur Überwachung von Batteriekollisionen und den schnell aufladbaren Akku Kirin 4C vor.

Im Rahmen seines Dubhe 2.0-Plans wird ChangAn über einen Zeitraum von fünf Jahren 20 Milliarden Yuan investieren, um die Entwicklung von KI-Großmodellen und durchgängig assistiertes Fahren voranzutreiben. Weitere 20 Milliarden Yuan sind für die Förderung des Wachstums der Wirtschaft in niedrigen Höhenlagen, einschließlich fliegender Autos, vorgesehen. Die intelligenten Systeme TS Drive, TY Cockpit und TH Chassis werden zusammen mit über 50 intelligenten Funktionen umfassend aufgewertet. Das intelligente Fahrsystem TS Drive wird in fünf Versionen auf den Markt kommen, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Nutzer zugeschnitten sind. Die Version LiDAR PRO soll bis Ende 2025 in Serie produziert werden. ChangAn wird in den nächsten zehn Jahren über 200 Milliarden Yuan in neue Automobiltechnologien investieren, noch in diesem Jahr Testflüge für fliegende Autos durchführen und bis 2028 die Produktion humanoider Roboter anstreben. Das NextLab in Shanghai ist ein Zentrum für globale Designinnovationen.

Im Rahmen seines Vast-Ocean-Plan wird ChangAn bis 2030 weltweit mehr als 15 Milliarden Dollar investieren, einen jährlichen internationalen Absatz von 1,5 Millionen Fahrzeugen anstreben und seine Belegschaft in Übersee auf 10.000 Mitarbeiter ausbauen. Die globale Marktstrategie des Unternehmens wird auf ein „6+2"-Layout umgestellt, wobei fünf Schlüsselregionen auf die strategische Ebene Chinas angehoben werden. Die Kapazität für den internationalen Markt wird von 30 Millionen auf 50 Millionen steigen, wobei 11 KD-Projekte in Ländern wie Kasachstan und Ägypten gestartet werden, wodurch die Produktionskapazität um 500.000 Einheiten erhöht wird. ChangAn wird neue Märkte erschließen, darunter Brasilien, Algerien, Indonesien, Deutschland und Australien, und strebt bis 2026 eine vollständige Abdeckung der fünf wichtigsten Regionen an.

„Trotz des starken Gegenwinds und des langen Weges, der vor uns liegt, wird ChangAn Automobile mit unerschütterlicher Entschlossenheit voranschreiten", sagte Zhu Huarong, Vorsitzender von ChangAn Automobile. „Wir sind fest davon überzeugt, dass wir mit unserem historischen Geist der ,Innovation durch Veränderung und Beharrlichkeit in schwierigen Zeiten', unserem tief verwurzelten kulturellen Erbe, unserer konsequenten Strategieumsetzung, unserem hervorragenden Team und unseren soliden Forschungs- und Entwicklungskapazitäten die Herausforderungen meistern, den hochwertigen Wandel beschleunigen und unsere Vision vom Aufbau einer Automobilmarke von Weltklasse verwirklichen können. Wir werden die Kraft von ChangAn in unsere Mission für ,führende nachhaltige Mobilität und Nutzen für das menschliche Leben' einfließen lassen."

ChangAn ist ein Unternehmen für intelligente, kohlenstoffarme Mobilitätstechnologie. Die Produktpalette umfasst Personenkraftwagen, Pick-ups und leichte Nutzfahrzeuge. Angetrieben von Innovation und industrieller Modernisierung ist das Unternehmen bestrebt, die nachhaltige Mobilität voranzutreiben und zu einem globalen Branchenführer zu werden.

