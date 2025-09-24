50 Best

THE WORLD'S 50 BEST BARS STELLT DIE LISTE DER BARS VON 51-100 VOR

Zwei Wochen vor der Bekanntgabe der The World's 50 Best Bars 2025, gesponsert von Perrier, wurden zum neunten Mal die Bars No.51 bis No.100 bekannt gegeben. Die jährliche Liste wird durch die Abstimmung von mehr als 800 unabhängigen Experten erstellt, darunter Barkeeper, Ausbilder und Getränkejournalisten.

Die Liste 51-100 umfasst Bars in 34 verschiedenen Städten der Welt

Es gibt 16 neue Einträge auf der Liste, von São Paulo und San Francisco bis Barcelona und Neu-Delhi

Zwei Städte sind zum ersten Mal dabei: Taichung und Medellín

Die USA führt mit acht Bars aus Chicago, Los Angeles, Miami, New York und San Francisco

Europa führt die Liste mit 15 Bars an

Die Liste 51-100 umfasst 12 Bars in Asien

Die 17. Ausgabe der The World's 50 Best Bars 2025 kehrt nach Asien zurück und versammelt die globale Getränkeindustrie in Hongkong, um die besten Cocktail-Erlebnisse weltweit zu feiern. Mit der Liste 51–100 rückt 50 Best weiterhin eine noch größere Auswahl bemerkenswerter Bars und Cocktail-Lokale ins Rampenlicht und verstärkt damit seine Anerkennung von Spitzenleistungen auf globaler Ebene.

Zu den Neuzugängen für 2025 gehören Bar Mauro (No.54) in Mexiko-Stadt, Schmuck (No.59) in New York, Exímia (No.61) in São Paulo, True Laurel (No.64), Gokan (No.70) in Hongkong, Vender (No.74) in Taichung, Three Sheets Soho (No.80) in London, Mamba Negra (No.81) und Bar Carmen (No.100) in Medellín, Victor Audio Bar (No.87) in Buenos Aires, Dry Wave Cocktail Studio (No.88) und Opium (No.92) in Bangkok, Foco (No.89) in Barcelona, Mírate (No.93) in Los Angeles, Lair (No.96) in New Delhi und Gucci Giardino (No.99) in Florenz.

Die vollständige Liste kann hier eingesehen werden.

Emma Sleight, Leiter der Abteilung Inhalt bei The World's 50 Best Bars, sagt: „Die erweiterte 51-100 Liste ist eine weitere Gelegenheit, die Leidenschaft, Kreativität und Weltklasse-Gastfreundschaft zu feiern, die die Besten der Branche auszeichnen. Heute stoßen wir auf jene Lokale an, die sich besonders hervorgetan haben, gratulieren den unglaublichen Teams, deren harte Arbeit ihren Bars einen Platz auf dieser prestigeträchtigen Liste eingebracht hat, und hoffen, dass dies mehr Menschen dazu animiert, ihr nächstes Lieblingslokal zu entdecken."

Die The World's 50 Best Bars 2025 werden am 8. Oktober 2025 um 20:00 Uhr Hongkong-Zeit live auf dem YouTube-Kanal von 50 Best hier übertragen.

