Presse- und Informationszentrum Marine

"Navy Talks mit dem Inspekteur der Marine" am 14.05.2025 in Berlin

Thema: Einblicke in den "Kurs Marine"

Rostock (ots)

Am Mittwoch, den 14. Mai 2025 von 10 bis 11 Uhr, laden wir Sie herzlich zu den zweiten Navy Talks mit dem Inspekteur der Marine, Herrn Vizeadmiral Jan Christian Kaack, in Berlin ein. Damit führen wir die in diesem Jahr gestartete Gesprächsreihe fort und ermöglichen Pressevertretenden einen Austausch zu aktuellen Themen rund um die Deutsche Marine.

Die Navy Talks werden dieses Mal auf der Barkasse "Marine 1" und damit "in unserem Element" fortgesetzt. Inhaltlich wird es - wie im Februar angekündigt - im Schwerpunkt um die Weiterentwicklung des "Kurs Marine" gehen. Sie erhalten Gelegenheit, mehr über die aktuelle Lage, Herausforderungen und Zukunftspläne der Marine zu erfahren.

Es sind sowohl Gesprächsanteile "unter eins" als auch "unter drei" beabsichtigt.

Aus Kapazitätsgründen können nur insgesamt zehn Medienvertretende mitgenommen werden. Wir bitten Sie daher darum, nur jeweils eine Person Ihres Mediums zu akkreditieren.

Ihre Teilnahme wird schriftlich bestätigt.

Wir freuen uns auf die Seefahrt mit Ihnen!

Hinweise zum Pressegespräch "Zweite Navy Talks mit dem Inspekteur der Marine"

Termin: Mittwoch, den 14. Mai 2025, 10 Uhr

Eintreffen bis spätestens 9:45 Uhr.

Ein späterer Einlass ist nicht mehr möglich.

Ort: Anleger Reederverband-Berlin, Weidendamm 2, 10117 Berlin

Anmeldung: Medienvertretende werden gebeten, sich mit dem beiliegenden Anmeldeformular bis Montag, den 12. Mai 2025, 14 Uhr, beim Presse- und Informationszentrum per E-Mail zu akkreditieren.

Nachmeldungen sind nicht möglich.

