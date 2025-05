ADAC

April bisher günstigster Tankmonat

Rückläufiger Ölpreis und starker Eurokurs als wesentliche Faktoren

ADAC: Weiteres Potenzial für geringere Preise gegeben

Bild-Infos

Download

München (ots)

Die Kraftstoffpreise im April waren die günstigsten im laufenden Jahr. Das geht aus einer aktuellen ADAC Auswertung der Preise von mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland hervor. Demnach war im vergangenen Monat Tanken erneut günstiger als in den Vormonaten, und zwar insbesondere Dieselkraftstoff. Damit löst der April den März als günstigsten Tank-Monat des Jahres ab.

Im Monatsmittel kostete ein Liter Super E10 1,692 Euro - das waren 0,9 Cent weniger als im Vormonat. Dieselfahrer mussten für einen Liter im Schnitt 1,586 Euro bezahlen und damit 4,1 Cent weniger als noch im März. Die rückläufigen Kraftstoffpreise hängen vor allem mit dem im Vergleich zu den Vormonaten deutlich gesunkenen Ölpreis (Brent) zusammen. Die Ölpreise spiegeln die pessimistischen Erwartungen zum globalen Wirtschaftswachstum wider, ausgelöst durch Handelskriege und negative Nachfrageaussichten. Zusätzlich wirkt sich der fest über der Marke von 1,10 US-Dollar notierende Euro aus Sicht der Autofahrerinnen und Autofahrer positiv auf die Preise an den Zapfsäulen aus.

Grund für den stärkeren Preisrückgang von Dieselkraftstoff ist zudem die nachlassende Heizölnachfrage. Dennoch sieht der ADAC bei beiden Kraftstoffen angesichts des deutlich gesunkenen Ölpreises noch Potenzial für geringere Preise.

Günstigster Tag zum Tanken war im April für Super E10 der 10.4. mit einem Durchschnittspreis von 1,674 Euro, bei Diesel konnten Autofahrer am 16.4. mit 1,570 Euro am günstigsten Tanken. Beide Tage waren zugleich die günstigsten Tage des laufenden Jahres. Am teuersten waren beide Sorten im April zu Beginn des Monats, am 3.4. waren für Super E10 1,720 Euro je Liter und für Diesel 1,621 Euro je Liter fällig.

Die Verbraucher sollten sich nach Empfehlung des ADAC vor der Fahrt an die Tankstelle informieren, wo Benzin und Diesel gerade am preiswertesten sind und dann gezielt die entsprechende Tankstation ansteuern. Dabei hilft die Spritpreis-App "ADAC Drive", die laufend die aktuellen Kraftstoffpreise an den mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland anzeigt. Grundsätzlich gilt: Wer abends tankt, kann im Vergleich zu den Morgenstunden an der großen Mehrheit der Tankstellen in Deutschland einige Euro sparen - dies zeigen ADAC Auswertungen der Kraftstoffpreise im Tagesverlauf.

Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es auch unter www.adac.de/tanken.

Original-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell