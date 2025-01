Flotte Medien GmbH

Die Flotte! 2025: Fokus Elektromobilität und Innovation

Düsseldorf/Bonn (ots)

Der Branchentreff - Deutschlands größte Fuhrparkmesse / Über 300 Aussteller freuen sich auf 2.500 echte Fachbesucher / Elektromobilität und Premiere E-Lkw und E-Nutzfahrzeuge / Umfangreiches Fachprogramm ist online

Am 26. und 27. März findet Deutschlands Leitmesse für Fuhrpark- und Mobilitätsentscheider in Düsseldorf statt. Über 300 Aussteller werden ihre Angebote bei "Flotte! Der Branchentreff" präsentieren. Mit mehreren Tausend Besuchern ist die "Flotte!" die größte Messe für die Mobilitäts- und Fuhrparkbranche. Neben Fachvorträgen und Workshops können sich die Besucher auch auf zahlreiche Netzwerk-Gelegenheiten freuen.

Nach der wieder sehr erfolgreichen Veranstaltung im letzten Jahr, knüpft die "Flotte!" 2025 genau dort an und verspricht neben dem persönlichen Austausch auch wieder viele wertvolle Einblicke in die Fuhrpark- und Mobilitätsbranche. Auf einer Fläche von rund 23.000 Quadratmetern stellen sich über 300 Aussteller vor. Wie in den Jahren zuvor liegt ein Fokus der Messe auf dem Top-Thema der Fuhrparkbranche: der Elektromobilität. Neu sind in diesem Jahr Angebote rund um E-Lkw und E-Nutzfahrzeuge, sowohl für den gewerblichen als auch für den kommunalen Bereich. "Die Elektromobilität ist nach wie vor ein zentrales Thema der Branche, nicht zuletzt, weil die Nachhaltigkeit eine immer größere Rolle spielt - vor allem auch für Unternehmen, die ihre Fuhrparks den neuen gesetzlichen Verordnungen anpassen müssen", sagt Ralph Wuttke, Chefredakteur des Fachmagazins Flottenmanagement und Projektleiter des Branchentreffs.

Weiterentwicklung und Weiterbildung im Blick

Die meisten Inhalte des umfangreichen Fachprogramms der Flotte sind bereits veröffentlicht und auf der Homepage zu sehen. Hier kann jeder Teilnehmer die wichtigsten Themen rund um das Fuhrpark- und Mobilitätsmanagement finden. Schwerpunkt der Messe liegt neben der Ausstellung vor allem auf diesen Fachthemen sowie den Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen und dem damit verbundenen Austausch untereinander. "Wir freuen uns, dass wir eine Plattform bieten können, auf der sich rege über die Branche und die eigenen Erfahrungen ausgetauscht werden kann", unterstreicht Wuttke. Das Fachprogramm umfasst über 100 Impulse für wirksames Wissen, zusammengestellt in Vorträgen, Workshops und Round-Table-Gesprächen. Jeder kann das Beste aus seinem Besuch herausholen und hat die Möglichkeit, sich ein individuelles Programm frei nach den eigenen Bedürfnissen und Anforderungen zusammenzustellen.

Neben dem Fachlichen bietet die "Flotte!" aber auch Unterhaltung in Form einer großen Netzwerk-Abendveranstaltung. Auch für das leibliche Wohl ist dank eines Fullservice-Catering bestens gesorgt. Als besonderer Gast wird Guido Cantz zu Besuch sein und für Fotos und Gespräche zur Verfügung stehen. "Alles worum man sich bei seinem Besuch Gedanken machen muss, ist über die Anreise, die Unterkunft sowie die Gestaltung seines eigenen individuellen Programms", so Wuttke weiter.

Messe und Informationsziele: Gut zu erreichen

Der Veranstaltungsort bietet eine optimale Verkehrsanbindung, sowohl mit dem Auto, der Bahn oder zu Fuß. Darüber hinaus gibt es auch einen Flughafenbus zur Messe und eine direkte U-Bahn-Anbindung zum Hauptbahnhof.

Wer noch kein Ticket für Deutschlands größte Fuhrparkmesse hat, sollte sich schnell noch eins besorgen, um von dem umfangreichen Fachprogramm und dem Erfahrungsaustausch profitieren zu können. Gerade für Fuhrpark- und Mobilitätsentscheider ist es wichtig, sich über Entwicklungen in der Mobilitätsbranche ständig auf dem Laufenden zu halten.

Weitere Informationen: www.derbranchentreff.de

