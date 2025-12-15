Johanniter Unfall Hilfe e.V.

Veränderung im Bundesvorstand der Johanniter-Unfall-Hilfe

Christian Meyer-Landrut scheidet aus dem Vereinsvorstand aus

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Die Johanniter-Unfall-Hilfe meldet eine Veränderung in ihrem Bundesvorstand. Christian Meyer-Landrut, seit 2021 ehrenamtliches Mitglied des Bundesvorstandes, scheidet auf eigenen Wunsch zum 31.12.2025 aus dieser Position aus.

Das Präsidium der Johanniter-Unfall-Hilfe dankt Christian Meyer-Landrut ausdrücklich für seinen engagierten und erfolgreichen Einsatz für die Johanniter-Unfall-Hilfe. Seine Aufgaben werden von den hauptamtlichen Bundesvorstandsmitgliedern Thomas Mähnert und Oliver Meermann übernommen.

Christian Meyer-Landrut blickt auf eine langjährige Johanniter-Karriere zurück: Bevor er 2021 als ehrenamtliches Mitglied in den Bundesvorstand wechselte, übernahm er im Juni 2016 das Amt des ehrenamtlichen Landesvorstandes im Landesverband Sachsen-Anhalt/Thüringen. Zuvor war er bereits sieben Jahre im Regionalvorstand Ostthüringen tätig gewesen. "Es sind viele Themen und Ereignisse aus meiner Amtszeit, an denen ich mitwirken durfte und auf die ich mit Freude und Stolz zurückblicke. Ich werde unserer JUH weiterhin sehr verbunden bleiben", sagt Meyer-Landrut.

Über die Johanniter-Unfall-Hilfe

Die Johanniter-Unfall-Hilfe ist mit mehr als 33.000 Beschäftigten, rund 44.000 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern und 1,2 Millionen Fördermitgliedern eine der größten Hilfsorganisationen in Deutschland und zugleich ein großes Unternehmen der Sozialwirtschaft. Die Johanniter engagieren sich in den Bereichen Rettungs- und Sanitätsdienst, Katastrophenschutz, Betreuung und Pflege von alten und kranken Menschen, Fahrdienst für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Hospizarbeit und anderen Hilfeleistungen im karitativen Bereich sowie in der humanitären Hilfe im Ausland.

Original-Content von: Johanniter Unfall Hilfe e.V., übermittelt durch news aktuell