Einkaufshelden in der Uelzener Innenstadt erleichtern an Adventssamstagen das Einkaufen - Einlassbänder für den Einkaufsbummel in Planung

Vereinfachtes Weihnachtseinkaufen in der Innenstadt

Das Stadtmarketing der Hansestadt Uelzen setzt in den beiden letzten Adventssamstagen in den Marktstraßen wichtige Helfer*innen für den Shopping-Alltag ein. Sie geben wertvolle Geschenketipps, informieren über Geschäfte mit verlängerten Öffnungszeiten an den jeweiligen Samstagen, den Weihnachtszauber-Express, beraten über die Möglichkeiten die Eisbahn, den Weihnachtsmarkt oder den Adventskalender zu besuchen und verteilen nach einer Kontrolle, 2G Shopping-Bänder für den Uelzener Einzelhandel. Dieser Service ist derzeit in Planung. Die neue Corona-Verordnung wird dabei berücksichtigt. Das Stadtmarketing ist vorbereitet um kurzfristig zu handeln.

Jeder "Einkaufsheld" hat außerdem noch eine Überraschung parat.

Exklusiv bei den drei Einkaufshelden gibt es eine interessante Stadtgutschein-Aktion. Jeder "Held" hat täglich 50 Gutscheine im Wert von 10 Euro dabei, welche für nur 5 Euro vor Ort verkauft werden. Einzige Bedingung: Besucher*innen müssen passend bezahlen. Jede*r Besucher*in hat dann die Möglichkeit, einen der Gutscheine zu erwerben.

Die Helfer*innen werden am Samstag von 10:00 - 17:00 Uhr an den Weihnachtszauber-Express-Haltestellen in der Veerßer Straße - Altes Rathaus, Gudestraße an der Bushaltestelle und Lüneburger Straße beim Weihnachtsmannbüro stehen. Die Gutscheinaktion gilt solange der Vorrat reicht und gibt es nur bei den Einkaufshelden. Man erkennt sie an den roten Windbreaker-Jacken mit der Aufschrift "Uelzener Einkaufsheld".

"Wir wollen noch mehr Service in dieser komplizierten Zeit bieten. Die Situation ist für den Einzelhandel und die Marktbeschicker schwierig. Umso schöner wäre es, nicht gleich online zu bestellen, sondern wo es geht, die Kaufkraft in der Stadt zu steigern. Den Stadtgutschein verschenken ist dabei ein wertvolles Geschenk für Uelzen", so Eigenbetriebsleiter Kultur | Tourismus | Stadtmarketing der Hansestadt Uelzen, Alexander Hass.

Informationen zur Aktion unter www.uelzener-weihnachtszauber.de.

