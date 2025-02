Deutsche Gesellschaft für Medizinische Rehabilitation (DEGEMED) e.V.

Dem Fachkräftemangel begegnen: DEGEMED fordert Ausbildungsreform für Reha- und Vorsorgeeinrichtungen

Berlin (ots)

Der Fachkräftemangel im Gesundheitswesen gefährdet die flächendeckende Versorgung und stellt eine wachsende Herausforderung dar. Die Deutsche Gesellschaft für Medizinische Rehabilitation e.V. (DEGEMED) fordert daher, Vorsorge- und Reha-Einrichtungen als gleichberechtigte Ausbildungsträger in den Gesundheitsberufen anzuerkennen. Nur eine deutliche Ausweitung der Ausbildungskapazitäten kann den Fachkräftemangel verringern und die Gesundheitsversorgung langfristig sichern.

Gesetzliche Anpassungen dringend erforderlich

Laut Prognosen des Statistischen Bundesamtes (Destatis, 2024) werden bis 2049 mindestens 280.000 zusätzliche Pflegekräfte benötigt. Trotzdem bleiben viele potenzielle Ausbildungsstätten ungenutzt. Reha- und Vorsorgeeinrichtungen sind trotz ihrer umfassenden Kompetenzen bisher nicht als offizielle Ausbildungsträger anerkannt. Die DEGEMED fordert daher gezielte gesetzliche Anpassungen, um die Ausbildung in diesen Einrichtungen zu ermöglichen. Zudem sind Maßnahmen notwendig, um mehr Bewerberinnen und Bewerber zu gewinnen, ältere Beschäftigte im Beruf zu halten und Vollzeitarbeit attraktiver zu gestalten.

Kritik am Pflegekompetenzgesetz

Das Bundeskabinett beschloss am 18.12.2024 den Gesetzentwurf zum Gesetz zur Stärkung der Pflegekompetenz. Der aktuelle Entwurf des Gesetzes erkennt Reha- und Vorsorgeeinrichtungen weiterhin nicht als Ausbildungsträger an - eine Entscheidung, die die DEGEMED scharf kritisiert. Trotz der Unterstützung durch andere Verbände fand diese Forderung bislang keine Mehrheit in der Politik. Nach dem Bruch der Ampel-Koalition fallen laufende Gesetzesvorhaben unter die sogenannte Diskontinuität. Das bedeutet, dass sämtliche Initiativen in der nächsten Legislaturperiode erneut eingebracht und beschlossen werden müssen. Die neue Bundesregierung muss handeln und gesetzliche Hürden für Reha- und Vorsorgeeinrichtungen als Ausbildungsträger abbauen. Die DEGEMED wird sich weiterhin intensiv für die Umsetzung dieser Reformmaßnahmen einsetzen.

Über die DEGEMED

Die Deutsche Gesellschaft für Medizinische Rehabilitation e.V. (DEGEMED) ist der Spitzenverband der medizinischen Rehabilitationseinrichtungen in Deutschland. Sie setzt sich für eine starke und zukunftsfähige Reha-Branche ein und fördert die Qualität, Vernetzung und Wettbewerbsfähigkeit der Einrichtungen.

Original-Content von: Deutsche Gesellschaft für Medizinische Rehabilitation (DEGEMED) e.V., übermittelt durch news aktuell