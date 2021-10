Stadtmarketing Uelzen

Neue Wege: Bekannter Postbeamter a.D.Thielke spielt hinter der Schaufensterscheibe in der Innenstadt

In einem Leerstand der Fußgängerzone, der niedersächsischen Hansestadt Uelzen, lädt der beliebte Comedian und ehemaliger Postbeamter Thielke diesen Sonntag zu seinem Kurzprogramm ein. "Kultur im Schaufenster" bewährte sich bereits bei vergangenen Veranstaltungen des Stadtmarketings. So saßen zum Beispiel die Schauspieler Helmut Zierl oder Heinz Hoenig in der Stadtbücherei hinter großen Fenstern. Auch Ausbilder Schmidt, Frank Lorenz oder ganze Bands spielten bereits in diesem wohl in Deutschland einmaligen Format, welches pandemiebedingt entwickelt wurde. Außen, vor den Fenstern sitzt in einem abgesperrten Bereich das Publikum. Der Ton wird dabei nicht wie üblich über einen Lautsprecher verbreitet, sondern jeder Zuschauer bekommt einen Funk-Kopfhörer und kann die Lautstärke individuell regulieren. Mit diesen Kopfhörern sind die Zuschauer auch von dem Umgebungsgeräuschen einer Stadt abgeschnitten. Vor jedem Schaufenster wartet zuständiges Personal, die die Kopfhörer herausgeben und dafür sorgen, dass alle aktuell geltenden Hygiene-Vorschriften eingehalten werden.

Seit über 25 Jahren begeistert der Vollblutkomiker und Schauspieler Helmut Hoffmann alias Hans-Hermann Thielke im Strickpullunder aus der beamtendeutschen Mitte der Gesellschaft sein Publikum mit einzigartigen Geschichten aus dem Alltag des Lebens nach der Post.

Kostenfreie Tickets für die 30-minütigen Auftritte am Sonntag um jeweils 13:30, 14:30, 15:30 und 16:30 Uhr gibt es am Freitag, 08. Oktober von 10 - 16 Uhr beim Stadtmarketing Uelzen in der Lüneburger Str. 34 und am Sonntag, 10. Oktober ab 12 Uhr an der Lüneburger Str. 24. Einlass erfolgt nur mit einem Ticket. Die Ticketanzahl ist begrenzt.

Parallel öffnet der Einzelhandel seine Türen und bietet Rabattaktionen und Herbst-Angebote von 12 bis 17 Uhr an.

Informationen unter www.kultur-uelzen.de

