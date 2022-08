Stadtmarketing Uelzen

Marie-Luise Marjan alias Mutter Beimer verbringt einige Tage in der Hansestadt Uelzen

Uelzen (ots)

Eben noch hat Mutter Beimer in einer Fernseh-Talk-Sendung im NDR die amtierende Heidekönigin kennengelernt und signalisiert, dass sie am 21. August bei der Wahl und dem Umzug beiwohnen wird. Zufälligerweise ist sie in diesem Zeitraum gerade in der Hansestadt Uelzen zu Gast. Grund dafür ist der zur Zeit statt findende Kultursommer, der vom Eigenbetrieb für Kultur, Tourismus Stadtmarketing (KTS) der Hansestadt Uelzen in diesem Jahr veranstaltet wird. Hierzu wurde extra ein großes Zirkuszelt für vier Wochen angemietet indem über 20 Veranstaltungen der verschiedenen Genre stattfinden. Marie-Luise Marjan wird dort am 25. August eine spannende, amüsante Krimi-Lesung, eine unblutige, kuriose Mordgeschichte - ironisch, witzig, geheimnisvoll und Spannungsgeladen lesen.

Die "Mutter der Nation" liest gerne vom "König des Kurzkrimis", Ralf Kramp. Die vielfach ausgezeichnete Schauspielerin (u.a. Thalia Theater Hamburg, Bochumer Schauspielhaus) glänzt im TV und auf der Bühne längst nicht nur als Mutter Beimer in der "Lindenstraße". Mit einer gehörigen Portion Witz und unvergleichbarem Charme interpretiert sie die bitterbösen Storys aus der Feder von Ralf Kramp, einem der renommiertesten deutschsprachigen Spaß-Krimiautoren. Da meucheln diabolische Putzfrauen, und der gute Bohnenkaffee ist vergiftet, da wird die Gehhilfe zum Mordinstrument, und die betagten Witwen zählen die Gräber ihrer zahlreichen Dahingeschiedenen wie die Perlen an einer Kette. Das verspricht einen spannungsgeladenen und vor allem vergnüglichen Abend im Uelzener Kulturzelt!

Ein straffes Programm. Diesen Sonntag wird sie mit Betriebsleiter Alexander Hass zunächst nach Amelinghausen fahren und dem Umzug zur Wahl der Heidenblüten-Königin beizuwohnen. Am Montag den 22. August wird sie bei der, durch den Tourismusbereich der KTS, organisierten Stadtführung "UELZENS SCHÖNSTE SEITEN - HANSESTADT UELZEN & HUNDERTWASSER-BAHNHOF" teilnehmen. "Auf der Durchreise habe ich tatsächlich den Bahnhof bereits besucht. Ich freue mich auf die Tage in der Hansestadt und auf den Auftritt im Kulturzelt", so Marie Luise Marian. Außerdem freut sich Marjan am 24.August bereits als Gast bei "Zähne einer Ehe" - einer Szenischen Lesung des Schauspielerpaares Christiane Leuchtmann und Hans-Peter Korff, der vor allem als Postbote "Onkel Heini" in der ZDF-Kinderserie Neues aus Uhlenbusch und durch die ZDF-Familienserie Diese Drombuschs in der Rolle des Familienvaters Siegfried "Sigi" Drombusch bekannt wurde, dabei sein zu können.

"Schon in den Vorbereitungsgesprächen mit Marie-Luise Marjan spürte ich eine sehr freundliche und fröhliche Künstlerin und freue mich sehr unseren Bürgerinnen und Bürgern, aber auch den Gästen diesen Abend in besonderer Atmosphäre mitten in der Innenstadt präsentieren zu können", so Eigenbetriebsleiter Alexander Hass von der Hansestadt Uelzen.

Karten für die beiden Lesungen gibt es auch an der Abendkasse für zehn Euro. Das Besondere daran ist, dass diese zehn Euro gleichzeitig in gleicher Höhe ein Stadtgutschein wird und in über 70 Geschäften eingelöst werden kann." Mit dieser Maßnahme schlagen wir die Brücke von Kultur in die Innenstadt und zum Einzelhandel und stärken diesen direkt" , so Hass.

