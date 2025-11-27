Johanniter Unfall Hilfe e.V.

Prominente Unterstützung für Johanniter-Lesehunde

Schauspieler Oliver Mommsen übernimmt Lesehundepatenschaft

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Berlin (ots)

Der Berliner Schauspieler Oliver Mommsen unterstützt die Johanniter-Lesehunde mit einer Patenschaft. Bei der Übergabe der Urkunde in Berlin durch Christian Meyer-Landrut, ehrenamtliches Mitglied des Bundesvorstandes, sagte Mommsen: "Als Schauspieler liebe ich die Sprache und freue mich darauf, dazu beizutragen, die Idee der Johanniter-Lesehunde und ihre Wirkung auf Kinder bekannter zu machen."

Christian Meyer-Landrut dankte Oliver Mommsen für seine Unterstützung: "Herzlichen Dank, dass Sie als Lesehundepate vielen Kindern die Chance geben werden, die Freude am Lesen zu entdecken".

Die Johanniter-Lesehunde unterstützen Kinder in Grundschulen dabei, ihre Lesefähigkeit zu verbessern und ihre Angst vor dem Lesen zu überwinden. Oliver Mommsen lernte das Projekt als Laudator bei der Verleihung des Deutschen Lesepreises 2025 kennen. Die Johanniter-Lesehunde aus Meerbusch in Nordrhein-Westfalen wurden mit dem 3. Platz in der Kategorie "Herausragendes kommunales Engagement" ausgezeichnet. Projektleiterin Dr. Irene von Seebach und ihr Team aus 27 Mensch-Hund-Teams unterstützen jährlich rund 130 Grundschulkinder mit Leseschwierigkeiten durch tiergestützte Leseförderung.

Die Johanniter-Lesehunde

Das spendenfinanzierte Projekt wird gemeinsam von den Johanniter-Hilfsgemeinschaften und der Johanniter-Unfall-Hilfe durchgeführt. Aktuell engagieren sich in zehn regionalen Initiativen 80 ehrenamtliche Mensch-Hund-Teams. Seit 2017 konnten sie rund 1000 Kindern dabei unterstützen, ihre Leseschwierigkeiten zu überwinden. Mehr Informationen unter Johanniter-Lesehunde

Über die Johanniter-Unfall-Hilfe

Die Johanniter-Unfall-Hilfe ist mit mehr als 33.000 Beschäftigten, rund 44.000 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern und 1,2 Millionen Fördermitgliedern eine der großen Hilfsorganisationen in Deutschland und zugleich ein bedeutendes Unternehmen der Sozialwirtschaft. Die Johanniter engagieren sich in den Bereichen Rettungs- und Sanitätsdienst, Katastrophenschutz, Betreuung und Pflege von alten und kranken Menschen, Fahrdienst für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Hospizarbeit und anderen Hilfeleistungen im karitativen Bereich sowie in der humanitären Hilfe im Ausland. Weitere Informationen unter Johanniter-Unfall-Hilfe

Original-Content von: Johanniter Unfall Hilfe e.V., übermittelt durch news aktuell