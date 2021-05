Presse für Bücher und Autoren - Hauke Wagner

Weltreise im Wohnzimmer - Zuhause verreisen - Urlaubsgefühle ganz nah

Die Sehnsucht nach der Ferne ist inzwischen bei vielen Menschen riesengroß. Kaum legten Airlines vor wenigen Tagen endlich wieder Flüge nach Mallorca auf, waren diese ruckzuck ausgebucht. Und das, obwohl eigentlich keiner weiß, ob es wirklich klappt und am Ende noch eine Quarantäne droht, um nach Deutschland zurückkehren zu dürfen.

Dass es auch einfacher geht, zeigt die bekannte Buchautorin Sigi Nesterenko, die 20 Jahre lang in der Touristikbranche tätig war, mit ihrem Co-Autor Ralph Kurth, der viele Jahre für die Lufthansa gearbeitet hat. Mit so viel Touristikerfahrung im Gepäck haben die Beiden einen interessanten Weg entwickelt, um das Fernweh zu stillen und die Welt nach Hause zu holen.

In ihrem neuen Buch "Weltreise im Wohnzimmer - Zuhause verreisen", das sie im Corona-Lockdown in Deutschland geschrieben haben, zeigen sie, wie man sich die Welt nach Hause holt. Sie zeigen auch, wie man das Fernweh stillt, das Meeresrauschen hört und den heißen Sand unter den nackten Füßen spüren kann. Ganz egal, ob Australien, Südsee oder Coronaland, ob eine Reise zum Mars oder zu den Sternen. Auch ein bisschen Dolce Via in Italien und eine Party auf Mallorca sind möglich, wenn man den Anweisungen in dem Buch "Weltreise im Wohnzimmer" folgt.

Natürlich ist all das kein Ersatz für wirkliches Reisen in die Ferne, aber um das Fernweh ein bisschen zu stillen, sicher eine interessante und unterhaltsame Variante.

Daten zum Buch: Weltreise im Wohnzimmer: Zuhause verreisen, Band 2 von Sigrid Nesterenko und Ralph Kurth veröffentlicht im April 2021, 96 Seiten, 15,90, ISBN: 9798743137763

Weitere Informationen gibt es auf https://weltreise-im-wohnzimmer.blogspot.com

