Stargäste Vanessa Mai und Wotan Wilke Möhring sprechen bei "Golden Leaf Gala" über Medizinalcannabis

Berlin

Die mit Spannung erwartete "Golden Leaf Gala - The Night of Cannabis Pioneers" am 31. Oktober 2024 in der Flora Köln hat prominente Unterstützung erhalten: Vanessa Mai und Wotan Wilke Möhring, zwei bekannte Gesichter der deutschen Unterhaltungsbranche, werden als erste bestätigte Stargäste an der Veranstaltung teilnehmen. Die "Golden Leaf Gala" ist ein einzigartiges Event, das führende Köpfe aus Medizin, Forschung, Politik und der Öffentlichkeit zusammenbringt, um die Aufklärung über Medizinalcannabis zu fördern.

Vanessa Mai, erfolgreiche Sängerin und engagierte Botschafterin für Medizinalcannabis, setzt sich für einen offenen und vorurteilsfreien Umgang mit dem Thema ein. Als Unterstützerin der Gala unterstreicht sie ihre Überzeugung, dass Menschen, die von chronischen Schmerzen betroffen sind, durch die Cannabistherapie neue Lebensqualität gewinnen können. Auch Wotan Wilke Möhring, einer der bekanntesten deutschen Schauspieler, wird auf der Golden Leaf Gala erwartet. Er unterstützt die Veranstaltung, um mit Stigmata rund um das Thema Medizinalcannabis aufzuräumen.

Thomas Schatton: "Großartig, solch engagierte, bekannte Persönlichkeiten zu gewinnen"

Beide Stars werden nicht nur als Gäste vor Ort sein, sondern sich auch aktiv in eine Gesprächsrunde über Medizinalcannabis einbringen. Diese Runde wird Experten, Patienten und die Öffentlichkeit zusammenführen, um einen offenen Austausch über die Anwendung und das Potenzial der Therapie mit medizinischem Cannabis zu fördern.

"Mit Vanessa Mai und Wotan Wilke Möhring haben wir zwei starke Persönlichkeiten an unserer Seite, die das Thema Medizinalcannabis auf beeindruckende Weise unterstützen. Ihre Anwesenheit bei der Gala und ihre aktive Teilnahme an der Gesprächsrunde helfen uns dabei, die öffentliche Diskussion zu versachlichen und den Weg für eine moderne, entstigmatisierte Gesundheitsversorgung zu ebnen. Es ist großartig, solch engagierte Stimmen für diese wichtige Sache zu gewinnen", sagt Thomas Schatton, Gründer und CEO eines der führenden Hersteller von Medizinalcannabis in Europa, der Four 20 Pharma GmbH.

Für Medienvertreter stehen Vanessa Mai und Wotan Wilke Möhring für Pressegespräche zur Verfügung. Bei Fragen zur Veranstaltung oder zur Akkreditierung können sich Interessierte gerne an presse@golden-leaf-gala.de wenden. Eine formlose E-Mail reicht hier aus.

Über Four 20 Pharma

2018 von Thomas Schatton, Torsten Greif, Wilhelm Schoening und Ireneusz Storm in Paderborn gegründet, ist die Four 20 Pharma GmbH heute bereits einer der führenden Hersteller von Medizinalcannabis in Europa. Das Unternehmen liefert ausschließlich unbestrahlte, handverarbeitete und schonend getrocknete Blüten im Goldstandard. Das bedeutet, dass die Produkte die vorgegebenen Produktionsanforderungen weit übertreffen.

Bei Four 20 Pharma steht das Wohl der Patientinnen und Patienten an erster Stelle. Deswegen hat das Unternehmen es sich zur Aufgabe gemacht, die Versorgung mit hochqualitativem Medizinalcannabis sicherzustellen, so dass Ärztinnen und Ärzte den Erkrankten bestmögliche Therapiemöglichkeiten bieten können. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, betreibt Four 20 Pharma massive Aufklärungsarbeit zur Wirksamkeit der Cannabispflanze, die nach wie vor mit althergebrachten Stigmata und Vorurteilen belegt ist.

Four 20 Pharma ist in den vergangenen Jahren schnell gewachsen und inzwischen Teil von Curaleaf Holdings, dem weltweit größten Anbieter von Cannabis-Konsumgütern mit mehr als 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 21 Staaten der USA. Seit September 2022 gehören Curaleaf 55 Prozent der Four 20 Pharma-Firmenanteile. Thomas Schatton und Torsten Greif sind noch heute als Geschäftsführer (CEO) tätig und am Firmensitz in Paderborn für rund 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verantwortlich. Inzwischen ist das Paderborner Unternehmen bereits in fünf europäischen Märkten aktiv: Deutschland, Großbritannien, Tschechien, Schweiz und Polen.

