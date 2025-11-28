Johanniter Unfall Hilfe e.V.

Presseeinladung 5.12.2025: Bundeskanzler besucht Johanniter zum Tag des Ehrenamts

15 Kinder und Jugendliche zeigen, dass Ehrenamt bewegt

Berlin (ots)

Bundeskanzler Friedrich Merz wird am Freitag, den 5. Dezember - zum Tag des Ehrenamts - die Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) in ihrer Berliner Landesgeschäftsstelle besuchen. Im Mittelpunkt des Treffens steht der Austausch des Bundeskanzlers mit 15 jungen ehrenamtlich Engagierten. Die Durchführung des Projekts wird durch die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE) unterstützt, deren Vorstände vor Ort mitwirken. In einer Übungseinheit werden die Kinder und Jugendlichen im Alter von neun bis 17 Jahren die lebensrettende Herz-Lungen-Wiederbelebung demonstrieren und dem Bundeskanzler zeigen, wie man einen Druckverband richtig anlegt.

Termin: 5. Dezember 2025

Ort: Berner Str. 1 A, 12205 Berlin

Zeit: 11:15-12:00 Uhr

10 bis 10:45 Uhr Presse-Akkreditierung vor Ort

Anmeldung Journalisten: https://events.johanniter.de/bundeskanzlerbesuch-aminternationalen-tag-des-ehrenamtes

Eine Anmeldung zu diesem Termin ist zwingend erforderlich bis spätestens Montag, den 1. Dezember 2025, 18.00 Uhr.

Über die Johanniter-Unfall-Hilfe

Die Johanniter-Unfall-Hilfe ist mit mehr als 33.000 Beschäftigten, rund 46.000 ehrenamtlich Engagierten und 1,2 Millionen Fördermitgliedern eine der großen Hilfsorganisationen in Deutschland und zugleich ein bedeutendes Unternehmen der Sozialwirtschaft. Die Johanniter engagieren sich in den Bereichen Rettungs- und Sanitätsdienst, Katastrophenschutz, Pflege und Betreuung, Kinder- und Jugendhilfe, Hospizarbeit sowie in der humanitären Hilfe im Ausland. Im Landesverband Berlin/Brandenburg arbeiten mehr als 2.500 Beschäftigte, über 3.000 Menschen engagieren sich ehrenamtlich und rund 60.000 Fördermitglieder unterstützen die Organisation. Mehr Informationen unter www.johanniter.de/johanniter-unfall-hilfe

Über die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt

Millionen Menschen in Deutschland engagieren sich ehrenamtlich. Die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE) unterstützt diese Menschen und ihre Organisationen konkret mit vielfältigen wie zahlreichen Förderungs-, Vernetzungs-, Beratungs- und Bildungsangeboten.

