Erster offizieller Auftritt: Mutter Beimer trifft frisch gewählte Heidekönigin Franziska Röhrs aus Amelinghausen

Marie-Luise Marjan, auch bekannt als "Mutter Beimer" aus der Lindenstraße ist bereits seit einigen Tagen in der Hansestadt Uelzen. Anlass ist der aktuell stattfindende Kultursommer, bei dem Marie-Luise Marjan am Donnerstag, 25. August eine unblutige, kuriose Mordgeschichte - ironisch, witzig, geheimnisvoll und spannungsgeladen lesen wird. Mit einer gehörigen Portion Witz und unvergleichbarem Charme interpretiert sie die bitterbösen Storys aus der Feder von Ralf Kramp, einem der renommiertesten deutschsprachigen Spaß-Krimiautoren. Da meucheln diabolische Putzfrauen, und der gute Bohnenkaffee ist vergiftet, da wird die Gehhilfe zum Mordinstrument, und die betagten Witwen zählen die Gräber ihrer zahlreichen Dahingeschiedenen wie die Perlen an einer Kette. Das verspricht einen spannungsgeladenen und vor allem vergnüglichen Abend im Uelzener Kulturzelt!

Viel Interessantes über Uelzen hat die Schauspielerin am vergangenen Montag bei einer durch das Tourismus-Team des KTS organisierten Stadtführung "Uelzens Schönste Seiten - Hansestadt Uelzen & Hundertwasser-Bahnhof" erfahren.

Am vergangenen Sonntag war sie mit dem Betriebsleiter Alexander Hass des Eigenbetrieb Kultur, Tourismus und Stadtmarketing beim Heideblütenfest in Amelinghausen, um dem Umzug und der Wahl der Heidekönigin beizuwohnen. Spontan lud sie die neue Heidekönigin Franziska Röhrs zu ihrer Krimi-Lesung in das Kulturzelt ein. Franziska Röhrs freut sich, beim Uelzener Kultursommer ihren ersten offiziellen Auftritt als neue Heidekönigin wahrzunehmen und ist sehr gespannt auf die Krimi-Lesung.

Karten für die Lesungen gibt es auch an der Abendkasse (Eintrittspreis: zehn Euro) oder in der Tourist-Info. Die Eintrittskarte wird nach dem Einlass ins Kulturzelt in gleichem Wert zu einem Uelzener Stadtgutschein und kann in über 70 lokalen Geschäften eingelöst werden.

Weitere Informationen unter www.kultursommer-uelzen.de

