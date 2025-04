Changan Automobile

Das ChangAn-Thema „Together for a Smarter World" auf der Auto Shanghai 2025 legt eine dreigleisige Strategie für intelligente, nachhaltige Mobilität weltweit fest

Schanghai (ots/PRNewswire)

ChangAn Automobile („ChangAn" oder „das Unternehmen"), ein Unternehmen für intelligente, kohlenstoffarme Mobilitätstechnologie, stellte am 23. April auf der Auto Shanghai 2025 sein Motto „Together for a Smarter World" vor und gab einen Überblick über die Fortschritte bei seinen drei Schlüsselinitiativen - der Mission of Shangri-La, dem Dubhe 2.0 Plan und Vast Ocean Plan - die eine neue Phase in seinen Bemühungen um neue Energien, Intelligenz und globale Expansion markieren.

Zhu Huarong, Vorsitzender von ChangAn Automobile, kommentierte: „Die Automobilindustrie tritt in die „zweite Hälfte der Intelligenz" ein, in der der Erfolg durch die Führungsrolle in den Bereichen Intelligenz, Globalisierung und Energiediversifizierung definiert wird - die drei Kernsäulen von ChangAn. Im Zuge der sich wandelnden Landschaft werden wir auch weiterhin unserer Strategie des stetigen und mutigen Fortschritts treu bleiben, während wir uns zu einem intelligenten, kohlenstoffarmen Mobilitätstechnologieunternehmen wandeln."

Die Shangri-La-Mission von ChangAn für neue Energiefahrzeuge schreitet rasch voran. Um den Anforderungen verschiedener Kunden auf dem riesigen globalen Markt gerecht zu werden, hat das Unternehmen die Elektrofahrzeugmarken AVATR, DEEPAL und CHANG-AN gegründet und bis heute 22 neue Energiemodelle auf den Markt gebracht. Mit mehr als 400 wichtigen Durchbrüchen in den Kernbereichen der „Drei-Elektrik"-Technologien – Batterie, Motor und elektrische Steuerung – gehören zu den Neuerungen die Golden-Shield-Batterie mit 5C-Schnellladung, die die Ladezeit von 30 % auf 80 % in weniger als 10 Minuten reduziert, und ein intelligentes Abschaltsystem. Der neue integrierte BlueCore 3.0-Antriebsstrang führt eine innovative Technologie zur Reichweitenverlängerung ein. Darüber hinaus bietet ein elektrisches Zweimotorenantriebssystem in Plug-in-Hybriden einen nahtlosen Wechsel zwischen Hybrid- und Reichweitenverlängerungs-Modus. ChangAn arbeitet mit CATL bei der Entwicklung von Festkörperbatterien und beim Batterierecycling zusammen und stärkt damit das Ökosystem für neue Energien.

ChangAns Dubhe 2.0 Plan für Intelligenz hat ein F&E-Team von 5.000 Personen gebildet. Mit einer intelligenten Vernetzung der gesamten Produktpalette im Jahr 2020 wurden über 20 branchenführende Technologien vorgestellt, darunter das intelligente Fahrerassistenzsystem Intelligent TS Drive, das Intelligent TY Cockpit und das Intelligent TH Chassis sowie Technologien wie die 3-Punkt-Wende vor Ort und das pendelartige autonome Parken. 2020 waren 100 % der gesamten Produktlinie intelligent vernetzt und mehr als 20 branchenführende Technologien wie Intelligent TS Drive, Intelligent TY Cockpit und Intelligent TH Chassis mit Technologien wie Wenden auf der Stelle und Pendelparken wurden vorgestellt. Das auf der CHANG-AN SDA-Plattform aufbauende CHANG-AN Intelligent TS-Drive-System bietet Kollisionsvermeidung bei Dunkelheit und schlechtem Wetter sowie eine erstklassige Nachtsicht. ChangAn hat außerdem strategische Partnerschaften mit führenden Technologieunternehmen geschlossen und integriert erstklassige Ressourcen, um neue Energiemarken zu entwickeln.

Der „Vast Ocean Plan" von ChangAn wurde beschleunigt, sodass der internationale Absatz 2024 536.000 Fahrzeuge übersteigen und damit zu den drei größten der Branche zählen wird. ChangAn hat mit sechs Tochtergesellschaften in Thailand, Mexiko und Deutschland sowie neun KD-Fabriken expandiert. Die erste internationale Produktionsstätte des Unternehmens für Fahrzeuge mit neuer Energie, die ChangAn Auto Thailand Factory, wird demnächst die Produktion aufnehmen. Seit dem Start des Vast Ocean Plan 2023 hat das Unternehmen 22 regionale Markenkonferenzen abgehalten, 11 neue Märkte erschlossen und 750 neue Vertriebskanäle aufgebaut, sodass es nun weltweit über 9.000 Standorte verfügt.

Mit seiner dreigleisigen Strategie treibt ChangAn die Automobilindustrie mit einer globalen Vision, fortschrittlicher Technologie und einem starken Fokus auf Nachhaltigkeit in eine neue Ära der intelligenten, kohlenstoffarmen Mobilität.

Informationen zu ChangAn Automobile

ChangAn ist ein Unternehmen für intelligente, kohlenstoffarme Mobilitätstechnologie. Im April 2025 veröffentlichte ChangAn seinen ESG-Bericht 2024 – den 17. seit 2008. Das Unternehmen hat Initiativen wie die Katastrophenhilfe in Südostasien, den Luban Workshop in Peru und die Bekämpfung der Wüstenbildung in Saudi-Arabien unterstützt. Aufgrund seines Engagements für Nachhaltigkeit wurde das Unternehmen erstmals in die Liste der „Top 100 ESG-gelisteten Unternehmen in China" aufgenommen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2672124/image.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2672125/photo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/das-changan-thema-together-for-a-smarter-world-auf-der-auto-shanghai-2025-legt-eine-dreigleisige-strategie-fur-intelligente-nachhaltige-mobilitat-weltweit-fest-302438044.html

Original-Content von: Changan Automobile, übermittelt durch news aktuell