Johanniter Unfall Hilfe e.V.

Die Zukunft des Ehrenamts ist jung

Tag des Ehrenamts am 5. Dezember

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Seit mehr als 40 Jahren schafft die Johanniter-Unfall-Hilfe für Kinder und Jugendliche - unabhängig von Geschlecht, Herkunft oder Weltanschauung - eine lebendige Gemeinschaft. In der Johanniter-Jugend erleben junge Menschen, wie vielseitig ehrenamtliches Engagement sein kann: Verantwortung übernehmen, Demokratie gestalten, Freude erleben, Freundschaften mit Sinn füllen und anderen Menschen helfen. In zahlreichen Projekten, Arbeitsgruppen und in Schulsanitätsdiensten bringen über 13.000 engagierte junge Menschen ihre Stärken ein.

Christian Meyer-Landrut, ehrenamtliches Mitglied im Bundesvorstand der Johanniter-Unfall-Hilfe, sagt: "Rund ein Drittel der aktiven Ehrenamtlichen ist in der Johanniter-Jugend aktiv - sie sind ein bedeutender und wertvoller Teil der Johanniter-Gemeinschaft. Mit ihrem Einsatz sichern sie die Zukunft des Ehrenamts in Deutschland. Mein Dank gilt allen, die sich mit Herzblut bei den Johannitern engagieren - so entsteht eine solidarische Gesellschaft."

Eine Besonderheit ist der Schulsanitätsdienst: Mehr als 8.600 Jugendliche engagieren sich bundesweit als Schulsanitäter. Wenn nötig, leisten die qualifizierten Ersthelfer Erste Hilfe, bis der Rettungsdienst vor Ort ist. Viele von ihnen wechseln später in die klassischen Ehrenamtsbereiche der Johanniter. Die Möglichkeiten für ein Engagement sind dabei vielfältig: Sie bilden sich medizinisch weiter und unterstützen den Sanitätsdienst bei großen Veranstaltungen. Im Zivil- und Katastrophenschutz können sie Teil eines Betreuungszuges werden und beispielsweise bei Bombenentschärfungen Menschen evakuieren und betreuen.

Ehrenamt verbindet Generationen und stärkt den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Gerade im Bevölkerungsschutz sind engagierte Menschen unverzichtbar: Auf sie kann sich die Gesellschaft in Krisenzeiten verlassen.

Über die Johanniter-Unfall-Hilfe

Die Johanniter-Unfall-Hilfe ist mit mehr als 33.000 Beschäftigten, rund 44.000 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern und 1,2 Millionen Fördermitgliedern eine der größten Hilfsorganisationen in Deutschland und zugleich ein großes Unternehmen der Sozialwirtschaft. Die Johanniter engagieren sich in den Bereichen Rettungs- und Sanitätsdienst, Katastrophenschutz, Betreuung und Pflege von alten und kranken Menschen, Fahrdienst für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Hospizarbeit und anderen Hilfeleistungen im karitativen Bereich sowie in der humanitären Hilfe im Ausland. Weitere Informationen unter Johanniter-Unfall-Hilfe.

Original-Content von: Johanniter Unfall Hilfe e.V., übermittelt durch news aktuell