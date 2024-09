Berlin (ots) - Kosmetikstudie von aposcope: Beratung in der Apotheke hat großen Einfluss auf Produktwahl der Kund:innen Das Angebot an Kosmetik- und Pflegeprodukten in den Apotheken ist von hoher Bedeutung und hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Laut einer aktuellen aposcope-Studie spielt die Beratung durch das Apothekenpersonal eine zentrale Rolle bei der Wahl des passenden Produkts. Obwohl Kosmetik- und ...

mehr